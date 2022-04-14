Jack - cái tên mang 'vận rủi' nhất Vbiz ở thời điểm hiện tại: Người thì bị netizen kêu 'giả trân riết quen ', kẻ thì vừa mới ly hôn với vợ đẹp là Á Hậu

Mới đây nhất, sau gần một năm vướng ồn ào tình ái với Thiên An, giọng ca ''Sóng gió'' đã chính thức lộ diện trên MXH khi có buổi livestream trò chuyện cùng với fan của mình, nhân dịp sinh nhật tuổi 25 của anh chàng.

Tuy nhiên, trái với những gì người ta nghĩ, Jack sẽ có những lời giải thích và lời xin lỗi gửi đến Thiên An sau vụ lùm xùm tình ái vừa qua nhưng mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn ngược lại khi trong suốt buổi trò chuyện, anh chàng thường xuyên nói đạo lý và không đưa ra bất cứ một lời giải thích nào.

Hình ảnh mới nhất của giọng ca ''Sóng gió'' trong buổi livestream mới đây với fan - Ảnh: chụp màn hình

Ngoài ra trong buổi nói chuyện, Jack đã không kiềm lòng được mà khóc ngay trên livestream của mình, chứng kiến thần tượng rơi nước mắt, người hâm mộ cũng không khỏi sụt sùi theo. Hình ảnh này thật đẹp, thật duy mỹ cho đến khi bị một bộ phận cư dân mạng phá vỡ.

Những người này cho rằng, Jack diễn quá "giả trân" và cần đi đào tạo lại nếu muốn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Bởi những lời anh nói hoàn toàn đi ngược lại với hành động: "Giả trân riết quen", "Diễn ghê", "Tôi tưởng đang coi clip hề"...

Thậm chí lời nói đạo lý của nam ca sĩ còn được cư dân mạng viết lại và phát tán khắp mạng xã hội.Có thể thấy, netizen vẫn chưa hề hết nguôi giận với giọng ca sinh năm 1997.

Trong những ngày vừa qua, cái tên Jack Cole - chồng MC Hoàng Oanh - cũng là cái tên thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng khi xác nhận ly hôn vợ trên trang cá nhân.

Hoàng Oanh và Jack Cole thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

MC Hoàng Oanh mới đây đã xác nhận ly hôn với Jack Cole - Ảnh: Internet

"Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khỏe mạnh", Jack viết.

Mặc dù đã xóa bài đăng của mình ngay sau đó ít phút, nhưng CĐM đã kịp chụp lại và phát tán nó ra rộng rãi. Mới đây, đích thân MC Hoàng Oanh đã lên tiếng xác nhận chuyện cả 2 ly hôn là hoàn toàn có thật. Thậm chí, người đẹp 9x trong bài viết xác nhận ly hôn với Jack Cole, cô nàng còn để trạng thái ''hạnh phúc''. Điều này khiến netizen tin rằng, mối quan hệ này đã gặp trục trặc trong khoảng thời gian khá lâu từ trước đó.