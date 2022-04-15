'Ông bố quốc dân' Quế Ngọc Hải chào đón nhóc tỳ thứ hai, nhà nhà chúc phúc:' Trông giống bố y như đúc vậy đấy'

Sao Việt 15/04/2022 09:55

Mới đây nhất, Quế Ngọc Hải cùng với bà xã Dương Thị Thùy Phương đã chào đón thêm một thành viên mới trong gia đình.

Cụ thể, chia sẻ trên trang cá nhân, mới đây, tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải đã đăng tải khoảnh khắc chào đón nhóc tỳ thứ hai. Trong niềm hạnh phúc của cả gia đình, trung vệ xứ Nghệ không dấu diếm niềm vui của mình và nhanh chóng có chia sẻ loạt khoảnh khắc này lên mạng xã hội chia vui với fan của mình.

'Ông bố quốc dân' Quế Ngọc Hải chào đón nhóc tỳ thứ hai, nhà nhà chúc phúc:' Trông giống bố y như đúc vậy đấy' - Ảnh 1
'Ông bố quốc dân' Quế Ngọc Hải chào đón nhóc tỳ thứ hai, nhà nhà chúc phúc:' Trông giống bố y như đúc vậy đấy' - Ảnh 2
Hình ảnh vợ chồng Quế Ngọc Hải hạnh phúc bên thành viên mới của gia đình - Ảnh: chụp màn hình

Quế Ngọc Hải viết trên trang cá nhân: “Xin chào cây kem mát lạnh của chị Sunny. Đôi dép tình yêu của ba mẹ. Cảm ơn tất cả mọi người đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến em bé và cả nhà ạ!”. 

Bài viết của cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Bên dưới dưới bình luận, nhiều dân mạng cũng cho rằng nhóc tỳ thứ hai nhà Hải Quế thừa hưởng trọn vẹn gen xinh đẹp từ bố mẹ. Dân tình cũng đã để lại những lời chúc mừng khi gia đình Quế Ngọc Hải chào đón thêm thành viên mới.

“Trông giống bố y như đúc vậy đấy!”. đa số CĐM nhận xét nam tuyển thủ vừa có thêm 1 bản sao hoàn hảo.

Cặp đôi Quế Ngọc Hải và Dương Thị Thùy Phương cũng được netizen ngưỡng mộ khi có một gia đình ấm cúng và hạnh phúc, cả 2 kết hôn vào năm 2018 và cũng đã có cho mình một cô ''công chúa'' đáng yêu 4 tuổi tên Sunny. Cô bé cũng là một trong những thành viên có ''công lao'' lớn nhất khi ở bên cạnh mẹ trò chuyện và chăm sóc em cùng bố mẹ. 

'Ông bố quốc dân' Quế Ngọc Hải chào đón nhóc tỳ thứ hai, nhà nhà chúc phúc:' Trông giống bố y như đúc vậy đấy' - Ảnh 3
Bé Sunny cũng tỏ ra hạnh phúc bên cạnh em của mình - Ảnh: chụp màn hình

Về phần Quế Ngọc Hải, trong thời gian ở nhà chăm vợ bầu, nam tuyển thủ quốc gia cũng chăm chỉ chia sẻ với bà xã công việc nhà, lẫn chăm sóc con cái thay vợ. Cũng nhờ vậy mà, netizen đặt biệt danh cho hậu vệ xứ Nghệ là “ông bố quốc dân” bởi loạt hành động đầy tâm lý và yêu thương bà xã.

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