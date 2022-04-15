Cả 2 tổ chức đám cưới vào năm 2019, cuộc hôn nhân gần 3 năm nay mang lại cho cặp đôi rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Bằng chứng là Hoàng Oanh lẫn Jack Cole thường xuyên đăng tải những hình ảnh ngọt ngào của gia đình lên MXH. Vì vậy, ngay sau khi có thông tin cặp đôi ly hôn, CĐM nhận định việc ly hôn là điều không ai mong muốn, cả 2 đều có điều được và mất, nhưng có lẽ Hoàng Oanh là người mất nhiều hơn trong cuộc tình này.

Việc nữ MC Hoàng Oanh và Jack Cole nói lời chia tay không khỏi khiến cho người hâm mộ tiếc nuối, bởi cả 2 đã từng là cặp đôi đẹp trong làng giải trí và nhận được rất nhiều sự yêu quý từ cộng động mạng.

Hoàng Oanh và Jack thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Thời điểm trước đây, MC Hoàng Oanh đã từng được nhiều người biết đến với danh hiệu Á Hậu, MC nổi tiếng và là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình, thế nhưng khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, cô nàng đã quyết định dẹp hết tất cả sang một bên để lùi lại phía sau làm một người vợ thông thường, chăm con và lo toan việc nhà cửa. Chuyển tới nơi xa lạ như Singapore, hẳn mọi thứ đã rất khó khăn với nàng Hậu, bởi chẳng ai biết Hoàng Oanh là ai, làm nghề gì hoặc có chăng chỉ có ít người biết, dù cho cô có nổi tiếng ở Việt Nam đến cách mấy. Mất đi danh tiếng lẫn công việc, chắc chắn rằng mức thu nhập của nàng Hậu cũng sa sút hơn so với thời đỉnh cao.

Hoàng Oanh và cậu con trai Max của mình - Ảnh: Internet

Nếu như tuổi trẻ của nam giới là một quãng thời gian tương đối dài thì tuổi trẻ của phụ nữ chỉ tính bằng vài năm thanh xuân có thời hạn. Đâu đó khi quyết định chọn bước vào hôn nhân, Hoàng Oanh đã lựa chọn đánh đổi thanh xuân tuổi trẻ, thứ quý giá của một người con gái chỉ để mong một hạnh phúc viên mãn. Có thể thấy, nàng Hậu đã đánh đổi rất nhiều thứ cho cuộc hôn nhân này như từ sự nghiệp, cho đến cả tuổi trẻ để rồi đổi lại là hai chữ ''Thất vọng''.