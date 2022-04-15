Cặp đôi Kris Uyên Tô và nam diễn viên Anh Đức từng nhận được rất nhiều sự yêu mến từ phía người hâm mộ khi cho rằng cả 2 là một cặp đôi đẹp trong showbiz. Tuy nhiên, trải qua 10 tháng ngắn ngủi bên cạnh nhau cả 2 đã ''đường ai, nấy đi'' trong sự tiếc nuối của fan.

Anh Đức và Kris Uyên Tô thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi Kris Uyên Tô thậm chí còn đăng đàn "bóc phốt" tình cũ cực căng khiến dân tình ngỡ ngàng. Bẵng đi một thời gian, cho tới tháng 3/2022, sau lùm xùm câu chuyện chia tay với nam diễn viên Anh Đức, Uyên Tô gây xôn xao khi đăng ảnh gầy rộc trên giường bệnh sau khi chiến đấu với cửa ải sinh tử. Lúc này, khán giả mới biết bạn gái cũ Anh Đức nghĩ quẩn và may mắn được người nhà phát hiện kịp thời.