Hậu ly hôn với chồng Tây, MC Hoàng Oanh nghẹn ngào bật khóc sau khi chứng kiến điều này từ con trai, netizen ai ai cũng đều 'xúc động'

Sao Việt 19/04/2022 12:40

Từng là chuyện đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng MC Hoàng Oanh và Jack Cole đã chính thức chia tay sau 2 năm kết hôn, để lại sự tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Chuyện tình của Hoàng Oanh và Jack Cole vốn nhận được rất nhiều sự yêu mến và ủng hộ đông đảo từ phía người hâm mộ. Tuy nhiên, do những mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân đã khiến cả 2 đi đến quyết định cuối cùng là ly hôn, điều này đã khiến cho những ai yêu mến cặp đôi cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối cho một cặp đôi đẹp của Vbiz. 

Hậu ly hôn với chồng Tây, MC Hoàng Oanh nghẹn ngào bật khóc sau khi chứng kiến điều này từ con trai, netizen ai ai cũng đều 'xúc động' - Ảnh 1

Hoàng Oanh thừa nhận đã bật khóc khi xem những khoảnh khắc đời thường cùng cậu con trai cưng - Ảnh: chụp màn hình

Nữ MC cho biết hiện tại cô và chồng cũ đang tiến hành thủ tục ly dị nhưng cả hai vẫn văn minh để cùng nhau chăm sóc tốt cho cậu con trai nhỏ. Sau xác nhận ly hôn với Jack Cole trên MXH, Hoàng Oanh dường như đang tập trung vào công việc và chăm lo cho cậu con trai cưng của mình. 

Cho đến tối qua, mẹ bỉm sữa gây chú ý khi đăng clip tổng hợp những khoảnh khắc 2 mẹ con chơi đùa bình yên bên nhau.Qua đoạn clip, có thể thấy bé Max ngày càng khôn lớn, trắng trẻo và vô cùng dễ thương. Chứng kiến những hình ảnh đó, Hoàng Oanh thừa nhận đã bật khóc khi xem những thước phim xúc động cùng con trai.

Hậu ly hôn với chồng Tây, MC Hoàng Oanh nghẹn ngào bật khóc sau khi chứng kiến điều này từ con trai, netizen ai ai cũng đều 'xúc động' - Ảnh 2

Nữ MC từng phải sinh non một mình khi chồng mắc làm ở xa không về kịp - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn với chồng Tây, MC Hoàng Oanh nghẹn ngào bật khóc sau khi chứng kiến điều này từ con trai, netizen ai ai cũng đều 'xúc động' - Ảnh 3

Dù đã tan vỡ nhưng Hoàng Oanh và Jack vẫn tương tác trên mạng xã hội và đăng những bức ảnh gia đình cùng nhóc tỳ - Ảnh: chụp màn hình

Chia sẻ trước đó trên MXH, Hoàng Oanh nhấn mạnh cậu con trai Max là nguồn động lực lớn lao để cô có thể tiếp tục vững bước sau vấp ngã hôn nhân này: "Trước giờ Oanh đã cố gắng hết lòng, hết sức mình có thể rồi nên giờ có thể bước tiếp. Bé Max là sức mạnh và hạnh phúc lớn nhất đời này của Oanh! Oanh sẽ dành tất cả tình yêu thương để chăm sóc con, cho con được sống bình an và khôn lớn nên người. Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khoẻ mạnh, hạnh phúc".

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Thông tin MC Hoàng Oanh và ông xã Tây ly hôn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

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