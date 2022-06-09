Hội nhóc tỳ nổi tiếng Vbiz sở hữu hàng triệu người hâm mộ của sao Việt, visual đỉnh nhất phải kể tới bé Bo- con trai của Hòa Minzy

Đứng đầu trong danh sách là cậu quý tử đầu lòng của Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải. Cậu nhóc chào đời vào tháng 10/2019 và được nữ nghệ sĩ giấu kín suốt thời gian dài. Từ khi hình ảnh của Bo được nữ nghệ sĩ công khai, cuộc sống của hai mẹ con Hòa Minzy được nhiều sự chú ý hơn từ cộng đồng mạng. Hòa Minzy cũng rất thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh và video hàng ngày của con. Những hình ảnh, video clip của bé Bo được Hòa Minzy đăng tải trên mạng xã hội thường rất "viral".

Bé Bo được mẹ đầu tư rất nhiều về phong cách, từ quần áo đến giày dép. Nhờ vậy mà mỗi lần xuất hiện trước công chúng, bé Bo rất ra dáng soái ca nhí và luôn nổi bật trong mỗi khung hình. Hơn 2 tuổi, bé Bo đã đạt được chuỗi thành tích khủng khi nhận về 1,7 triệu người theo dõi trên Facebook. Kênh Youtube đã đạt được nút vàng sau 2 tuần thành lập. TikTok và cả Instagram của Bo cũng thu hút hàng triệu lượt follow.

Bé Bo sở hữu gương mặt giống bố Minh Hải, cậu bé được nhận xét là hotboy nhí với vẻ ngoài ưa nhìn. Không chỉ vậy, cậu bé còn sớm bộc lộ tố chất thông minh, lém lỉnh và có trí nhớ tốt. Tuy còn nhỏ nhưng nhóc tỳ đã nhận dạng được nhiều quốc kỳ trên thế giới và thuộc nhiều ca khúc. Cậu bé rất hay hát các ca khúc của mẹ Hòa và được mẹ dạy hát. Hòa Minzy nhận về nhiều lời khen ngợi bởi cách dạy con tâm lý, nhẹ nhàng.

Bo luôn được mẹ Hòa đầu tư về trang phục

Con gái Winnie của cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Bé Winnie (tên thật là Ông Yên Nhi), là con gái đầu lòng của cặp đôi Đông Nhi- Ông Cao Thắng. Cô bé chào đời vào cuối tháng 10/2020. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ là người nổi tiếng nhất nhì showbiz nên ngay khi vừa mới lọt lòng, Winnie đã nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhóc tỳ Winnie nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Tên tuổi của cô bé phủ sóng mạng xã hội thời gian gần đây và nhanh chóng trở thành "ngôi sao mạng xã hội" với trang Instagram mà mẹ Đông Nhi tạo đạt mốc 200.000 người theo dõi. Kênh TikTok của cô bé cũng rất hot khi thu hút hơn 300.000 người theo dõi.

Winnie sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu, xinh xắn như búp bê. Cô bé được mẹ Đông Nhi thường xuyên sắm sửa trang phục để diện mỗi ngày. Là "tiểu công chúa" nên từ khi chưa lọt lòng, Winnie đã có tủ quần áo đầy ắp. Cô bé hay diện các loại váy thiết kế theo phong cách công chúa và búp bê. Với biểu cảm nhí nhố và sự dạn dĩ mỗi khi xuất hiện trước ống kính, cô con gái đầu lòng của Đông Nhi luôn có những bức ảnh "viral" trên khắp mạng xã hội.

Vẻ ngoài đáng yêu như búp bê của Winnie

Winnie thường được bố mẹ đưa đi du lịch

Cặp song sinh Lisa - Leon của Hà Hồ và Kim Lý

Lisa - Leon chào đời vào đầu tháng 11/2020. Đây là cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Ngay từ lúc lọt lòng, 2 bé đã nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm lớn từ khán giả.

Lisa và Leon là cặp song sinh nổi tiếng của showbiz

Qua những tấm ảnh, video được đăng tải, cộng đồng mạng nhận xét con trai Leon của Hà Hồ giống bố Kim Lý từ mắt, sóng mũi cao gọn và khuôn miệng. Còn cô bé Lisa thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ Hà, nổi bật là đôi môi và đôi mắt to tròn. Về tính cách, cậu em Leon được nhận xét là dạn dĩ, ngược lại cô chị Lisa có phần hơi rụt rè, thích cười đùa mỗi khi nói chuyện với bố.

Leon và Lisa

Cặp song sinh sở hữu lượng fan đông đảo không kém bố mẹ

Cặp song sinh nhà Hà Hồ - Kim Lý sở hữu lượng fan đông đảo không kém gì bố mẹ khi tài khoản mạng xã hội mà mẹ lập riêng từ sau khi chào đời đã cán mốc 600.000 lượt theo dõi. Ở các bài đăng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của 2 bé luôn nhận về nhiều cảm xúc và lượt tương tác khủng. Có lần nữ ca sĩ còn than thở rằng các con mình thậm chí còn hot hơn cả cô.

Hai quý tử Gia Hy và Hayden của Trà My Idol

Nữ ca sĩ có hai cậu con trai với chồng doanh nhân. Cậu con trai lớn tên là Gia Hy chào đời năm 2014 và cậu con trai Hayden chào đời vào năm 2019. Cả hai cậu bé đều nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng ngay từ khi còn nhỏ.

Gia Hy và Hayden cùng bố mẹ

Cậu con trai Gia Hy được nhận xét là có vẻ ngoài giống mẹ, cậu nhóc sở hữu đôi mắt hai mí đen tròn, khuôn miệng cười đốn tim người hâm mộ. Ngay từ nhỏ, Gia Hy rất ra dáng hotboy và được netizen dự đoán sẽ trở thành soái ca trong tương lai.

Gia Hy được cộng đồng mạng dự đoán sẽ là soái ca tương lai

Trong khi đó, Hayden sở hữu vẻ ngoài mũm mĩm, đôi mắt một mí giống bố. Những biểu cảm hài hước, tinh nghịch không kém phần lém lỉnh, đáng yêu của Hayden được nữ nghệ sĩ đăng tải lên mạng xã hội luôn nhận được sự yêu mến và thích thú từ cộng đồng mạng. Trà My Idol hay ghi lại hình ảnh thường ngày của Hayden và đăng tải lên mạng xã hội. Cậu nhóc 3 tuổi nhà nữ ca sĩ được cộng đồng mạng ưu ái gọi là "cây hài nhí trong dàn con cưng của sao Việt".

Biểu cảm đáng yêu của Hayden gây sốt cộng đồng mạng

Trà My Idol cho biết Hayden khá khó chịu và có phần lì lợm hơn anh trai Gia Hy. Vì vậy mà cô cần chú ý quan sát và quan tâm dạy dỗ bé nhiều hơn. Nữ ca sĩ cũng rất nghiêm khắc, thậm chí còn phạt mỗi khi bé phạm lỗi để nhóc tỳ nhận ra được lỗi sai và ngoan ngoãn hơn.