Chán hàng hiệu, Ngọc Trinh chuyển sang 'đập hộp' bất động sản khiến dân tình choáng váng

Sao Việt 05/05/2022 10:28

Không phải hàng hiệu, lần này thú vui 'đập hộp' xa xỉ của Ngọc Trinh là gì đây?

Cựu siêu mẫu Ngọc Trinh hiện tại đã sở hữu một cơ ngơi đầy ngưỡng mộ với khối tài sản kết xù ở tuổi 33 qua nhiều năm lăn lội trong làng giải trí. Nhìn vào khối tài sản hiện tại của cô nàng khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

Nổi tiếng với những màn ‘đập hộp’ giá trị khủng, Ngọc Trinh thường xuyên khiến khán giả bất ngờ với số tiền tự bỏ ra để mua đồ. Cô cho biết bản thân từng bỏ ra 5,7 tỷ để đập hộp, trong đó những món đồ nhỏ và lắt nhắt cũng đã 2,3 tỷ trở lên.

Chán hàng hiệu, Ngọc Trinh chuyển sang 'đập hộp' bất động sản khiến dân tình choáng váng - Ảnh 1
Ngọc Trinh thường xuyên khiến khán giả bất ngờ với số tiền tự bỏ ra để mua đồ - Ảnh minh họa: Internet

Động thái mới nhất của cô nàng trên mạng xã hội, Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải hình ảnh khoe đang có mặt tại một khu đất siêu rộng. Cô nàng hào hứng khoe: "Chuyến tiếp theo sẽ là Bảo Lộc, đập hộp khu đất của tôi". Ngọc Trinh còn cho biết cụ thể: "Đây nè, sắp xếp xong hết rồi. Tảng đá với trồng hoa, có hai căn nhà trên đồi nữa mọi người thấy không".

Chán hàng hiệu, Ngọc Trinh chuyển sang 'đập hộp' bất động sản khiến dân tình choáng váng - Ảnh 2
Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải hình ảnh khoe đang có mặt tại một khu đất siêu rộng - Ảnh: IGNV

Màn ‘vung tay’ này của Ngọc Trinh một lần nữa cho thấy độ giàu có và chịu chi, chịu chơi. Qua hình ảnh được Ngọc Trinh chia sẻ, có thể thấy mảnh đất của mẫu nội y sở hữu có vị trí khá đẹp và đắc địa, nằm trên một ngọn đồi, xung quanh có hồ nước và nhiều canh xanh.

Cách đây hơn 1 năm, Ngọc Trinh từng chia sẻ ước mơ xây được biệt thự nghỉ dưỡng tại Đà Lạt. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ngọc Trinh nhờ trợ lý hỏi mua đất ở Đà Lạt từ khá lâu, nhưng đến hiện tại mới chia sẻ chuyện đã sở hữu được một mảnh đất.

Ngọc Trinh từng thông báo với người hâm mộ sẽ "lấn sân" sang mảng làm Vlog sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí. Một trong những content đầu tiên "nữ hoàng nội y" chú ý bắt đầu công việc Vlogger chính là sắm sửa và "đập hộp" những món đồ hàng hiệu xa xỉ. Sở thích của cô nàng là có niềm đam mê bất tận với hàng hiệu đã được biết từ trước, nhưng khi được "mắt thấy tai nghe" thì dân tình đều không ngừng xuýt xoa và trầm trồ ngưỡng mộ siêu mẫu tuổi 33.

Chán hàng hiệu, Ngọc Trinh chuyển sang 'đập hộp' bất động sản khiến dân tình choáng váng - Ảnh 3
Thời gian gần đầy, cô cũng chăm khoe những khoảnh khắc đầy nóng bỏng với loạt nội y quyến rũ - Ảnh: Internet

Thời gian gần đầy, cô cũng chăm khoe những khoảnh khắc đầy nóng bỏng với loạt nội y quyến rũ. Được biết, cô nàng đều tự thưởng cho bản thân những chuyến nghỉ dưỡng ngắn hạn tại những địa điểm vui chơi cực kì sang chảnh và nổi tiếng. Ở tuổi 33, Ngọc Trinh vừa sở hữu vóc dáng vạn người ao ước, lại sở hữu sự nghiệp cá nhân vững chắc cùng khối tài sản kếch xù, tiềm lực kinh tế đáng ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Ngọc Tinh đập hộp Bất động sản

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