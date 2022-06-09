Sao Việt thành công với nghề tay trái: người kinh doanh, người đi dạy học

Sao Việt 09/06/2022 05:44

Không chỉ là những nghệ sĩ tài năng, những sao Việt này còn được biết tới nhờ những thành công từ nghề tay trái.

Trong những năm trở lại đây, chuyện sao Việt chuyển hướng sang kinh doanh cũng không còn là mới mẻ. Với đa dạng các lĩnh vực, không ít sao đã đạt được những thành tựu đáng nể, không hề kém cạnh với việc hoạt động nghệ thuật.

Trấn Thành

Là một trong những cái tên đắt giá của showbiz Việt, Trấn Thành sở hữu mức cát-sê thuộc dạng "khủng" cùng khối tài sản đồ sộ. Thành công với vai trò MC, diễn viên, Trấn Thành còn được biết đến với vai trò nhà sản xuất, đứng sau thành công vang dội của web-drama Bố Già và phim điện ảnh cùng tên. Ngoài ra ông xã Hari Won còn nổi tiếng khi là chủ của một nhà hàng có tiếng ở trung tâm TP HCM.

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Sao Việt thành công với nghề tay trái: người kinh doanh, người đi dạy học - Ảnh 2
Nhà hàng A Mà của gia đình Trấn Thành.

 Trường Giang

Giống như Trấn Thành, Trường Giang là một gương mặt nghệ sĩ đắt show của showbiz Việt. Bên cạnh việc chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, Trường Giang còn thành công trong việc kinh doanh nhà hàng. Hiện ông xã Nhã Phương đã sở hữu một chuỗi nhà hàng chuyên món Quảng. Với phong cách bài trí mộc mạc, gần gũi cùng hương vị quê hương Quảng Nam, quán là địa chỉ thân quen của nhiều nghệ sĩ Việt và khán giả. 

Sao Việt thành công với nghề tay trái: người kinh doanh, người đi dạy học - Ảnh 3
Nhà hàng của vợ chồng Trường Giang.

 Mạc Văn Khoa

Cũng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống, "cây hài" Mạc Văn Khoa đang sở hữu hàng chục chi nhành quán bún đậu mắm tôm. Năm 2019, anh bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh và mở cho mình chi nhánh đầu tiên tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Với hương vị chuẩn Bắc và giá thành hợp lý, quán được nhiều người yêu mến không chỉ bởi tên tuổi của nam nghệ sĩ hài. Tính đến nay, quán bún đậu của Mạc Văn Khoa đã có mặt tại nhiều tỉnh thành khác như Biên Hòa, Cần Thơ,...

Sao Việt thành công với nghề tay trái: người kinh doanh, người đi dạy học - Ảnh 4
Mạc Văn Khoa hiện đang làm chủ của hàng chục chi nhánh bún đậu mắm tôm.

 Midu

Midu là một trong người đẹp "tài sắc vẹn toàn" của showbiz Việt. Hiện nữ diễn viên đang là giảng viên cho một trường đại học có tiếng tại TP.HCM. Bên cạnh đó, cô còn bén duyên với việc kinh doanh bất động sản và dạt được những thành công đáng ngưỡng mộ. 

Sao Việt thành công với nghề tay trái: người kinh doanh, người đi dạy học - Ảnh 5
Midu hiện đang là giảng viên đại học.
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Từ khóa:   nghề tay trái kinh doanh sao Việt

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