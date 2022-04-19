NÓNG: Ca sĩ Hiền Hồ công khai xin lỗi khán giả sau loạt lùm xùm 'anh em nương tựa'

Mới đây, nữ ca sĩ Hiền Hồ đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả sau loạt ồn ào tình ái của mình.

Những ngày vừa qua, người hâm mộ vô cùng choáng váng trước loạt ảnh tình tứ thân mật của Hiền Hồ bên đại gia U60 đã có vợ. Thậm chí, giọng ca "Rồi Người Thương Cũng Hoá Người Dưng" còn tình tứ đứng sát rạt và có hành động thơm má, nắm tay thắm thiết với đại gia.

Mới đây, theo chia sẻ thông tin từ VTV News, nữ ca sĩ Hiền Hồ đã chính thức công khai xin lỗi khán giả sau loạt lùm xùm tình ái vừa qua. Cô cho biết: "Sự im lặng của em trong nhiều ngày qua không phải vì em có ý định né tránh, em chỉ mong muốn dành sự tôn trọng riêng tư cho tất cả những người có liên quan. Hơn cả là khi chuyện bắt đầu xảy ra, em đã quá suy sụp và khủng hoảng tinh thần. Cho đến bây giờ, em mới tạm bình tĩnh và ổn định tinh thần để có thể nói ra những suy nghĩ của bản thân".

Hiền Hồ công khai xin lỗi vì bê bối đời tư - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Hiền Hồ xin phép không giải thích hay biện minh bất cứ những thông quanh liên quan đến cô nữa. Nữ ca sĩ bày tỏ nói: "Mấu chốt của vấn đề chính là sai lầm của bản thân em khi để mình rơi vào một mối quan hệ mang nhiều tai tiếng. Giờ đây em phải đối mặt và gánh chịu. Những thông tin xung quanh, dù đúng hay sai thì việc giải thích không còn quan trọng ở hiện tại nữa".

"Em xin nhận lỗi về bản thân và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, xin lỗi khán giả, những người biết và yêu mến Hiền Hồ. Em rất mong được sự thông cảm và bao dung của tất cả mọi người", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Những hình ảnh liên quan đến lùm xùm tình ái của Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Đây là lần đầu tiên Hiền Hồ lên tiếng xin lỗi. Trước đó, nữ ca sĩ đã khóa các trang mạng xã hội và hoàn toàn "ở ẩn" sau nhiều ngày kể từ khi lùm xùm tình ái "dậy sóng".

Hậu ồn ào drama 'anh em nương tựa' với CEO Hồ Nhân, Hiền Hồ có động thái đầu tiên sau hơn 3 tuần im tiếng, bước đầu cho sự comeback chăng ? Dù đã qua một khoảng thời gian, nhưng lùm xùm tình ái của ca sĩ Hiền Hồ vẫn đang là chủ đề được nhiều người quan tâm. Nhất là khi cô nàng vừa có động thái đầu tiên trở lại với MXH.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-ca-si-hien-ho-cong-khai-xin-loi-khan-gia-sau-loat-lum-xum-anh-em-nuong-tua-463256.html