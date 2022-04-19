Vài tiếng sau màn nhận lỗi 'có như không có' trước truyền thông, Hiền Hồ tiếp tục 'cầu xin' netizen tha thứ trên MXH: 'Bài học lớn này đã giúp em thức tỉnh và nhìn nhận lại những gì đã xảy ra'

Giọng ca ''Rồi người thương cũng hóa người dưng'' đang hy vọng người hâm mộ có thể bỏ qua cho cô sau sai lầm lần này, để nữ ca sĩ có thể bắt đầu lại sự nghiệp ca hát của mình.
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Mới đây nhất, trên VTV News nữ ca sĩ Hiền Hồ đã có dịp trải lòng và gửi lời xin lỗi đến toàn thể quý vị khán giả vì scandal ''anh em họ thân thiết'' nổi tiếng trong khoảng thời gian gần đây. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết bản thân mình hoàn toàn đã nhận ra sai lầm của mình và cầu mong sự tha thứ từ phía khán giả, để mình có thể quay lại làm việc trong giới giải trí.
Chỉ vài tiếng sau chia sẻ đầu tiên trên truyền thông, mới đây Hiền Hồ tiếp tục đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 cho biết vì chưa thể nói hết tâm tình của mình trong bài phỏng vấn riêng nên muốn chia sẻ thêm. Hiền Hồ khẳng định vì khủng hoảng quá lớn nên cô quyết định đóng các trang MXH để sống khép kín, dành sự tôn trọng cho mọi người.
Ngay sau khi bài đăng trần tình dài dằng dặc được nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân, CĐM lại tiếp tục nổ ra ý kiến trái chiều. Bên cạnh những bình luận ủng hộ và hy vọng Hiền Hồ sớm vượt qua chỉ trích của dư luận để ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng, phục vụ khán giả yêu nhạc thì đa số CĐM đều tranh cãi về phát ngôn của nữ ca sĩ. Nhiều netizen cho rằng giọng ca Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng đã có một màn nhận sai "có như không" khi liên tục mong quý khán giả bao dung. Trong khi đó, người cần nhận được lời xin lỗi từ phía giọng ca sinh năm 1997 được CĐM khẳng định "phải là vợ con đại gia U60".
Được biết, suốt thời gian qua, kể từ sau khi nổ ra ồn ào "anh em nương tựa", Hiền Hồ gần như mất hút khỏi làng giải trí. Giọng ca sinh năm 1997 khóa tài khoản MXH, đồng thời đóng bình luận bên dưới các MV ca nhạc để tránh điều tiếng. Nhiều netizen nhận định, sau lùm xùm chấn động lần này, con đường sự nghiệp của nữ ca sĩ sẽ có đôi ba phần lao đao, thậm chí nguy cơ quay trở lại là rất hiếm.