Hậu ồn ào tự tử, bạn gái cũ Anh Đức có đôi lời tâm sự trên MXH khiến netizen chú ý: 'Cảm ơn số phận đen đủi nhất của mình để mình biết đâu là điểm dừng và không cần thêm gì hơn nữa trên cuộc đời này'

Sao Việt 15/04/2022 09:13

Mới đây nhất, Kris Uyên Tô đã có đôi lời tâm sự trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, sau khoảng thời gian rơi vào căn bệnh trầm cảm.

Cặp đôi Kris Uyên Tô và nam diễn viên Anh Đức từng nhận được rất nhiều sự yêu mến từ phía người hâm mộ khi cho rằng cả 2 là một cặp đôi đẹp trong showbiz. Tuy nhiên, trải qua 10 tháng ngắn ngủi bên cạnh nhau cả 2 đã ''đường ai, nấy đi'' trong sự tiếc nuối của fan.

Hậu ồn ào tự tử, bạn gái cũ Anh Đức có đôi lời tâm sự trên MXH khiến netizen chú ý: 'Cảm ơn số phận đen đủi nhất của mình để mình biết đâu là điểm dừng và không cần thêm gì hơn nữa trên cuộc đời này' - Ảnh 1
Anh Đức và Kris Uyên Tô thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi Kris Uyên Tô thậm chí còn đăng đàn "bóc phốt" tình cũ cực căng khiến dân tình ngỡ ngàng. Bẵng đi một thời gian, cho tới tháng 3/2022, sau lùm xùm câu chuyện chia tay với nam diễn viên Anh Đức, Uyên Tô gây xôn xao khi đăng ảnh gầy rộc trên giường bệnh sau khi chiến đấu với cửa ải sinh tử. Lúc này, khán giả mới biết bạn gái cũ Anh Đức nghĩ quẩn và may mắn được người nhà phát hiện kịp thời.

Hậu ồn ào tự tử, bạn gái cũ Anh Đức có đôi lời tâm sự trên MXH khiến netizen chú ý: 'Cảm ơn số phận đen đủi nhất của mình để mình biết đâu là điểm dừng và không cần thêm gì hơn nữa trên cuộc đời này' - Ảnh 2

Uyên Tô có tâm sự gây chú ý sau ồn ào tự tử - Ảnh: chụp màn hình

Mãi cho đến tận hôm nay, cô nàng mới có những lời tâm sự trên mạng xã hội về những tin tức không mấy vui vẻ về mình trong khoảng thời gian vừa qua. Cụ thể, trên Instagram, tình cũ nam diễn viên Anh Đức chia sẻ: "Trong cuộc đời mình có thể gặp những điều mà mình không ngờ được. Cuộc đời quả thực nó là vô thường. Nó dài đây, nhưng mà nó ngắn đấy. Nhưng lại cảm ơn tất cả những gì đã xảy ra xung quanh cuộc sống này. Cảm ơn số phận đen đủi nhất của mình để mình biết đâu là điểm dừng và không cần thêm gì hơn nữa trên cuộc đời này".

Hậu ồn ào tự tử, bạn gái cũ Anh Đức có đôi lời tâm sự trên MXH khiến netizen chú ý: 'Cảm ơn số phận đen đủi nhất của mình để mình biết đâu là điểm dừng và không cần thêm gì hơn nữa trên cuộc đời này' - Ảnh 3
Hậu ồn ào tự tử, bạn gái cũ Anh Đức có đôi lời tâm sự trên MXH khiến netizen chú ý: 'Cảm ơn số phận đen đủi nhất của mình để mình biết đâu là điểm dừng và không cần thêm gì hơn nữa trên cuộc đời này' - Ảnh 4
 Hình ảnh tiều tụy của cô nàng trong bệnh viện từng khiến dư luận xôn xao - Ảnh: chụp màn hình

Có thể thấy, cô nàng đang chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống. CĐM cũng cầu mong cô nàng sẽ sớm hồi phục lại tinh thần, cũng như sức khỏe để sớm rời bệnh viện để quay trở lại với cuộc sống của mình. 

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Từ khóa:   Anh Đức Kristie Uyên Tô bạn gái cũ Anh Đức tự tử

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