Nữ ca sĩ phản ứng với vụ việc chỉ cảm thấy buồn cho bị cáo vì hành vi bồng bột, thiếu suy nghĩ mà đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc nghi can trộm tài sản của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh sau nhiều lần tạm hoãn đã đi đến kết luận. Thông tin mới nhất, hôm qua ngày 27/4, TAND TP HCM chính thức xét xử sơ thẩm hai nghi can là Nguyễn Thái Sơn và Trần Minh Thăng ( sinh năm 1985) về tội trộm cắp tài sản. Còn bị cáo Trần Thị Nhã Trang (sinh năm 1986) bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đến đầu tháng 1/2020, chia sẻ với báo chí, Nhật Kim Anh cho biết cô đã lấy được một phần tài sản bị trộm trước đó.

Tháng 7/2019, Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập biệt thự, lấy mất tài sản trị giá gần 5 tỷ đồng. Nữ diễn viên đã lập tức báo công an và công khai video vụ trộm trên mạng xã hội.

Phía đại diện nữ diễn viên cũng xác nhận Nhật Kim Anh nhận lại 60 cây vàng bị mất từ công an. 2 tên trộm cũng nhanh chóng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tháng 7/2019, Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập biệt thự, lấy mất tài sản trị giá gần 5 tỷ đồng - Ảnh: FBNV

Cụ thể, vào ngày 14/7/2019, 2 nghi can Sơn và Thăng đến khu dân cư ở huyện Bình Chánh để tiến hành trộm cắp. Sơn đột nhập vào nhà ca sĩ Nhật Kim Anh trong khi Thăng đứng bên ngoài canh gác, tổng cộng 2 người đã lấy đi số tài sản gồm nhẫn kim cương, 100 lượng vàng, 400 triệu đồng tiền mặt với tổng giá trị ước chừng hơn 4,5 tỷ đồng.

Hoàn thành xong phi vụ, Sơn cho Thăng 400 triệu đồng. Sơn cũng nhờ bị cáo Trần Thị Nhã Trang bán đi 100 lượng vàng thu về được 3,9 tỷ đồng và Sơn, Thăng đã cho người phụ nữ này 100 triệu công bán vàng.

Về bản án được đưa ra trong phiên tòa, đối tượng Sơn bị đại diện Viện KSND TP HCM đề nghị mức xử phạt từ 18-20 năm tù, bị cáo Thăng mức phạt 12-14 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Bị cáo Trang kết luận 5-6 năm tù về tội tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Khi biết tin các đối tượng trộm cắp sắp lĩnh án với mức xử phạt lên đến 20 năm tù, Nhật Kim Anh viết trên trang cá nhân: "Vì đâu nên nỗi". Thời điểm đó, khi bị mất cắp, nữ ca sĩ suy sụp tinh thần. Cô từng chia sẻ: "Không riêng gì tôi và các đương sự, chúng tôi muốn có một câu trả lời thỏa đáng về sự việc và cảm thấy nhẹ nhàng chứ mất tài sản thì không thể nào lấy hết lại được. 5 tỷ, 3 tỷ dĩ nhiên với người khá giả, giàu có thì không đáng bao nhiêu hết.

Thời điểm đó, khi bị mất cắp, nữ ca sĩ suy sụp tinh thần - Ảnh: Internet

Nhưng với tôi, một người làm cực nhọc bao nhiêu năm, tích góp cho công việc, con cái, gia đình... mà mất thì không phải chuyện nhỏ. Không riêng gì tôi, còn có nhiều cô chú bị hại nữa, cũng bị các đối tượng này trộm".