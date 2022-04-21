5 lần 7 lượt 'chối đây đẩy' chuyện hẹn hò, Puka - Gin Tuấn Kiệt tiếp tục rơi vào 'tầm ngắm' của CĐM khi có hành động 'LẠ' ở sinh nhật Trường Giang

Dù năm lần bảy lượt phủ nhận chuyện hẹn hò nhưng Puka và Gin Tuấn Kiệt liên tục bị cư dân mạng 'soi' ra 'hint' hẹn hò, mới nhất là trong sinh nhật Trường Giang.
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Mới đây, nữ diễn viên Nhã Phương đã chia sẻ loạt hình ảnh hậu bữa tiệc sinh nhật tuổi 39 của ông xã Trường Giang kèm lời chia sẻ mang 7 phần ngọt ngào, 3 phần yêu chiều: “Em lại mang tên là “lỗi”, để sau cùng “lỗi” vẫn là của anh”.
Qua những khoảnh khắc mặn nồng, vợ chồng Trường Giang trông style hết nấc khi diện mẫu áo đôi in hình nhân vật hoạt hình dễ thương. Cả hai được cộng đồng mạng tấm tắc khen ngợi vì trông vừa đẹp đôi, cả hai còn có ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp.
Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó khi công chúng lướt đến tấm ảnh Trường Giang - Nhã Phương chụp cùng khách mời thân quen là bạn bè đồng nghiệp, nhiều cư dân mạng tinh mắt đã "super soi" và phát hiện ra sự góp mặt của Puka và Gin Tuấn Kiệt trong bữa tiệc: "Gin Tuấn Kiệt với Puka kìa", "Ở đâu có chị Puka ở đó có anh Gin Tuấn Kiệt"...
Dù không sánh đôi với nhau trong khung hình nhưng việc cả hai không hẹn cùng xuất hiện trong sinh nhật đàn anh khiến người hâm mộ và đẩy thuyền hai người không khỏi phấn khích. Đặc biệt, chồng Nhã Phương còn là người thường xuyên trêu chọc, úp mở chuyện hẹn hò của cặp đôi nhiều phen khiến dân tình đứng ngồi không yên.
Đây không phải là lần đầu tiên Puka- Gin Tuấn Kiệt bị netizen réo gọi, hối thúc công khai. Trước đó, cặp đôi từng lộ hint hẹn hò ở loạt địa điểm du lịch từ Đà Lạt đến Hồ Tràm. Nhiều fan hâm mộ của cả hai đã tinh ý phát hiện hễ "nàng" đăng ảnh check in ở đâu, "chàng" cũng để lộ ảnh ở địa điểm tương tự.
Mặc dù liên tục phủ nhận tin đồn hẹn hò và khẳng định mối quan hệ của cả hai chỉ đơn giản là chị em thân thiết nhưng không ai công nhận điều đó cả khi Gin Tuấn Kiệt và Puka liên tục "giấu đầu lòi đuôi" khiến người hâm mộ không khỏi bán tín, bán nghi về lời phủ nhận của cặp đôi.