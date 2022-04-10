Hậu ồn ào drama 'anh em nương tựa' với CEO Hồ Nhân, Hiền Hồ có động thái đầu tiên sau hơn 3 tuần im tiếng, bước đầu cho sự comeback chăng ?

Cũng đã 3 tuần trôi qua kể từ khi lùm xùm tình ái với vị CEO Hồ Nhân, bị phanh phui ra những tấm ảnh thân mật quá mức của cả 2. Cụ thể, đứng trước sự nghi vấn từ phía người hâm mộ, trong khi ông Hồ Nhân giải thích cả 2 chỉ là ''anh em nương tựa''. Ở chiều ngược lại, giọng ca ''Rồi người thương cũng hóa người dưng'' lại chọn cách im lặng trước ''cơn bão'' chỉ trích hướng về mình.

Nữ ca sĩ vừa có động thái follow một ai đó trên tài khoản Tik Tok của mình - Ảnh: chụp màn hình

Bằng chứng là hầu như tất cả các trang mạng xã hội của Hiền Hồ như Facebook, Instagram, Hiền Hồ đều đã khóa lại thì kênh TikTok của cô nàng giữ nguyên, nhưng chuyển về chế độ riêng. Tuy nhiên, mới đây nhất theo như quan sát từ phía netizen, cô nàng dường như vừa mới ấn follow một tài khoản nào đó. CĐM cũng nhận định, nữ ca sĩ vẫn đang sử dụng các ứng dụng mạng xã hội mỗi ngày, nhưng lại không đưa ra bất kỳ một lời giải thích nào cho drama tình ái là điều khó có thể chấp nhận trước tình cảm mà người hâm mộ dành cho cô.