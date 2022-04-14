Hậu xác nhận ly hôn với chồng Tây, hội bạn thân tiết lộ cuộc sống hiện tại của Á Hậu Hoàng Oanh

Sao Việt 14/04/2022 18:58

Người đẹp 9x kể từ sau khi xác nhận ly hôn với Jack Cole, đã vừa xuất hiện tại một sự kiện với vẻ mặt rạng rỡ. Hội bạn thân tiết lộ tình trạng cuộc sống hiện tại của nữ MC.

Trong vài ngày vừa qua thông tin về việt MC Hoàng Oanh ly hôn với chồng Tây đang là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía dư luận. Cụ thể, Jack Cole đã có bài đăng nói việc cả 2 ly hôn vào tối hôm 11/4 và sau đó không lâu đến lượt người đẹp 9x lên tiếng xác nhận sự việc là có thật trên MXH của mình. 

Hậu xác nhận ly hôn với chồng Tây, hội bạn thân tiết lộ cuộc sống hiện tại của Á Hậu Hoàng Oanh - Ảnh 1
Bài viết xác nhận ly hôn của Hoàng Oanh với chồng Tây - Ảnh:chụp màn hình

Tưởng chừng như cô nàng sẽ phải mất khá nhiều thời gian để lấy lại niềm vui trong cuộc sống, nhưng không khi mới đây MC Hoàng Oanh đã tay trong tay bên hội chị em thân thiết. Hình ảnh được người bạn của nữ MC đăng tải. Trong ảnh, người đẹp hẹn hò cùng ca sĩ Phan Lê Ái Phương và bạn của mình. Cả ba nở nụ cười tươi tắn trên môi.

Hậu xác nhận ly hôn với chồng Tây, hội bạn thân tiết lộ cuộc sống hiện tại của Á Hậu Hoàng Oanh - Ảnh 2
Hậu xác nhận ly hôn với chồng Tây, hội bạn thân tiết lộ cuộc sống hiện tại của Á Hậu Hoàng Oanh - Ảnh 3
Hội bạn thân thiết của Hoàng Oanh - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Á Hậu Hoàng Oanh vẫn đang cảm thấy vui vẻ và biểu hiện của cô dương như chưa hề có chuyện gì từng xảy ra, bởi xung quanh cô vẫn đang có rất nhiều người bạn ở bên cạnh để chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. 

Ngày 13/4, Hoàng Oanh cũng xuất hiện tại một sự kiện công khai. Cô vô cùng vui vẻ và rạng rỡ, hoàn thành công việc của mình khi đang trong tâm điểm bàn tán của dư luận về thông báo ly hôn.

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