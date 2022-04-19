Vài tiếng sau màn nhận lỗi 'có như không có' trước truyền thông, Hiền Hồ tiếp tục 'cầu xin' netizen tha thứ trên MXH: 'Bài học lớn này đã giúp em thức tỉnh và nhìn nhận lại những gì đã xảy ra'

Mới đây nhất, trên VTV News nữ ca sĩ Hiền Hồ đã có dịp trải lòng và gửi lời xin lỗi đến toàn thể quý vị khán giả vì scandal ''anh em họ thân thiết'' nổi tiếng trong khoảng thời gian gần đây. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết bản thân mình hoàn toàn đã nhận ra sai lầm của mình và cầu mong sự tha thứ từ phía khán giả, để mình có thể quay lại làm việc trong giới giải trí.

Hiền Hồ chính thức gửi lời xin lỗi đến khán giả sau thời gian 'mất tăm, mất tích' - Ảnh: Internet

Chỉ vài tiếng sau chia sẻ đầu tiên trên truyền thông, mới đây Hiền Hồ tiếp tục đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 cho biết vì chưa thể nói hết tâm tình của mình trong bài phỏng vấn riêng nên muốn chia sẻ thêm. Hiền Hồ khẳng định vì khủng hoảng quá lớn nên cô quyết định đóng các trang MXH để sống khép kín, dành sự tôn trọng cho mọi người.