“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm Hương xuất hiện trong tiệc của Lý Hùng, nhan sắc vẫn như xư, vẫn khiến Lý Hùng mê đắm

Sao Việt 10/08/2022 16:03

Mới đây trên trang cá nhân của diễn viên Lý Hùng chia sẻ hình ảnh buổi họp lớp, Diễm Hương về nước và bất ngờ xuất hiện, nhan sắc nữ hoàng ảnh lịch vượt thời gian khiến fan trầm trồ.

Trên trang cá nhân của mình, Lý Hùng chia sẻ khoảnh khắc những người bạn - đồng nghiệp cùng hợp lớp, nhưng điều khiến fan chú ý là sự xuất hiện của Diễm Hương - người được mệnh danh là nữ hoàng ảnh lịch cũng xuất hiện, được biết cô vừa về nước sau thời gian dài định cư ở Mỹ. 

“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm Hương xuất hiện trong tiệc của Lý Hùng, nhan sắc vẫn như xư, vẫn khiến Lý Hùng mê đắm - Ảnh 1
Lý Hùng chia sẻ khoảnh khắc họp lớp, có sự xuất hiện của Diễm Hương

Diễm Hương được xem là ngôi sao nữ sáng giá nhất của dòng phim thị trường đầu những năm 1990. Cô được coi là một trong những gương mặt đẹp của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đó.

“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm Hương xuất hiện trong tiệc của Lý Hùng, nhan sắc vẫn như xư, vẫn khiến Lý Hùng mê đắm - Ảnh 2
Gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt nam thời kỳ đó

Nhiều danh hiệu được khán giả tặng như: ngọc nữ tinh khôi, nữ hoàng ảnh lịch hay đệ nhất mỹ nhân của màn ảnh lúc bấy giờ. Hình ảnh của cô phủ sóng khắp đất nước Việt Nam trên các tấm lịch treo tường, bìa sổ lưu bút… Cô góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như: Phạm Công Cúc Hoa, Sơn Tinh Thủy Tinh, Nước mắt học trò, Tấm Cám, Kiều Nguyệt Nga, Nước mắt học trò, Sơn Thần – Thủy Quái, Thạch Sanh – Lý Thông, Tốc độ tình yêu, Tỷ phú không tiền, Đôi ngã đường tình,..

“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm Hương xuất hiện trong tiệc của Lý Hùng, nhan sắc vẫn như xư, vẫn khiến Lý Hùng mê đắm - Ảnh 3
Diễm Hương từng tham gia nhiều bộ phim đình đám thời bấy giờ

Thời kỳ huy hoàng sự nghiệp không chỉ dừng lại ở phim, mà hình ảnh phủ sóng của cô còn ở khắp mọi nơi, từ thành thị cho tới nông thôn người ta có thể dễ dàng tìm thấy một tờ lịch, quyển sổ, áo thun, mũ nón hay tấm banner, thậm chí là bịt kẹo me cũng có hình ảnh gương mặt Diễm Hương.

“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm Hương xuất hiện trong tiệc của Lý Hùng, nhan sắc vẫn như xư, vẫn khiến Lý Hùng mê đắm - Ảnh 4
Hình ảnh xinh đẹp của Diễm Hương xuất hiện ở mọi nơi trên đất nước

Diễn viên Lý Hùng là bạn học cùng là người thường xuyên đóng cặp với Diễm Hương tạo nên các bộ phim đình đám thời điểm đó. Anh vừa tổ chức buổi họp lớp cùng các cựu sinh viên Khóa Một của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM) và Diễm Hương xuất hiện khiến mọi người bất ngờ.

“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm Hương xuất hiện trong tiệc của Lý Hùng, nhan sắc vẫn như xư, vẫn khiến Lý Hùng mê đắm - Ảnh 5
Diễm Hương và Lý Hùng thường đóng phim cùng nhau

"Cảm xúc trong tôi lâng lâng như sống lại những năm tháng tuổi trẻ. Tôi và cô ấy nổi tiếng quá sớm khi mới 17 - 18 tuổi, gắn bó suốt 10 năm tuổi xuân rồi đường ai nấy đi. Gần 30 năm mới gặp ai, chúng tôi đều có tuổi cả. Anh em hồi hộp nhưng cũng thân mật, nhìn nhau cười hoài" Lý Hùng nghẹn ngào chia sẻ. Anh nói thêm sự xuất hiện của Diễm Hương khiến mọi người hoài niệm với những ngày tháng xưa cũ, tất cả đều rất xúc động. 

“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm Hương xuất hiện trong tiệc của Lý Hùng, nhan sắc vẫn như xư, vẫn khiến Lý Hùng mê đắm - Ảnh 6
Nhan sắc từng khiến Lý Hùng ngây người khi nhìn thấy

Lý Hùng cho biết anh từng phải ngây người khi nhìn thấy Diễm Hương ở thời điểm đó, một nét đẹp dịu dàng, đằm thắm đúng chuẩn một người phụ nữ Á Đông: "Vì vậy, dù tuổi tác có tăng lên thì nét Á Đông dịu dàng, thuần chất không chỉnh sửa của Hương không thay đổi. Tôi vui cho cô ấy vẫn giữ được nhan sắc, thậm chí còn mặn mà hơn", anh nói.

“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm Hương xuất hiện trong tiệc của Lý Hùng, nhan sắc vẫn như xư, vẫn khiến Lý Hùng mê đắm - Ảnh 7
Diễm Hương và Lý Hùng có dịp hội ngộ sau gần 20 năm

Diễm Hương tâm sự với Lý Hùng, sống ở Mỹ làm mẹ 4 con, cô nhớ Việt Nam, nhớ bạn bè và cả những vai diễn của mình. Thỉnh thoảng, cô thấy buồn, mở xem lại các phim mình đóng và rơi nước mắt. 

“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm Hương xuất hiện trong tiệc của Lý Hùng, nhan sắc vẫn như xư, vẫn khiến Lý Hùng mê đắm - Ảnh 8
Hình ảnh khiến người hâm mộ bồi hồi nhớ về những ngày tháng tuổi thơ

Được biết, Diễm Hương là người trầm tính, kín đáo và không thích giao thiệp rộng. Luôn vui vẻ, thân thiện, chưa bao giờ kiêu ngạo theo kiểu ngôi sao. Diễm Hương gần như không bị tai tiếng gì về chuyện tình ái cho đến khi chị yêu một doanh nhân Việt kiều Mỹ tên Juan Minh, con nuôi của nữ đại gia giàu có nhất Sài Gòn - bà Huỳnh Cẩm Loan đã khiến đời sống của chị bị đảo lộn rất nhiều. Chị suy sụp tinh thần và sau đó quyết định không tham gia phim ảnh nữa. Năm 2000 Diễm Hương kết hôn với một luật sư hơn cô 18 tuổi. Sau khi kết hôn, cô theo hôn phu qua Mỹ sống rồi sinh con và ở nhà chăm sóc gia đình.   

“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm Hương xuất hiện trong tiệc của Lý Hùng, nhan sắc vẫn như xư, vẫn khiến Lý Hùng mê đắm - Ảnh 9
Nhan sắc của "nữ hoàng ảnh lịch" ở tuổi U60 vẫn động lòng người

Gần 20 năm trôi qua, khuôn mặt thanh tú và vóc dáng yêu kiều của diễn viên Diễm Hương ngày nào gần như vẫn còn thấp thoáng đâu đó, vẫn đủ sức làm "mê đắm" lòng người

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Từ khóa:   Diễm Hương Lý Hùng Nữ hoàng ảnh lịch

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