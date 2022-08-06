Góc thiên vị phái nữ: Đều “mập mờ” cùng lúc 2 người nhưng Ninh Dương Lan Ngọc được fan tích cực đẩy thuyền, Sơn Tùng MTP lại bị chỉ trích “lăng nhăng”

Dù chưa từng có chứng cứ xác thực cũng như chưa từng lên tiếng trước tin đồn hẹn hò với ai, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc nhiều lần bị bắt gặp thân mật cả với Chi Dân lẫn ST Sơn Thạch, song fan lại chia thành 2 phe để ráo riết “đẩy thuyền”. Nhưng cũng như Lan Ngọc, Sơn Tùng MTP lại bị chỉ trích dữ dội khi rộ tin hẹn hò với cả Thiều Bảo Trâm lẫn Hải Tú. Fan Sơn Tùng than thở: “Sao lại bất công thế này?”.

Gần đây tin đồn hẹn hò giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân lại dấy lên dữ dội sau khi Chi Dân đăng tải bức ảnh nắm tay thân mật với cô gái có vóc dáng giống hệt Ngọc nữ màn ảnh Việt. Chi Dân đăng tải bức ảnh chụp cùng cô gái "giống hệt" Ninh Dương Lan Ngọc Trước đó fan cũng đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy cô nàng và Chi Dân hẹn hò bằng những bức ảnh chụp lén cả hai đi ăn khuya hay cùng nắm tay đi xem phim.

Cả 2 nhiều lần bị fan bắt gặp đang "hẹn hò" Cả thế giới như chia thành 2 phe đối lập, một bên về phe của Chi Dân và đẩy thuyền cùng Lan Ngọc vì cho rằng cả 2 có nhiều nét “phu thê” khi sở hữu gương mặt tròn trĩnh dễ thương và vóc dáng tương xứng. Khi đi cùng nhau được fan nhận xét là “xứng đôi vừa lứa”. Nửa thế giới còn lại nghiêng về phe của ST Sơn Thạch, nhiều người hâm mộ đồng lòng “đây thuyền” cặp đôi này bởi ST Sơn Thạch được nhận xét là người có tính cách trầm tĩnh, trưởng thành, bên cạnh đó anh cũng dành nhiều cử chỉ rất đặc biệt dành cho nữ diễn viên “Gái Già lắm chiêu”. Thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên sóng truyền hình, fan tinh ý nhìn ra nhưng cử chỉ và ánh mắt “si tình” của ST dành cho Lan Ngọc. Fan bắt gặp Ninh Dương Lan Ngọc và ST Sơn Thạch đang "tay trong tay" Dù đứng giữa 2 mĩ nam vừa đẹp trai lại vừa có tài năng, song Ninh Dương Lan Ngọc lại chưa từng công bố yêu ai trong 2 người, song cô nàng lại luôn làm fan dấy lên hết tin đồn này đến tin đồn khác.

Mặc dù vướng nhiều tin đồn “mập mờ” với 2 sao nam, song chưa 1 ai chỉ trích cô nàng “tham lam” hay ‘trăng hoa’, ngược lại còn tích cực “đẩy thuyền” và chọc ghẹo cô trên mọi mặt trận. "Mập mờ" với cả 2 mĩ nam, song cô nàng chưa từng bị chỉ trích Cùng giống với Ninh Dương Lan Ngọc, Sơn Tùng MTP cũng dính tin đồn hẹn hò với cả 2 mỹ nhân Thiều Bảo Trâm và Hải Tú, song dường như fan có phần cáu gắt khi liên tục chỉ trích anh chàng “lăng nhăng”, “đào hoa”,... Trước đó vào tháng 2/2013, nam ca sĩ “Hãy trao cho anh” vướng tin hẹn hò cùng Thiều Bảo Trâm, dù chưa bên nào xác nhận song fan liên tục vào phản đối. Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm từng bị bắt gặp đang đi cùng nhau Cho đến tháng 4/2021, Sơn Tùng MTP lại bị đồn hẹn hò với Hải Tú - gà cưng trong công ty do Sơn Tùng điều hành. Dù chưa biết thực hư thế nào, song Sơn Tùng MTP lại bị fan mò vào tận facebook cá nhân để chỉ trích “bội bạc”, “có mới nới cũ”,.. Nhìn vóc dáng, fan đoán đây là Sơn Tùng và Hải Tú Sau đó, mặc cho cả 3 đều im lặng trước sóng gió, song antifan liên tục nhắc tên anh chàng vào những câu chuyện tình ái “tự bịa” ra, khiến danh tiếng anh chàng bị ảnh hưởng ít nhiều, thậm chí các sản phẩm âm nhạc sau đó không còn được đón nhận nhiều như trước. Dù người trong cuộc chưa từng lên tiếng, song Sơn Tùng luôn bị chỉ trích vì sự "mập mờ" này Cho đến thời điểm hiện tại, phía khán giả vẫn chưa tìm được bất kỳ bằng chứng nào khác liên quan đến chuyện hẹn hò của cả Ninh Dương Lan Ngọc lẫn Sơn Tùng MTP ngoài những “lời đồn’ được lan truyền. Song một bên lại được trêu chọc và đẩy thuyền tích cực, một bên lại bị ném đá, chỉ trích không ngừng. Đây có phải tiêu chuẩn kép khi dành ưu ái cho phái nữ hơn phái nam của các netizen?

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