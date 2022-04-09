Điểm mặt sao Vbiz và những khoảnh khắc có 'khó đỡ' tại sân khấu: Người rách cả quần, kẻ thì bị trang phục phản chủ

Sao Việt 09/04/2022 17:54

Sự cố trên sàn diễn là điều khó có thể tránh khỏi đối với các nghệ sĩ khi đang biểu diễn trên sân khấu, song nó cũng là một thử thách để cho các nghệ sĩ có thể tự mình ứng phó một cách chuyên nghiệp nhất để hoàn thành phần trình diễn của mình.

Nghệ sĩ khi lên sân khấu, đứng trước khán giả, trước ống kính máy quay sẽ luôn "cháy" hết mình. Song cũng vì điều đó mà không ít truờng hợp sao Việt đã không may gặp sự cố ngay trên sân khấu. Những người nghệ sĩ đó là ai, hãy cùng điểm qua một số gương mặt nổi tiếng sau đây.

Trọng Hiếu

Điểm mặt sao Vbiz và những khoảnh khắc có 'khó đỡ' tại sân khấu: Người rách cả quần, kẻ thì bị trang phục phản chủ - Ảnh 1
Cận cảnh chiếc quần ''phản chủ'' của Trọng Hiếu - Ảnh: Internet

Trong một đêm nhạc diễn ra tại TP HCM cách đây khá lâu, Trọng Hiếu đã gặp phải tình huống bất ngờ khi bị sự cố trang phục. Vốn là nam ca sĩ được biết đến có khả năng vụ đạo cực kỳ tốt, nên không tránh khỏi việc Trọng Hiếu có màn trình diễn quá ''cháy'' trên sân khấu trước khán giả. Tuy nhiên, không may cho anh là chiếc quần mà anh đang mặc lại rách ngay đúng phần nhạy cảm.

Nam ca sĩ cũng cho thấy sự chuyên nghiệp của mình khi nhanh chí lấy áo khoác buộc ngang hông để che đi phần bị rách và tiếp tục biểu diễn nốt phần còn lại của tiết mục. Pha xử lý nhanh gọn lẹ của nam ca sĩ thời điểm ấy đã nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả bởi bản lĩnh làm chủ sân khấu cùng khả năng xử lý nhanh gọn sự cố.

Hương Tràm./strong>

Điểm mặt sao Vbiz và những khoảnh khắc có 'khó đỡ' tại sân khấu: Người rách cả quần, kẻ thì bị trang phục phản chủ - Ảnh 2
Trang phục của nữ ca sĩ gặp sự cố hy hữu ngay trước hàng trăm khán giả - Ảnh: Internet

Được biết đến là ca sĩ có kỹ năng tốt và là chủ nhân của hàng loạt bài hit tại Việt Nam như ''Em gái mưa'',...Tuy nhiên, nữ ca sĩ thường có thói quen bận những trang phục có phần khá ngắn. Vì vậy điều đó đã không ít lần ''báo hại'' Hương Tràm.

Cụ thể trong một lần biểu diễn, Hương Tràm đã để lộ hình ảnh chiếc váy không may bị rách. Có thể thấy sau khi nhận biết sự tình, nữ ca sĩ đã ngồi xuống biểu diễn để tránh phản cảm, hoàn thành nốt tiết mục để không khiến khán giả thất vọng.

Hương Giang

Điểm mặt sao Vbiz và những khoảnh khắc có 'khó đỡ' tại sân khấu: Người rách cả quần, kẻ thì bị trang phục phản chủ - Ảnh 3
Hương Giang được khen ngợi vì khả năng xử lý thông minh khi gặp sự cố - Ảnh: Internet

Hương Giang là nữ ca sĩ luôn "cháy" hết mình trên sân khấu với những động tác vũ đạo sôi động, tuy nhiên chính điều này đôi khi lại "phản chủ", khiến nữ ca sĩ không ít lần như muốn độn thổ vì sự cố. 

Cụ thể trong một chương trình ca nhạc, khi đang biểu diễn phần vũ đạo cực kỳ sung và bốc lửa, phần áo chỗ vai của nữ ca sĩ đã suýt chút nữa bị bung ra ngoài. Tuy nhiên, thay vì bối rối, Hương Giang đã nhanh chóng chỉnh sửa lại để không phản cảm và cống hiến cho khán giả một màn trình diễn tuyệt vời. 

Isaac

Điểm mặt sao Vbiz và những khoảnh khắc có 'khó đỡ' tại sân khấu: Người rách cả quần, kẻ thì bị trang phục phản chủ - Ảnh 4
Isaac cũng gặp trường hợp tương tự người đồng nghiệp Trọng Hiếu - Ảnh: Internet

Cũng giống như Trọng Hiếu, Isaac cũng là một trong những sao nam vướng vào trường hợp rách quần trên sân khấu trong lúc đang biểu diễn. 

Theo đó trong một đêm nhạc ở Đà Nẵng cách đây chưa lâu, nam ca sĩ cũng đã bị chiếc quần của mình ''phản chủ'' nhưng cũng giống như những người đồng nghiệp ở trên, Isaac cũng không hề nao núng mà nhanh chóng xử lý chiếc quần ''phản chủ'' của mình để tiếp tục màn trình diễn của mình.

 

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Từ khóa:   Isaac Hương Tràm. Trọng Hiếu Hương Giang

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