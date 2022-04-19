Hoảng hốt trước cảnh Nhật Kim Anh bị nhấn đầu xuống nước đến nghẹt thở, thực hư ra sao?

Sao Việt 19/04/2022 10:08

Mới đây, bài đăng trên trang cá nhân của Nhật Kim Anh đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Nhật Kim Anh chia sẻ những hình ảnh hậu trường chưa từng được công bố trong phim "Cạm Bẫy – Hơi Thở Của Quỷ" kèm theo những tâm sự đầy xúc động. 

Nữ diễn viên bộc bạch: "Đây là những đoạn hậu trường chưa bao giờ được công bố! Có lần mình đã bị mất thở gần 1 phút. Coi lại thấy đúng là hồi đó mình lì thật. Đôi khi coi trên màn ảnh chỉ vài phút thoáng qua thôi nhưng là cả một quá trình cố gắng của cả một tập thể ekip ạ! Mọi thứ cống hiến chỉ mong khán giả đón nhận những thành quả lao động của diễn viên và anh em ekip làm phim.

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Nhật Kim Anh chia sẻ những khoảnh khắc khó khăn trong lúc đóng phim - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến mọi người. Nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ: "Nhật Kim Anh biết ơn quý khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ những thành phẩm mà Nhật Kim Anh và toàn thể anh em ekip đã cống hiến. Mong là mọi người luôn em thương anh em chúng em thật nhiều nhen".

Có thể thấy trong các đoạn video, hầu hết các cảnh quay hành động hay bị tra tấn như: trấn nước, trói tay dốc ngược đầu vào thùng nước, siết cổ rồi kéo lê... đều do đích thân Nhật Kim Anh thực hiện. Sau mỗi cảnh quay, cô đều mệt rã rời và gần như kiệt sức. Thậm chí, nữ diễn viên đã tắt thở gần 1 phút khiến cả đoàn phim "đứng tim" theo cô. Nữ diễn viên đùa là hồi xưa mình lì quá lì để hi sinh hết mình cho vai diễn bất chấp an nguy của bản thân.

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Nhật Kim Anh đã không ngại hi sinh bản thân trong quá trình quay phim - Ảnh: Chụp màn hình
nhat kim anh 2Hoảng hốt trước cảnh Nhật Kim Anh bị nhấn đầu xuống nước đến nghẹt thở, thực hư ra sao? - Ảnh 4
Những cảnh quay nguy hiểm khác cũng do cô tự thể hiện - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, để hóa thân vào nhân vật trong phim một cách chân thật nhất, Nhật Kim Anh đã không ngại hi sinh bản thân, thậm chí tự thực hiện các cảnh quay nguy hiểm mà không cần người đóng thế. Chính vì thế, không ít người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự hi sinh vì nghệ thuật và đam mê diễn xuất của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cảm thấy xót xa khi Nhật Kim Anh thực hiện các cảnh quay vô cùng nguy hiểm.

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