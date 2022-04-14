'Xé lẻ' nhau tại đám cưới trung vệ Thành Chung, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn bị netizen soi ra hint hẹn hò: 'Đến bao giờ, hai người mới chịu công khai chính thức?'

Thông tin về việc Đoàn Văn Hậu đang hẹn hò bí mật với Doãn Hải My, đã xuất hiện từ rất lâu. Cặp đôi cũng nhận được rất nhiều sự đồng tình từ khán giả khi chàng là chàng cầu thủ xuất sắc, điển trai, còn nàng thì là top 10 Hoa Hậu Việt Nam sở hữu sắc đẹp và tài giỏi khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Chính vì vậy, mà khi có thông tin cả 2 đang bí mật hẹn hò người hâm mộ đã nhận định đây là một trong những cặp đôi ''trai tài, gái sắc'' của làng giải trí.

Cả 2 bám lấy nhau như hình với bóng tại lễ cưới của Thành Chung - Ảnh: chụp màn hình

Mặc dù, dính phải nghi án hẹn hò bí mật cùng nhau đã lâu nhưng hình ảnh mà CĐM tìm được về cả 2 là khá ít. Tuy nhiên mới đây, fan couple đã lần đầu tiên được chứng kiến một bức ảnh xịn sò siêu HD của Văn Hậu và Hải My. Bức ảnh được cầu thủ Hồ Tấn Tài chia sẻ trên trang cá nhân.