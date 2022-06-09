MV mới của Thiều Bảo Trâm bị cộng đồng mạng chỉ trích vì cho rằng quá lạm dụng câu chuyện về người thứ ba

Sao Việt 09/06/2022 12:19

Tuy rằng Thiều Bảo Trâm đã khẳng định MV này không làm về cuộc đời mình, song MV vẫn nhận những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng

Tối 7/6, Thiều Bảo Trâm đã cho ra mắt MV Chúng ta làm bạn được không, đây là phần 2 tiếp nối câu chuyện tình tay ba đầy giằng xé ở Sau lưng anh có ai kìa. Nội dung của MV xoay quanh việc Thiều Bảo Trâm chia tay người yêu nhưng vẫn đắm chìm trong viễn tưởng hạnh phúc. Khi chàng trai kết hôn, cô vẫn ngỡ chính mình là cô dâu. Bừng tỉnh trở lại giữa hiện thực, nữ ca sĩ mới nhận ra những đau khổ của mình. 

MV mới của Thiều Bảo Trâm bị cộng đồng mạng chỉ trích vì cho rằng quá lạm dụng câu chuyện về người thứ ba - Ảnh 1

So với sản phẩm trước đó, MV Chúng ta làm bạn được không tiếp tục là câu chuyện mà Thiều Bảo Trâm có vai diễn nặng tâm lý, phải diễn tả nhiều cảnh cô đơn, khóc lóc đến xé lòng. Thế nhưng,MV vẫn giữ nguyên thể loại ballad và xây dựng theo cốt truyện tình yêu, chia tay quen thuộc đã khiến cho Thiều Bảo Trâm gặp phải không ít ý kiến trái chiều.

MV mới của Thiều Bảo Trâm bị cộng đồng mạng chỉ trích vì cho rằng quá lạm dụng câu chuyện về người thứ ba - Ảnh 2

Cụ thể, người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng đối với Thiều Bảo Trâm.Cộng đồng mạng cho rằng nữ ca sĩ đã lạm dụng câu chuyện về người thứ 3 quá nhiều với mối tình được netizen đồn đoán là với Sơn Tùng M-TP. Dân mạng đã để lại nhiều bình luận trái chiều bên dưới sản phẩm:

  • Lại là "Miss thanh xuân" nữa hả.
  • Chia tay bao lâu rồi vẫn nhắc hoài chuyện cũ, cố tình nói đến người thứ 3 mới vừa lòng.
  • Bao giờ mới thôi làm "Miss thanh xuân"?
  • Sao hoài vậy nhỉ, cứ như cố tình lôi chuyện cũ ra nói.
MV mới của Thiều Bảo Trâm bị cộng đồng mạng chỉ trích vì cho rằng quá lạm dụng câu chuyện về người thứ ba - Ảnh 3

Đứng trước những đánh giá cho rằng Thiều Bảo Trâm bị "một màu, không đột phá" và bấu víu vào chuyện tình cảm thì nữ ca sĩ cũng đã cho biết cô không "một màu" như mọi người vẫn nói. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được việc sự nghiệp của giọng ca gốc Thanh Hóa ngày một lên hương dù nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang lợi dụng câu chuyện tình cảm cá nhân để đưa vào sản phẩm.

MV mới của Thiều Bảo Trâm bị cộng đồng mạng chỉ trích vì cho rằng quá lạm dụng câu chuyện về người thứ ba - Ảnh 4
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Từ khóa:   Thiều Bảo Trâm VPOP MV Chúng ta làm bạn được không

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