Xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện "Gucci Cine, gặp sự cố vì 'chiếc váy phản chủ', Tóc Tiên bị một sao nam cười lớn khiến netizen 'khó chịu'

Mới đây nhất, tại sự kiện Gucci cine, Tóc Tiên cùng hàng loạt sao Việt đình đám khác đã có mặt tại đây.

Cụ thể, tối ngày 13/4, tại TP.HCM đã diễn ra sự kiện mang tên "Gucci Cine" quy tụ hàng loạt các ngôi sao Vbiz đình đám đến tham dư như: Hà Hồ, siêu mẫu Lan Khuê, siêu mẫu Thanh Hằng, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won,... Đúng với hình ảnh của những ngôi sao đình đám số 1 Vbiz, ai ai cũng đều trưng diện cho mình những trang phục bắt mắt để thu hút ánh nhìn từ truyền thông, cũng như người hâm mộ.

Tuy nhiên, sự việc khiến netizen chú ý đến nhất là khi Tóc Tiên chuẩn bị bước lên thảm đỏ để chụp ảnh thì đã gặp sự cố vấp nhẹ. Cụ thể, do trang phục có phần váy dài và rườm rà nên nữ ca sĩ đã có xém té, may mắn thay stylist đi cùng đã nhanh chóng giúp đỡ bà xã Touliver chỉnh trang phục. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như không xuất hiện một giọng cười từ một sao nam Vbiz vào đúng thời điểm Tóc Tiên bối rối với trang phục.

Châu Đăng Khoa là chủ nhân của giọng cười to lúc Tóc Tiên bước lên thảm đỏ. Tuy nhiên, đây có thể là hành động vô tình của anh chàng - Ảnh: Internet

Trong clip, giọng cười lớn ngay lúc nữ ca sĩ gặp vấn đề trang phục là của Châu Đăng Khoa, hành động này của anh đã khiến cho netizen phải cảm thấy ''khó chịu'' vì cho rằng nam ca sĩ thiếu lịch sự với người đồng nghiệp. Về phía Tóc Tiên, ngay sau khi được stylist của mình chỉnh đốn lại trang phục, cô nàng cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, thể hiện rõ sự khó chịu của mình trước hành động của người đồng nghiệp.

Tuy nhiên, có thể đây chỉ là sự trùng hợp nhất định và đây mới chỉ là phỏng đoán từ phía CĐM bởi người trong cuộc vẫn chưa hề lên tiếng bất cứ điều gì về điều này cả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-long-lay-tai-su-kien-gucci-cine-gap-su-co-vi-chiec-vay-phan-chu-toc-tien-bi-mot-sao-nam-cuoi-lon-khien-netizen-kho-chiu-462142.html