Con gái Quyền Linh tự tay làm điều này để chúc mừng sinh nhật cha khiến mọi người xúc động

Sao Việt 09/08/2022 13:46

Vào sinh nhật MC Quyền Linh, cô con gái Lọ Lem đã tự tay vẽ một bức tranh kèm bức thư đầy ý nghĩa khiến nam MC cảm động.

Trên trang cá nhân doanh nhân Dạ Thảo - bà xã MC Quyền Linh đã đăng tải hình ảnh món quà sinh nhật của con gái Lọ Lem tự tay làm để dành tặng nam MC 53 tuổi. Món quà đó là bức tranh do chính Lọ Lem vẽ cha mình và mình cùng dòng thư tay cực kỳ nắn nót.

Con gái Quyền Linh tự tay làm điều này để chúc mừng sinh nhật cha khiến mọi người xúc động - Ảnh 1
Vợ MC Quyền Linh chia sẻ món quà con gái Lọ Lem chuẩn bị

Trong lá thư, con gái lớn của MC Quyền Linh gửi đến ba lời chúc đầy xúc động: "Lem mong là ba Linh thích bức tranh này. Mặc dù nó có thể không hoàn hảo nhưng trong lúc vẽ và sơn từng đường nét thì Lem đã gửi gắm tình yêu thương của Lem dành cho ba để bức tranh thêm sống động và ý nghĩa. Ngoài ra, Lem cũng xin tặng ba Linh một đôi giày đẹp có thể phối với quần jean năng động! Cuối cùng thì Lem chúc ba Linh có thiệt nhiều sức khỏe, sống thật lâu để Lem có thể đem nhiều niềm vui cho ba mỗi ngày. Lem yêu ba Linh nhiều lắm!”.

Con gái Quyền Linh tự tay làm điều này để chúc mừng sinh nhật cha khiến mọi người xúc động - Ảnh 2
Lọ Lem đã mất mấy ngày để hoàn thành bức tranh tặng ba

Món quà tuy không có giá trị về vật chất nhưng nó thể hiện tình cảm to lớn mà cô bé dành tặng cha mình, đây chắc hẳn là món quà quý giá nhất đối với nam MC. 

Con gái Quyền Linh tự tay làm điều này để chúc mừng sinh nhật cha khiến mọi người xúc động - Ảnh 3
Món quà thể hiện tình cảm của cô con gái nhỏ khiến mọi người cảm động

Cư dân mạng bình luận: "Bé làm cảm động quá bé Lem ơi... con làm chú xém khóc rồi nè", "Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to, tuyệt vời quá", "Với khán thính giả thì có thể bức tranh chưa hoàn hảo. Nhưng cô tin trong tâm và trong mắt ba linh của con thì bức tranh này là bức tranh rất hoàn hảo. Vì con đã vẽ bằng tâm, trí, mỹ. Cô cũng cảm nhận được sự hoàn hảo ở bức tranh"...

Con gái Quyền Linh tự tay làm điều này để chúc mừng sinh nhật cha khiến mọi người xúc động - Ảnh 4
Tổ ấm hạnh phúc của Nam MC

Một số người còn dành lời khen ngợi cho năng khiếu hội họa của Lọ Lem, cho rằng cô bé xinh đẹp này rất có tố chất trở thành họa sĩ. Khán giả cũng không quên dành lời chúc mừng đến sinh nhật của Mc Quyền Linh. Ở tuổi 53, anh vừa có một sự nghiệp vững chắc, vừa có cô con gái hiếu thảo, hiểu chuyện, lại còn được nhiều người yêu quý, kính trọng, đây có thể xem là sự trọn vẹn mà nhiều người mơ ước.

Con gái Quyền Linh tự tay làm điều này để chúc mừng sinh nhật cha khiến mọi người xúc động - Ảnh 5
Nhan sắc bé Lọ Lem từng gây sốt cộng đồng mạng

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, cô bé là con gái lớn của MC Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo. Lọ Lem không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, dịu dàng chuẩn tiểu thư đài các mà còn được khen ngợi với tính cách nhẹ nhàng, ngoan ngoãn. Hiện Lọ Lem đang học tại một trường quốc tế ở TP HCM. Không chỉ nói tiếng Anh thành thạo, Lọ Lem còn có nhiều tài lẻ như thích nấu ăn, chăm vườn, múa hát, vẽ tranh, làm MC... đây là cô bé mà nhiều người dự đoán sẽ trở thành một Hoa hậu tài năng trong tương lai.

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