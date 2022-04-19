Xuất viện đã lâu, 'cô Đẩu' Công Lý vẫn chật vật tập phục hồi hậu chấn thương, bà xã xót xa nhìn chồng 'rơi nước mắt' vì đau đớn

Sao Việt 19/04/2022 15:38

Mới đây, những chia sẻ của bà xã NSND Công Lý trên mạng xã hội đang là tiêu điểm thu hút sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà, bà xã nghệ sĩ Công Lý đã đăng dòng trạng thái thông báo tình trạng của chồng đang trong quá trình tập vật lý trị liệu hậu chấn thương đầy đau đớn và khó khăn đến mức bật khóc. "Sáng nay anh Lý đi tập rất đau, mỏi muốn khóc nhưng tinh thần cố gắng hơn trước mà thương lắm. Mong anh sẽ vượt qua mọi đau đớn, sớm khoẻ mạnh để trở lại với đam mê", Ngọc Hà viết.

Xuất viện đã lâu, 'cô Đẩu' Công Lý vẫn chật vật tập phục hồi hậu chấn thương, bà xã xót xa nhìn chồng 'rơi nước mắt' vì đau đớn - Ảnh 1
Bà xã NSND Công Lý xúc động khi chia sẻ tình trạng của chồng - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng yêu thích nam nghệ sĩ. Qua vài dòng trạng thái ngắn ngủi nhưng người hâm mộ đã dễ dàng nhận thấy sự xúc động và xót xa của Ngọc Hà trước cảnh ông xã đang phải chịu đau đớn đến mức bật khóc khi làm vật lý trị liệu hậu chấn thương đầy khó khăn. Cuối bài đăng, vợ của "cô Đẩu" cũng hy vọng ông xã sớm ngày hồi phục để trở lại với đam mê sân khấu.

Dưới phần bình luận, người nổi tiếng và cộng đồng người hâm mộ đã không ngừng để lại lời an ủi, động viên hy vọng Công Lý. Từ những người đồng nghiệp thân thiết như Vân Dung, Thụy Vân... đến các fan hâm mộ đều mong mỏi ngày Công Lý khỏe lại và tỏa sáng với các vai diễn.

Xuất viện đã lâu, 'cô Đẩu' Công Lý vẫn chật vật tập phục hồi hậu chấn thương, bà xã xót xa nhìn chồng 'rơi nước mắt' vì đau đớn - Ảnh 2
Những nghệ sĩ nổi tiếng cũng bình luận dưới bài đăng để động viên, cổ vũ - Ảnh chụp màn hình

Được biết, NSND Công Lý kết hôn cùng bà xã kém 15 tuổi- Ngọc Hà vào đầu năm 2021. Cả hai gắn bó với nhau 5 năm trước khi về chung một nhà. 

Xuất viện đã lâu, 'cô Đẩu' Công Lý vẫn chật vật tập phục hồi hậu chấn thương, bà xã xót xa nhìn chồng 'rơi nước mắt' vì đau đớn - Ảnh 3
NSND Công Lý kết hôn cùng bà xã kém 15 tuổi Ngọc Hà vào đầu năm 2021 - Ảnh: Internet

Cuối năm 2021, NSND Công Lý gặp sự cố trượt ngã và phải nhập viện lúc nửa đêm. Anh phải điều trị tại bệnh viện trong thời gian dài và vừa mới xuất viện vào năm ngoái. Tại thời điểm chồng nhập viện, Ngọc Hà luôn túc trực và cùng chồng vượt qua mọi khó khăn. Tình cảm của cặp vợ chồng lệch tuổi khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ.

 

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Từ khóa:   Ngọc Hà NSND Công Lý Sao Việt

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