Vụ việc nghi can trộm tài sản của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh sau nhiều lần tạm hoãn đã đi đến kết luận. Thông tin mới nhất, hôm qua ngày 27/4, TAND TP HCM chính thức xét xử sơ thẩm hai nghi can là Nguyễn Thái Sơn và Trần Minh Thăng ( sinh năm 1985) về tội trộm cắp tài sản. Còn bị cáo Trần Thị Nhã Trang (sinh năm 1986) bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nữ ca sĩ phản ứng với vụ việc chỉ cảm thấy buồn cho bị cáo vì hành vi bồng bột, thiếu suy nghĩ mà đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.