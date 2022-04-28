Angela Phương Trinh hào hứng khoe sấp sổ đỏ khiến CĐM trầm trồ, dự tính xây biệt thự ven sông

Cụ thể, Angela Phương Trinh có màn khoe mình vừa chốt mua 4.000 m2 đất ven sông thuộc huyện đảo Cần Giờ, TP.HCM. Bên cạnh việc tậu đất, xây biệt thự cô còn có kế hoạch kinh doanh trong tương lai và đang chuẩn bị.

Thời gian gần đây, Angela Phương Trinh liên tục "gây bão" mạng xã hội với những hình ảnh khoe vóc dáng vạm vỡ cùng cơ bắp săn chắc. Người đẹp 9X còn không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc "lực điền" và những phát ngôn gây tranh cãi. Hậu khoe hình thể và những chuyện tình "nửa kín nửa hở" với Cao Thái Sơn, cô nàng tiếp tục gây sốc đến cộng đồng mạng với sấp sổ đỏ bên cạnh đó còn vừa tậu thêm 4.000m2 đất Cần Giờ (TP. HCM).

Ngoài ra, Angela Phương Trinh còn úp mở thêm sấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác khiến cộng đồng mạng ai cũng phải cảm thán, bên cạnh bản hợp đồng chuyển nhượng khu đất hơn 4.000 m2.

Angela Phương Trinh nổi tiếng từ rất sớm và là nữ diễn viên có tên tuổi - Ảnh: Internet

Angela Phương Trinh nổi tiếng từ rất sớm và là nữ diễn viên có tên tuổi. Sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, người đẹp đã tích lũy cho mình được khối tài sản kếch xù và mở một vài cơ sở kinh doanh tại TP.HCM.

Angela Phương Trinh thường bắt gặp khi đi xế sang cùng đồ hàng hiệu đồng thời còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Đầu năm 2022, cô đã nhanh chóng đem về cho mình một căn nhà trị giá 15 tỷ.

Trước đó, người đẹp sinh năm 1995 còn là chủ nhân của một căn căn nhà 3 lầu ở Quận 8, được biết đó là một căn hộ chung cư cao cấp.

Angela Phương Trinh khoe bụng '6 múi' ở bãi biển - Ảnh: Internet

Thời điểm hiện tại, Angela Phương Trinh rút khỏi showbiz được 5 năm, tuyên bố ăn chay trường, ở ẩn và chuyên tâm vào tu tập. Trải qua quá trình tập luyện nhiều năm mỹ nhân sinh năm 1995 sở hữu cơ bụng 6 múi và bờ vai săn chắc. Dù thời gian qua, hình ảnh này gây ra không ít tranh cãi nhưng Angela Phương Trinh vẫn tự tin với vẻ đẹp của bản thân. Cô đã cố gắng luyện tập rất nhiều để đạt như mong muốn và hiện tại đang tập trung để kinh doanh riêng.