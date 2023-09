Nhiều năm sau drama tình ái từng gây xôn xao showbiz, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga: 'Khi đứng trên vành móng ngựa để biện hộ cho mình, khi ấy tôi không nghĩ đến chuyện sợ hay không sợ'

Cụ thể, vào năm 2015, vụ kiện "hợp đồng tình ái" giữa Trương Hồ Phương Nga và đại gia công nghệ Cao Toàn Mỹ đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực. Vào thời điểm ấy, Phương Nga 8x bị cơ quan điều tra tạm giam một thời gian dài để phục vụ công tác điều tra. Đến phiên xét xử sơ thẩm vào năm 2017, Trương Hồ Phương Nga mới chính thức được tại ngoại sau 2 năm 3 tháng 10 ngày bị tạm giam. Và phải đến tháng 2/2019, vụ án đình chỉ do không chứng minh được hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Phương Nga chính thức được trả lại quyền công dân.

Chia sẻ trong buổi PV với Pháp Luật và Bạn Đọc, nàng hậu cũng cho biết: '' Tôi rất ngạc nhiên khi thấy video của mình xuất hiện nhiều như vậy. Nhưng nhờ thế mà tôi mới thấy cuộc sống bây giờ của mình quá may mắn và bình an. Tôi đang được sống trong tự do, làm việc và làm những điều mà mình yêu thích.

Bởi vì, khi đứng trong phiên tòa đó tôi đã chuẩn bị cho mình tinh thần chịu án phạt tù rất dài và không nghĩ sẽ quay trở lại với cuộc đời sớm như vậy.''