Tối 7/6, Thiều Bảo Trâm đã cho ra mắt MV Chúng ta làm bạn được không, đây là phần 2 tiếp nối câu chuyện tình tay ba đầy giằng xé ở Sau lưng anh có ai kìa. Nội dung của MV xoay quanh việc Thiều Bảo Trâm chia tay người yêu nhưng vẫn đắm chìm trong viễn tưởng hạnh phúc. Khi chàng trai kết hôn, cô vẫn ngỡ chính mình là cô dâu. Bừng tỉnh trở lại giữa hiện thực, nữ ca sĩ mới nhận ra những đau khổ của mình.

So với sản phẩm trước đó, MV Chúng ta làm bạn được không tiếp tục là câu chuyện mà Thiều Bảo Trâm có vai diễn nặng tâm lý, phải diễn tả nhiều cảnh cô đơn, khóc lóc đến xé lòng. Thế nhưng,MV vẫn giữ nguyên thể loại ballad và xây dựng theo cốt truyện tình yêu, chia tay quen thuộc đã khiến cho Thiều Bảo Trâm gặp phải không ít ý kiến trái chiều.