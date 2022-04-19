Hậu ly hôn với chồng Tây, MC Hoàng Oanh nghẹn ngào bật khóc sau khi chứng kiến điều này từ con trai, netizen ai ai cũng đều 'xúc động'

Hoàng Oanh thừa nhận đã bật khóc khi xem những khoảnh khắc đời thường cùng cậu con trai cưng - Ảnh: chụp màn hình

Chuyện tình của Hoàng Oanh và Jack Cole vốn nhận được rất nhiều sự yêu mến và ủng hộ đông đảo từ phía người hâm mộ. Tuy nhiên, do những mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân đã khiến cả 2 đi đến quyết định cuối cùng là ly hôn, điều này đã khiến cho những ai yêu mến cặp đôi cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối cho một cặp đôi đẹp của Vbiz.

Nữ MC cho biết hiện tại cô và chồng cũ đang tiến hành thủ tục ly dị nhưng cả hai vẫn văn minh để cùng nhau chăm sóc tốt cho cậu con trai nhỏ. Sau xác nhận ly hôn với Jack Cole trên MXH, Hoàng Oanh dường như đang tập trung vào công việc và chăm lo cho cậu con trai cưng của mình.

Cho đến tối qua, mẹ bỉm sữa gây chú ý khi đăng clip tổng hợp những khoảnh khắc 2 mẹ con chơi đùa bình yên bên nhau.Qua đoạn clip, có thể thấy bé Max ngày càng khôn lớn, trắng trẻo và vô cùng dễ thương. Chứng kiến những hình ảnh đó, Hoàng Oanh thừa nhận đã bật khóc khi xem những thước phim xúc động cùng con trai.