Hậu ồn ào drama 'anh em nương tựa' với CEO Hồ Nhân, Hiền Hồ có động thái đầu tiên sau hơn 3 tuần im tiếng, bước đầu cho sự comeback chăng ?

Sao Việt 10/04/2022 09:52

Dù đã qua một khoảng thời gian, nhưng lùm xùm tình ái của ca sĩ Hiền Hồ vẫn đang là chủ đề được nhiều người quan tâm. Nhất là khi cô nàng vừa có động thái đầu tiên trở lại với MXH.

Cũng đã 3 tuần trôi qua kể từ khi lùm xùm tình ái với vị CEO Hồ Nhân, bị phanh phui ra những tấm ảnh thân mật quá mức của cả 2. Cụ thể, đứng trước sự nghi vấn từ phía người hâm mộ, trong khi ông Hồ Nhân giải thích cả 2 chỉ là ''anh em nương tựa''. Ở chiều ngược lại, giọng ca ''Rồi người thương cũng hóa người dưng'' lại chọn cách im lặng trước ''cơn bão'' chỉ trích hướng về mình.  

Hậu ồn ào drama 'anh em nương tựa' với CEO Hồ Nhân, Hiền Hồ có động thái đầu tiên sau hơn 3 tuần im tiếng, bước đầu cho sự comeback chăng ? - Ảnh 1
Hậu ồn ào drama 'anh em nương tựa' với CEO Hồ Nhân, Hiền Hồ có động thái đầu tiên sau hơn 3 tuần im tiếng, bước đầu cho sự comeback chăng ? - Ảnh 2
Nữ ca sĩ vừa có động thái follow một ai đó trên tài khoản Tik Tok của mình - Ảnh: chụp màn hình

Bằng chứng là hầu như tất cả các trang mạng xã hội của Hiền Hồ như Facebook, Instagram, Hiền Hồ đều đã khóa lại thì kênh TikTok của cô nàng giữ nguyên, nhưng chuyển về chế độ riêng. Tuy nhiên, mới đây nhất theo như quan sát từ phía netizen, cô nàng dường như vừa mới ấn follow một tài khoản nào đó. CĐM cũng nhận định, nữ ca sĩ vẫn đang sử dụng các ứng dụng mạng xã hội mỗi ngày, nhưng lại không đưa ra bất kỳ một lời giải thích nào cho drama tình ái là điều khó có thể chấp nhận trước tình cảm mà người hâm mộ dành cho cô.

Trước đó 3 tuần, mạng xã hội rầm rộ với loạt ảnh được cho là của đại gia U60 và ca sĩ Hiền Hồ với hành động thân thiết như nắm tay, áp má, hôn nhau. Thậm chí, cả hai còn check-in từ nhà hàng, khách sạn, cho đến sân golf. 

Hậu ồn ào drama 'anh em nương tựa' với CEO Hồ Nhân, Hiền Hồ có động thái đầu tiên sau hơn 3 tuần im tiếng, bước đầu cho sự comeback chăng ? - Ảnh 3
Giọng ca ''Cần Xa'' vẫn đang chọn cách im lặng trước sự chỉ trích từ phía người hâm mộ - Ảnh: Internet

Khi truyền thông đặt câu hỏi liên quan đến nghi vấn tình cảm với Hiền Hồ, vị đại gia này lên tiếng phủ nhận và cho biết cả hai chỉ là anh em họ, nương tựa nhau. Trong khi đó, Hiền Hồ lại khóa các trang mạng xã hội trước sự tấn công của nhiều cư dân mạng. 

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