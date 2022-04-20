Bị anti-fan mỉa mai 'chú không có tiền, chắc gì cháu đã yêu', Phan Như Thảo 'dằn mặt' thế nào mà khiến cư dân mạng 'kém duyên' xanh mặt?

Dưới bài đăng mới nhất, cựu mẫu Phan Như Thảo vừa có một màn đáp trả cực gắt với anti-fan. Động thái quyết liệt của cô được sự ủng hộ và khen ngợi của khán giả.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Phan Như Thảo đã đăng một tấm hình cũ chụp chung với chồng. Trong ảnh, mỹ nhân làng mẫu Việt khoe khoảnh khắc "tình bể bình" bên ông xã đại gia khiến nhiều fan hâm mộ ghen tỵ vi quá đỗi ngọt ngào. Phan Như Thảo chia sẻ ảnh cũ chụp cùng chồng. Ảnh: FBNV Dưới bình luận của bức ảnh, không ít lời khen gợi của người hâm mộ gửi tới nữ diễn viên và chồng. Đa số mọi người đều tấm tắc khen và nhận thấy rằng họ có tướng phu thê, xứng đôi vừa lứa.

Tuy nhiên, vẫn có một số tài khoản mạng có những bình luận "kém duyên" khi đem chuyện tuổi tác, giàu - nghèo để cà khịa nàng cựu mẫu. Cụ thể, một tài khoản đã để lại bình luận như sau: "Chú không có tiền chắc gì cháu đã yêu" như để ngầm mỉa mai hôn nhân "chân dài - đại gia" của Phan Như Thảo. Trước những lời lẽ "rớt duyên ở nhà" này của anti-fan, cô liền đáp trả ngay lập tức, gọi hẳn tên vào "dằn mặt" cực thâm thúy: "Thế cháu vừa đẹp vừa giàu, vừa giỏi thì cháu phải tìm người không có tiền để yêu mới đúng ý chú ạ".

Phan Như Thảo có màn "đáp trả" cực thâm thúy với anti-fan - Ảnh chụp màn hình Dù không hoạt động trong làng giải trí Việt nữa mà lui về chăm sóc gia đình sau khi kết hôn với đại gia Đức An nhưng nữ diễn viên vẫn thường xuyên bị anti-fan vào thẳng trang cá nhân để soi mói đời tư và buông lời "cà khịa". Màn đối đáp với anti cực đặc sắc của nữ diễn viên được cộng đồng mạng tán dương. Nhiều người cho rằng những anti fan thực chất chỉ đang ganh tị với cựu người mẫu khi có người như Phan Như Thảo - vừa giỏi giang, có tấm chồng giàu lại được người ấy vô cùng cưng chiều. Không chỉ lắm anti soi mói, cô còn bị nói "chuột sa hũ nếp" dựa dẫm chồng giàu, bản thân không tự lực gánh sinh. Trước những lời miệt thị này không ít lần nữ diễn viên bức xúc và phải đích thân lên tiếng đáp trả. Khoảnh khắc đại gia Đức An nắm tay bé Bồ Câu dạo bãi biển như đốn tim cư dân mạng - Ảnh: FBNV Sau khi kết hôn với đại gia Đức An, Phan Như Thảo dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc, vun vén gia đình, tạm rời xa giới giải trí xô bồ. Thế nhưng dường như mọi nhất cử nhất động trong cuộc sống của cựu người mẫu vẫn luôn nhận được chú ý và người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm cho cô và gia đình.

Dàn diễn viên trong bộ phim truyền hình kinh điển "Kính Vạn Hoa" sau 18 năm giờ ra sao? Kính Vạn Hoa là một trong những bộ phim truyền hình đình đám thuộc thế hệ cũ được chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cũng đã 18 năm trôi qua từ lúc bắt đầu phát sóng tập đầu tiên, đây vẫn là phim truyền hình kinh điển, tạo dấu ấn khó phai trong lòng biết bao thế hệ. Bạn có tò mò qua ngần ấy năm, cuộc sống của dàn nhân vật chính trong bộ phim cũng không thể thoát khỏi lời nguyền của thời gian.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-anti-fan-mia-mai-chu-khong-co-tien-chac-gi-chau-da-yeu-phan-nhu-thao-dan-mat-the-nao-ma-khien-cu-dan-mang-kem-duyen-xanh-mat-463359.html