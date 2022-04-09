Nhiều năm sau drama tình ái từng gây xôn xao showbiz, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga: 'Khi đứng trên vành móng ngựa để biện hộ cho mình, khi ấy tôi không nghĩ đến chuyện sợ hay không sợ'

Sao Việt 09/04/2022 10:32

Thời gian gần đây, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bất ngờ trở thành cái tên hot trên MXH, sau khi đoạn clip cô biện luận cho mình tại tòa được chia sẻ rầm rộ.

Cụ thể, vào năm 2015, vụ kiện "hợp đồng tình ái" giữa Trương Hồ Phương Nga và đại gia công nghệ Cao Toàn Mỹ đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực. Vào thời điểm ấy, Phương Nga 8x bị cơ quan điều tra tạm giam một thời gian dài để phục vụ công tác điều tra. Đến phiên xét xử sơ thẩm vào năm 2017, Trương Hồ Phương Nga mới chính thức được tại ngoại sau 2 năm 3 tháng 10 ngày bị tạm giam. Và phải đến tháng 2/2019, vụ án đình chỉ do không chứng minh được hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Phương Nga chính thức được trả lại quyền công dân.

Nhiều năm sau drama tình ái từng gây xôn xao showbiz, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga: 'Khi đứng trên vành móng ngựa để biện hộ cho mình, khi ấy tôi không nghĩ đến chuyện sợ hay không sợ' - Ảnh 1
Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga xinh đẹp trong buổi PV - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Cũng đã 8 năm kể từ ngày vụ việc diễn ra và tưởng chừng mọi việc đã trôi vào lãng quên, bất ngờ thay đoạn clip nàng Hậu tự biện luận cho mình lại nổi lên rầm rộ trên ứng dụng Tik Tok. 

Chia sẻ trong buổi PV với Pháp Luật và Bạn Đọc, nàng hậu cũng cho biết: '' Tôi rất ngạc nhiên khi thấy video của mình xuất hiện nhiều như vậy. Nhưng nhờ thế mà tôi mới thấy cuộc sống bây giờ của mình quá may mắn và bình an. Tôi đang được sống trong tự do, làm việc và làm những điều mà mình yêu thích.

Bởi vì, khi đứng trong phiên tòa đó tôi đã chuẩn bị cho mình tinh thần chịu án phạt tù rất dài và không nghĩ sẽ quay trở lại với cuộc đời sớm như vậy.''

Có thể thấy, nàng Hậu vẫn chưa thể tin được mình đang có cuộc sống tự do và hạnh phúc sớm đến như vậy khi cô đã nghĩ mình sẽ còn phải nhận án phát rất nặng từ hội đồng xét xử. 

Cũng trong buổi PV, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga cho biết thêm quãng thời gian 2 năm ở trong trại giam, nàng Hậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ như học luật để tự biện hộ cho chính bản thân mình tại phiên tòa.

Nhiều năm sau drama tình ái từng gây xôn xao showbiz, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga: 'Khi đứng trên vành móng ngựa để biện hộ cho mình, khi ấy tôi không nghĩ đến chuyện sợ hay không sợ' - Ảnh 2
Nàng Hậu cho biết không hề nghĩ đến chuyện ''sợ'' hay ''không sợ'' lúc biện luận tại tòa - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

''Khi đứng trên vành móng ngựa để biện hộ cho mình, khi ấy tôi không nghĩ đến chuyện "sợ" hay "không sợ". Tôi chỉ tập trung vào thứ đang giải quyết, có khía cạnh pháp lý nào đang chưa đầy đủ để kết tội để mình tập trung vào nó. Tôi cố gắng không bị xao lãng, tiêu cực.''

Sau tất cả, hiện tại Phương Nga đang có một cuộc sống mỹ mãn khi mới đây nhất nàng Hậu còn thông báo mình đã lên chức giám đốc Marketing của công ty nơi cô đang làm việc. 

 

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