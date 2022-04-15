Nam ca sĩ Việt nổi tiếng 'thức trắng đêm' vì bị lừa số tiền KHỦNG

Sao Việt 15/04/2022 11:01

Mới đây, một nam ca sĩ Việt đình đám vừa chia sẻ bài viết khá dài kể lại chuyện anh và ê-kíp bị một người lừa số tiền khủng.

Vào ngày 15/4, Trịnh Thanh Bình đã chia sẻ dài trên trang cá nhân về việc bị người trong ekip nhận tiền mà không làm việc, gián tiếp làm ảnh hưởng đến sản phẩm âm nhạc vừa mới ra mắt của mình.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Như mọi người cũng biết thời gian gần đây mình vừa cho ra mắt 1 ca khúc mới và đây là dự án khởi đầu cho 1 chuỗi dự án âm nhạc trong thời sắp tới của mình. Nhận biết được sự quan trọng của chuỗi dự án, ê kíp cũng đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho khâu truyền thông để quảng bá sản phẩm đến với khán giả, nên mình và ê kíp đã lựa chọn 1 bạn làm truyền thông cũng rất có uy tín trong ngành để đảm nhận vị trí truyền thông số. Và công ty mình cũng đã chuyển khoản cho bạn 'social manager' này 1 số tiền ứng trước gần 70% tổng dự án".

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Trịnh Thăng Bình 'bóc phốt' người trong ekip lừa ôm tiền bỏ chạy - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy đã chuyển số tiền khá lớn để làm truyền thông cho sản phẩm âm nhạc, nhưng Trịnh Thăng Bình lại không nhận được phản hồi. Theo nam ca sĩ, sản phẩm âm nhạc của anh gần như không có một động thái quảng bá truyền thông trên các trang trang mạng xã hội nào trong ngày đầu tiên ra mắt. Và đối với 1 sản phẩm thì 24 giờ đầu tiên ra mắt là thời điểm quan trọng nhất trong chiến dịch quảng bá.

Trước vấn đề này, Trịnh Thăng Bình đã mất ngủ cả buổi tối. Anh vô cùng bức xúc: "Mình đã mất ngủ cả tối hôm đó để chờ đến sáng để có thể tìm và liên hệ bạn, cho đến sáng hôm sau mình cũng đã liên lạc được cho bạn. Mà điều làm mình sốc nhất đó chính là: Sau câu hỏi 'Em đã nhận lời và nhận tiền của bên anh rồi mà sao em không làm việc vậy? Nếu thật sự em không muốn làm hay có 1 vấn đề khuất tất gì thì em có thể nói với anh trước chứ sao lại để bọn anh rơi vào hoàn cảnh như vậy? Anh cần 1 lời giải thích từ em! Và câu trả lời của bạn vỏn vẹn 2 từ : 'Vâng ạ'. Rồi bạn im lặng. Và sau đó thì bạn nói sẽ gọi lại sau".

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Trịnh Thanh Bình - Ảnh: Internet

Để giải quyết vấn đề, Trịnh Thăng Bình quyết định không cộng tác với người này nữa và yêu cầu người này hoàn trả số tiền đã nhận được để ê-kíp Trịnh Thăng Bình tự chủ động khắc phục vấn đề về truyền thông lần này.

"Nhưng đến giờ bạn vẫn đang chưa có động thái chuyển trả lại số tiền trên và ê kíp vẫn rất khó khăn trong vấn đề liên lạc với bạn. Mấy ngày nay cũng có vài chia sẻ đến tai mình là cũng có nhiều nghệ sỹ đã từng làm việc với bạn cũng gặp những vấn đề liên quan đến tiền bạc nhưng họ cũng ngại lên tiếng", Trịnh Thăng Bình cho hay.

Ngoài ra, Trịnh Thăng Bình cho biết chuyện anh lên tiếng không cố tình để khán giả chú ý đến mình và sản phẩm lần này.

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