Trên trang cá nhân, Ngọc Hà, bà xã nghệ sĩ Công Lý đã đăng dòng trạng thái thông báo tình trạng của chồng đang trong quá trình tập vật lý trị liệu hậu chấn thương đầy đau đớn và khó khăn đến mức bật khóc. "Sáng nay anh Lý đi tập rất đau, mỏi muốn khóc nhưng tinh thần cố gắng hơn trước mà thương lắm. Mong anh sẽ vượt qua mọi đau đớn, sớm khoẻ mạnh để trở lại với đam mê", Ngọc Hà viết.

Bà xã NSND Công Lý xúc động khi chia sẻ tình trạng của chồng - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng yêu thích nam nghệ sĩ. Qua vài dòng trạng thái ngắn ngủi nhưng người hâm mộ đã dễ dàng nhận thấy sự xúc động và xót xa của Ngọc Hà trước cảnh ông xã đang phải chịu đau đớn đến mức bật khóc khi làm vật lý trị liệu hậu chấn thương đầy khó khăn. Cuối bài đăng, vợ của "cô Đẩu" cũng hy vọng ông xã sớm ngày hồi phục để trở lại với đam mê sân khấu.