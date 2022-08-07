NSND Lan Hương trải lòng về cuộc hôn nhân ở tuổi 18: Ghen tuông mù quáng khiến cả 2 không thể tiếp tục

Sao Việt 07/08/2022 22:09

Mới đây, NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" trải lòng về cuộc hôn nhân tuổi 18 và lý do đổ vỡ vì ghen.

NSND Lan Hương dù không xuất hiện dày đặc trên các phim truyền hình nhưng vẫn có nhiều đóng góp cho nền sân khấu điện ảnh phía Bắc. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1963 dành nhiều thời gian cho công việc giảng dạy. Ở tuổi 58, NSND Lan Hương rất kỹ tính khi lựa chọn vai diễn, chỉ khi có vai diễn phù hợp với mình, chị mới nhận lời tham gia.

NSND Lan Hương trải lòng về cuộc hôn nhân ở tuổi 18: Ghen tuông mù quáng khiến cả 2 không thể tiếp tục - Ảnh 1
NSND Lan Hương có cuộc sống sung túc ở thời điểm hiện tại 

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, NSND Lan Hương từng bị mẹ o ép, không chấp nhận việc con gái theo đuổi nghệ thuật dù bản thân chị rất say mê. Mới đây, làm khách mời trong chương trình "Lời tự sự", NSND Lan Hương tiết lộ, vì sinh non nên ngày bé chị rất được gia đình yêu thương, cưng chiều, luôn bao bọc.

NSND Lan Hương trải lòng về cuộc hôn nhân ở tuổi 18: Ghen tuông mù quáng khiến cả 2 không thể tiếp tục - Ảnh 2
Vẻ đẹp thanh thuần thuở thiếu nữ của NSND Lan Hương

"Mọi người sợ tôi bị đau, bị ốm nên làm mọi thứ rất nhẹ nhàng. Cho nên bạn của mẹ tôi khi thấy tôi trở thành NSND, đi đóng phim thì không thể ngờ được. Vì ngày xưa cứ nghĩ tôi sống được đã là may mắn lắm rồi", nữ nghệ sĩ tâm sự.

Trở thành nghệ sĩ là điều mà bà không được ủng hộ, nhưng không vì thế mà Lan Hương buông xuôi, lựa chọn nghe theo sự sắp đặt của gia đình. "Gia đình không muốn tôi theo nghề diễn viên nhưng tôi phải đi bằng được. Đó là sự tự do của bản thân tôi. Mẹ mong muốn tôi làm công việc gì bứt phá hơn, điển hình là nghiên cứu về ngôn ngữ hoặc bác sĩ. Nhưng tôi thì không thể", "Em bé Hà Nội" bộc bạch.

Thậm chí, vai Ngọc Hà "Em bé Hà Nội" - vai diễn đã làm nên tên tuổi của NSND Lan Hương - khi đó chị cũng không nhận được sự đồng ý của mẹ. Mãi đến khi được bố thuyết phục giúp, bà mới được chấp nhận cho tham gia dự án này.

NSND Lan Hương trải lòng về cuộc hôn nhân ở tuổi 18: Ghen tuông mù quáng khiến cả 2 không thể tiếp tục - Ảnh 3
Vai diễn để đời "Em bé Hà Nội" của NSND Lan Hương

Cột mốc đánh dấu sự bứt phá của chị chính là việc bỏ nhà đến Nhà hát Tuổi Trẻ để ở. "Một hai năm sau, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất nên mẹ tôi bắt buộc phải đồng ý nhưng mẹ không thích", nữ nghệ sĩ kể thêm.

NSND Lan Hương trải lòng về cuộc hôn nhân ở tuổi 18: Ghen tuông mù quáng khiến cả 2 không thể tiếp tục - Ảnh 4
Từng bỏ nhà đi để theo đuổi đam mê nghệ thuật

Sau này vì thấy thương mẹ, hiểu rằng mẹ chỉ mong muốn con gái có được vị trí nhất định trong sự nghiệp nên NSND Lan Hương đã học thêm về đạo diễn, làm giảng viên ĐH Sân khấu Điện ảnh. Chị muốn mẹ yên tâm khi thấy những nỗ lực của mình đã đem lại "trái ngọt".

Cũng theo NSND Lan Hương, không riêng gì công việc, bố mẹ còn từng cấm cản bà trong chuyện tình cảm. Trong "Lời tự sự", chị không ngần ngại nhắc đến chồng cũ - cuộc hôn nhân khi mới 18 tuổi.

Chị kể, thời điểm yêu nhau, bản thân còn khá trẻ. Dù đối phương đã từng một lần đổ vỡ song chị vẫn thương và quyết định "về chung một nhà" khi đó chỉ mới 18 tuổi. "Tôi yêu anh ấy không phải vì anh đẹp trai hay quá giàu mà là nhà anh ấy nghèo nên cảm giác rất thương. Khi lấy nhau, mẹ tôi không ưng tí nào nhưng cuối cùng cũng phải chịu", NS Lan Hương tâm sự.

NSND Lan Hương trải lòng về cuộc hôn nhân ở tuổi 18: Ghen tuông mù quáng khiến cả 2 không thể tiếp tục - Ảnh 5
Mặc can ngăn của gia đình để kết hôn ở tuổi 18, sau đó lại chia tay vì chồng quá ghen

Nữ nghệ sĩ tiết lộ, chồng cũ bà không thích vợ làm nghệ thuật và có tính ghen khủng khiếp, nhất là khi thấy vợ đi chụp ảnh lịch. Sau một thời gian dài suy tính về tương lai, nhận thấy không thể bỏ được nghề cũng như không tiếp tục được cuộc sống ấy, chị quyết định ly hôn vào năm 1986.

Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu, NSND Lan Hương kết hôn lần nữa ở tuổi 24 với đạo diễn Tất Bình, và ông cũng từng có cảm xúc ghen tuông khi vợ đi diễn. "Anh từng nhốt tôi ở trong nhà, khoá trái cửa mà hôm đó có buổi tổng duyệt của vở kịch diễn cho Hội Nghệ sĩ sân khấu.

NSND Lan Hương trải lòng về cuộc hôn nhân ở tuổi 18: Ghen tuông mù quáng khiến cả 2 không thể tiếp tục - Ảnh 6
NSND Lan Hương bên chồng hiện tại - Đạo diễn Đặng Tất Bình

Nhiều khi đến muộn, tôi đành viện cớ ngủ quên, nhớ nhầm lịch làm. Đến một hôm bực quá, tôi đã nói với anh rằng ngày xưa chồng cũ của tôi cũng từng ghen như vậy và từ đó anh ấy hoàn toàn thay đổi", nghệ sĩ gạo cội giãi bày.

NSND Lan Hương trải lòng về cuộc hôn nhân ở tuổi 18: Ghen tuông mù quáng khiến cả 2 không thể tiếp tục - Ảnh 7
Hiện tại NSND Lan Hương là giảng viên nghệ thuật

Hiện tại, ở tuổi U60, NSND Lan Hương kể gần 10 năm qua bà miệt mài với công tác giảng dạy tại khoa Đạo diễn Lễ hội sự kiện Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Gần đây, nữ diễn viên chuyển sang đào tạo diễn viên và duy trì công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ. Chị cũng dành thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè và rèn luyện sức khỏe. NSND Lan Hương khẳng định luôn sẵn sàng cho vai diễn truyền hình nếu phù hợp chứ không chảnh hay chê catse thấp như tin đồn.

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Từ khóa:   NSND Lan Hương Em bé Hà Nội Đạo Diễn Đặng Tất Bình

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