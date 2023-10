Hoảng hốt trước cảnh Nhật Kim Anh bị nhấn đầu xuống nước đến nghẹt thở, thực hư ra sao?

Nhật Kim Anh chia sẻ những khoảnh khắc khó khăn trong lúc đóng phim - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến mọi người. Nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ: "Nhật Kim Anh biết ơn quý khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ những thành phẩm mà Nhật Kim Anh và toàn thể anh em ekip đã cống hiến. Mong là mọi người luôn em thương anh em chúng em thật nhiều nhen".

Có thể thấy trong các đoạn video, hầu hết các cảnh quay hành động hay bị tra tấn như: trấn nước, trói tay dốc ngược đầu vào thùng nước, siết cổ rồi kéo lê... đều do đích thân Nhật Kim Anh thực hiện. Sau mỗi cảnh quay, cô đều mệt rã rời và gần như kiệt sức. Thậm chí, nữ diễn viên đã tắt thở gần 1 phút khiến cả đoàn phim "đứng tim" theo cô. Nữ diễn viên đùa là hồi xưa mình lì quá lì để hi sinh hết mình cho vai diễn bất chấp an nguy của bản thân.