Điểm mặt những sao nữ nổi tiếng Vbiz, vừa làm cha, vừa làm mẹ một cách xuất sắc, netizen tỏ rõ sự 'khâm phục'

Việc các sao nữ trong giới showbiz tan vỡ trong hôn nhân, dẫn đến hoàn cảnh phải buộc phải nuôi con một mình là điều dường như quá đỗi quen thuộc với người hâm mộ trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, điều khiến netizen phải ngưỡng mộ những sao nữ này chính là dù phải cùng lúc gánh vác cả 2 trách nhiệm vừa làm mẹ, vừa làm cha nhưng họ vẫn luôn làm những gì tốt đẹp nhất cho con cái và không để con của mình phải cảm thấy thiệt thòi so với bạn bè trang lứa.

Dù có chút vất vả, bởi đây là lần đầu gánh vác cả 2 trách nhiệm vừa làm cha, vừa làm mẹ nhưng đến thời điểm hiện tại cô nàng vẫn đang làm rất tốt khi luôn dành nhiều thời gian bên con trai, quan tâm, chăm sóc từng li từng tí một.

Ngày 19/2 vừa qua, Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải chính thức xác nhận chia tay sau 2 ngày mạng xã hội rộ lên tin đồn cả hai đã âm thầm chia tay. Người đẹp 9x cho biết, cô và bạn trai thiếu gia chia tay trong êm đẹp và cả 2 sẽ cùng chăm sóc con , nhưng đặc thù công việc của Minh Hải khá là phức tạp khi thường xuyên phải đi xa nên dường như việc chăm sóc bé Bo hầu như được đặt hết vào tay nữ ca sĩ.

Nữ ca sĩnhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả khi bất ngờ rơi nước mắt vì nỗi nhớ con trong những ngày tập luyện ở quân ngũ - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một chương trình mà Hòa Minzy tham gia, nữ ca sĩ đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả khi bất ngờ rơi nước mắt vì nỗi nhớ con da diết trong những ngày tập luyện ở quân ngũ.

Hoàng Oanh

Hoàng Oanh tươi cươi bên cậu con trai sau hậu ly hôn với chồng Tây - Ảnh: Internet

Hoàng Oanh là mỹ nhân mới nhất gia nhập hội mẹ đơn thân Vbiz. Nữ diễn viên Tháng năm rực rỡ và Jack Cole lên xe hoa vào cuối năm 2019. Sau 2 năm về chung một nhà, cặp đôi có với nhau một nhóc tỳ lai kháu khỉnh. Tưởng chừng như cả hai sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khi trước đó chuyện tình của cả 2 đã được xem là một trong những chuyện tình đẹp trong làng giải trí. Nhưng đến tối ngày 11/3, mọi chuyện đã chấm dứt khi Jack Cole post một story lên trang mạng xã hội của mình với nội dung cả 2 đã quyết định ly hôn với nhau.

Sau khi xác nhận "đường ai nấy đi", Hoàng Oanh cho biết cả hai vẫn sẽ cùng nhau yêu thương, nuôi dạy bé Max khỏe mạnh và hạnh phúc. Hiện tại, bé Max đang được Hoàng Oanh chăm sóc. Vừa qua nữ diễn viên đã đăng tải những khoảnh khắc tươi tắn, hạnh phúc bên con trai khiến khán giả tin tưởng rằng Max sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc để nàng MC quay trở lại với guồng quay của công việc sau chuỗi ngày không hạnh phúc bên Singapore.

Ngọc Lan

Ngọc Lan tạo dáng bên con trai - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên đã từng có cuộc hôn nhân khiến ai nấy phải ngưỡng mộ với diễn viên Thanh Bình. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2016 sau 10 năm làm bạn bè. 1 năm sau đó, cặp đôi chào đón cậu quý tử đầu lòng tại Mỹ. Sự đẹp đôi và độ ngọt ngào của cặp đôi khiến khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ và tin rằng cặp đôi sẽ bên nhau dài lâu. Thế nhưng cũng giống như Hoàng Oanh khi tất cả đều nghĩ về một cái kết đẹp cho cuộc tình hơn 10 năm của cặp đôi thì chỉ 2 năm sau chào đón cậu quý tử đầu lòng, cả 2 đã nói lời chia tay khiến netizen ai ai cũng đều tiếc nuối.

Cùng lúc gánh vác cả 2 vai trò nhưng Ngọc Lan vẫn đang làm tương đối tốt - Ảnh: Internet

Sau ly hôn, nữ diễn viên Luật trời vừa là cha vừa là mẹ của bé Louis. Nữ diễn viên bận rộn với sự nghiệp nghệ thuật nhưng bé Louis vẫn là ưu tiên số một và dành nhiều thời gian để tự tay chăm sóc con. Đảm đương một lúc hai vai trò, dù làm rất tốt nhưng suy cho cùng cô vẫn là một người phụ nữ và việc cùng lúc vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha trong việc nuôi con khiến nữ diễn viên có phần vất không kém.

Hiện tại, nữ diễn viên Cổng mặt trời nhận được khá nhiều sự chú ý của khán giả với sự duyên dáng trong sự nghiệp nghệ thuật và bản lĩnh trong việc chăm sóc cậu con trai cưng.

Hiền Thục

Năm 2002, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Hiền Thục bất ngờ kết hôn với tay trống Tuấn Thăng sau 2 năm yêu nhau. Từng được đánh giá là cặp đôi đẹp của Vbiz, do vậy dù mang thai trước khi kết hôn cặp đôi vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng.

Tuy nhiên, thông tin Hiền Thục và Tuấn Thăng tuyên bố chia tay chỉ ít ngày sau khi cô hạ sinh con gái đầu lòng khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Hiền Thục sau đó trở thành mẹ đơn thân ở tuổi 21, dù mất khá nhiều thời gian để quay trở lại làng giải trí do bận chăm sóc con cái, khán giả cũng rất ''nể phục'' những gì mà cô nàng đã làm được, bởi việc gánh vác một lúc 2 nhiệm vụ cao cả của bậc phụ huynh ở độ tuổi còn khá trẻ là việc không hề dễ dàng một chút nào nhưng cô đã làm nó một cách tương đối tốt khi luôn dành thời gian bên cạnh con và chăm sóc mỗi lúc mỗi nơi.

Hiền Thục và con gái cưng của mình - Ảnh: Internet

Hiện tại, ở tuổi 41, giọng ca Nhật ký của mẹ đang là một bà mẹ đơn thân đầy trẻ trung, xinh đẹp và hạnh phúc bên cô con gái 20 tuổi. Gia Bảo hiện đang là sinh viên trường Quản trị sự kiện tại TP.HCM. Hai mẹ con xem nhau như những người bạn thân và thoải mái tâm sự.