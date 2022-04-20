Theo nội dung tin nhắn mà nam diễn viên trẻ này đã tung lên mạng, Minh Béo đã ngỏ lời muốn gặp mặt N.P.Y tại Bạc Liêu nhưng lại bị từ chối vì khoảng cách địa lý. Sau khi hẹn gặp mặt không thành, nam danh hài đã ''lật mặt'' và có động thái ''mỉa mai'' người đàn em, vì cho rằng nam diễn viên này ''chảnh'' không chịu gặp mặt mình để bàn công việc.

Để nắm bắt được diễn biến chính xác nhất của vụ việc, Pháp Luật và Bạn Đọc đã liên hệ với N.P.Y. Nam diễn viên cho biết đã rất hụt hẫng khi mình ăn nói lịch sự nhưng lại bị nói ''chảnh'' và không chịu nắm bắt cơ hội để được nổi tiếng.

Anh nói: "Lúc trước, tôi có ngỏ lời hợp tác vào công ty anh để làm việc. Nhưng do khoảng cách địa lý nên tôi không thể lên Sài Gòn để gặp mặt, sự việc im lặng từ đó. Mãi sau này anh ấy xuống Bạc Liêu và có hẹn gặp tôi, nhưng tôi đang ở xa và cũng có việc nên không đến được. Sau đó mới có những lời nói khó nghe...

Sau đó thì tôi bị hack Facebook một thời gian. Tin nhắn xin hợp tác lúc đầu anh ấy còn giữ, tôi thì bị mất hết rồi".

Khi được hỏi về việc, có biết Minh Béo đã từng vướng vào rất nhiều scandal thị phi nổi tiếng không và tại sao vẫn còn muốn hợp tác. Nam diễn viên trẻ cho hay, bản thân đã có ý định chấm dứt mối quan hệ với Minh Béo từ 1 năm trước, nhưng nghệ sĩ gốc Tiền Giang lại tiếp tục nhắn tin cho anh.

Danh hài Minh Béo - Ảnh: Internet

Trong cuộc trò chuyện, N.P.Y. cũng tiết lộ thêm một đoạn tin nhắn Minh Béo miệt thị mình vì từ chối gặp mặt: "Nghệ sĩ câu like rẻ tiền thì được gì? Được mấy cái huy chương vàng quần chúng mà khoe mà chảnh à! Đúng là phèn vẫn chưa rửa được hết. Đăng đi cho mọi người biết mày xin xỏ không được thì sủa nhé".

Sau khi bài đăng "bóc phốt" gây chú ý trên mạng xã hội, nam diễn viên trẻ tuổi cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều cho rằng anh đang cố tình tạo drama để được nổi tiếng. Đáp trả vấn đề này, nam diễn viên trẻ nói: "Về việc tôi nói bị gạ gẫm là không có, tôi chỉ nói về thái độ của anh ấy thôi. Còn việc muốn nổi tiếng thì tôi xin khẳng định là không.

Tôi xin đính chính là tôi không câu like để nổi tiếng. Các bạn không rõ sự việc đã vào chửi tôi. Tôi đang bị bôi nhọ. Tôi mong mọi người hãy xem xét kỹ vấn đề rồi hãy bình luận chỉ trích bằng những lời khiếm nhã".

Nam diễn viên cũng cho biết, bản thân không cần phải nhận lời xin lỗi từ ai, chỉ mong qua câu chuyện vừa rồi mọi người sẽ có một cái nhìn tổng quát hơn về vụ việc, qua đó làm bài học rút kinh nghiệm cho bản thân.