Hội ngộ trên cùng một sân khấu âm nhạc, Ngọc Sơn khiến Mỹ Tâm cảm động 'rớt nước mắt' vì hành động này, màn đáp lại của nữ ca sĩ cũng được tán thưởng 'rào rào'

Vừa qua danh ca Ngọc Sơn và nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã cùng nhau góp mặt tại một sân khấu ca nhạc lớn. Tại đây, "bạn thân" bầu Thụy đã có hành động đẹp khiến nàng "họa my tóc nâu" vô cùng cảm động.
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Được biết, Ngọc Sơn và Mỹ Tâm gặp nhau chương trình ca nhạc tại tỉnh Ninh Bình. Đáng chú ý, Ngọc Sơn còn sáng tác nên ca khúc “Yêu mãi Ninh Bình” nhân dịp Ninh Bình kỷ niệm 200 năm nhằm thể hiện hết tấm lòng của mình đối với mảnh đất xinh đẹp này.
Trong đêm biểu diễn, bản thân anh cũng đã đóng góp những tiết mục đặc sắc, vừa cảm xúc vừa khuấy động không khí suốt 4 đêm nhạc. Sự tận tâm chu đáo và cống hiến hết mình của anh trên sân khấu, không khỏi khiến cho những người khán giả ở phía bên dưới cảm thấy sung sướng và muốn làm sân khấu ''nhảy nhót'' cùng anh chàng.
Đáng chú ý trong đêm biểu diễn nam ca sĩ còn có một hành động cực đẹp ghi điểm trong mắt khán giả. Cụ thể là trong kịch bản ban đầu, nữ ca sĩ Mỹ Tâm được xếp hát cuối. Tuy nhiên, cô có việc bận, vì vậy đã ngỏ lời với người đàn anh để xin được hát trước, Ngọc Sơn thoải mái gật đầu đồng ý và để đàn em lên sân khấu trước mình.
Có thể thấy qua hành động của nam ca sĩ, với thân là một người đàn anh trong nghề. Ngọc Sơn đã có một hành động đẹp với người đàn em của mình, anh cũng cho biết thêm anh luôn sẵn sàng nhường nhịn và tạo điều kiện hết mức có thể để giúp những đồng nghiệp của mình.
Trước hành động đẹp của đàn anh, khi lên sân khấu, Mỹ Tâm vẫn gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Ba Ngọc Sơn khiến anh cảm thấy càng yêu mến cô hơn.
Sau đêm nhạc cuối ở Ninh Bình vừa diễn ra tối qua, Ngọc Sơn cùng ekip lại nhanh chóng trở về Sài Gòn. Bởi thời gian này, anh rất bận rộn với nhiều vai trò khác nhau. Anh sáng tác âm nhạc, tự thu, tự mix nhiều ca khúc của mình và tận tình hướng dẫn cho học trò.