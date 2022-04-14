'Xé lẻ' nhau tại đám cưới trung vệ Thành Chung, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn bị netizen soi ra hint hẹn hò: 'Đến bao giờ, hai người mới chịu công khai chính thức?'

Lộ hint hẹn hò rõ ''mười mươi'' nhưng sao cặp đôi Hậu - My vẫn chưa chịu công khai.
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Thông tin về việc Đoàn Văn Hậu đang hẹn hò bí mật với Doãn Hải My, đã xuất hiện từ rất lâu. Cặp đôi cũng nhận được rất nhiều sự đồng tình từ khán giả khi chàng là chàng cầu thủ xuất sắc, điển trai, còn nàng thì là top 10 Hoa Hậu Việt Nam sở hữu sắc đẹp và tài giỏi khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Chính vì vậy, mà khi có thông tin cả 2 đang bí mật hẹn hò người hâm mộ đã nhận định đây là một trong những cặp đôi ''trai tài, gái sắc'' của làng giải trí.
Mặc dù, dính phải nghi án hẹn hò bí mật cùng nhau đã lâu nhưng hình ảnh mà CĐM tìm được về cả 2 là khá ít. Tuy nhiên mới đây, fan couple đã lần đầu tiên được chứng kiến một bức ảnh xịn sò siêu HD của Văn Hậu và Hải My. Bức ảnh được cầu thủ Hồ Tấn Tài chia sẻ trên trang cá nhân.
Cụ thể, trong buổi tiệc đám cưới của Thành Chung và bạn gái Tố Uyên. Cả Văn Hậu và bạn gái tin đồn Hải My đều có mặt tại buổi lễ. Lúc đầu, cả hai chọn tách ra đi riêng chứ không đi cùng nhau để tránh thu hút sự chú ý nhưng sau đó cặp đôi vẫn ngồi chung bàn và kè kè bên nhau như hình với bóng từ lúc ăn tiệc cho đến lúc chụp ảnh kỉ niệm với cô dâu chú rể.
Đáng chú ý, trong bức ảnh cả 2 không ngần ngại đứng cạnh nhau. Thậm chí, Doãn Hải My còn tựa đầu vào chàng hậu vệ ''điển trai'' của đội tuyển Việt Nam, hạnh động thân mật đó của cả 2 đã khiến netizen đứng ngồi không yên vì trông cả 2 quá đẹp đôi.
CĐM còn nhận định, ''lộ rõ đến nước này rồi, thôi thì 2 anh chị công khai luôn đi''. Có thể thấy, người hâm mộ đang rất ngóng chờ ngày cặp đôi lên tiếng xác thực chuyện hẹn hò. Tuy nhiên, đó cũng là nhận định của cộng động mạng và những người trong cuộc vẫn chưa hề lên tiếng về câu chuyện này.