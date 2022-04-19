Người đàn ông từng dành ra 10 năm sự nghiệp để giúp cho Mỹ Tâm có được thành công như ngày hôm nay, bây giờ đang ra sao?

Trong suốt 10 năm hoàng kim, Lê Quang là người chơi nhạc, chỉ đạo âm nhạc và tạo nên tiếng vang cho các liveshow của Mỹ Tâm.

Cụ thể cách đây ít hôm, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã sang đến tận Mỹ để thăm người đàn anh Lê Quang, cô nàng còn chuẩn bị cả món quà sinh nhật dành cho nam nhạc sĩ. Đây là điều rất hiếm khi người hâm mộ được nhìn thấy ở cô nàng, bởi ai cũng biết nữ ca sĩ luôn là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư và rất ít khi làm những hành động như trên. Mỹ Tâm luôn biết ơn những gì Lê Quang đã làm cho mình - Ảnh: Internet Tuy nhiên, với nhiều người hâm mộ từ lâu của Mỹ Tâm, họ đều biết cô nàng làm như vậy là hoàn toàn có nguyên do của nó. Được biết, trong khoảng thời gian đầu sự nghiệp, chính nhạc sĩ Lê Quang là một trong những người đã đứng sau tạo nên thành công cho Mỹ Tâm, giúp cô tiến đến đỉnh cao và bước vào thời kỳ Làn Sóng Xanh rực rỡ. Có thể nói, Lê Quang chính là một trong những người đỡ đầu cho nữ ca sĩ có được vị thế trong thị trường âm nhạc Việt như ngày hôm nay.

Trong suốt 10 năm hoàng kim, Lê Quang là người chơi nhạc, chỉ đạo âm nhạc và tạo nên tiếng vang cho các liveshow của Mỹ Tâm. Anh cũng hỗ trợ Mỹ Tâm chọn bài, hướng dẫn xử lý ca khúc, biên tập ca khúc. Không những thế nam nhạc sĩ còn là tác giả nhiều bài hit của Mỹ Tâm thời bấy giờ như Tình xót xa thôi, Niềm tin chiến thắng, Giấc mơ muôn màu.Dù sức khỏe đã không cho phép anh có thể tham gia cùng những show diễn của nữ ca sĩ như trước, nhưng Mỹ Tâm vẫn luôn mời anh đến dự tại các buổi diễn mà cô biểu diễn. Có thể thấy, nữ ca sĩ vẫn chưa bao giờ quên những gì mà nhạc sĩ Lê Quang đã làm cho mình.

Được biết vào năm 2018, Lê Quang sang Mỹ định cư theo vợ là Cam Thơ. Gia đình con cái anh sống tại quận Cam. Cuộc sống tại Mỹ của gia đình nam nhạc sĩ cũng rất bình yên và ấm cùng khi vợ chồng anh luôn hòa thuận với nhau, hiếm khi xuất hiện cãi vã. Cuộc sống của 2 vợ chồng Lê Quang cực kỳ hạnh phúc bên Mỹ - Ảnh: Internet Vì họ hàng, anh chị em bên nhà vợ Lê Quang sống tại Mỹ khá đông, lại giữ được quan hệ thân thiết nên nhà anh lúc nào cũng tấp nập người ra vào, tới chơi, trò chuyện, rộn rã tiếng cười nói. Năm 2019, Lê Quang phải cắt bỏ chân phải do bị nhiễm trùng và biến chứng bệnh tiểu đường. Chưa dừng lại ở đó, năm 2021, anh lại phải phẫu thuật thông mạch máu não. Chính vì tuổi đã cao, cộng thêm bệnh tiểu đường ở mức độ nguy hiểm cao nên sức khỏe của anh cũng dần suy yếu. Thậm chí, đến cả việc đi lại trong nhà thôi, nam nhạc sĩ cũng phải rất vất vả do chỉ còn 1 chân. May mắn thay, bên cạnh anh vẫn còn bạn bè, người thân và người vợ cần mẫn. Cam Thơ luôn theo sát anh mọi lúc mọi nơi, quản lý cả giờ uống thuốc, nắm rõ từng loại thuốc anh cần uống, đưa anh đi khám thường xuyên. Lê Quang và bà xã làm lễ kỷ niệm 27 năm ngày cưới - Ảnh: Internet Dù cuộc sống khi về hưu có đôi chút khó khăn và vất vả do bệnh tật, nhưng nam nghệ sĩ vẫn rất lạc quan, yêu đời. Bằng chứng là chỉ 1 năm trước, hai vợ chồng anh còn tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới 27 năm bên cạnh người thân và bạn bè của 2 vợ chồng.

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