Đứng giữa nghi vấn sử dụng 'dao kéo' trùng tu vòng 1, Khả Ngân bất ngờ đưa ra lời đáp trả khiến netizen không khỏi bất ngờ

Netizen nghi ngờ Khả Ngân 'trùng tu' vòng 1 bởi hình ảnh trước đây của nữ diễn viên luôn được biết đến là mỹ nhân boxing 'màn hình phẳng' và thân hình khá mỏng manh.

Mới đây, Khả Ngân đã khiến cộng đồng mạng ''phát sốt'' với loạt ảnh khoe thân hình bốc lửa. Tuy nhiên, điều làm netizen chú ý nhất không phải là gương mặt xinh đẹp và thần thái của nữ diễn viên, mà thứ họ để ý đến là vòng 1 cực kỳ căng tràn, khác hẳn với hình ảnh thường thấy.

Khả Ngân đã khiến cộng đồng mạng ''phát sốt'' với bộ ảnh "đốn tim" người hâm mộ - Ảnh: Internet

Cũng chính vì vậy, đã khiến cho nữ diễn viên 9x vô tình bị vướng vào tin đồn trùng tu vòng 1. Không để câu chuyện đi quá xa, Khả Ngân đã ngay lập tức đáp trả một cách đầy thông minh mà không cần phải làm to chuyện khi đăng những tấm ảnh xinh đẹp của mình lên trang cá nhân đi kèm với dòng cap : "Ngân này vẫn giống Ngân xưa. Vẫn 'bức tường' đó không xê dịch gì. Không có sự thay đổi tí tẹo nào nha cả nhà".

Khả Ngân cho biết, dù không sở hữu 3 vòng hoàn hảo như nhiều mỹ nhân trong showbiz nhưng cô cực kỳ tự tin với body của mình, nên không bao giờ tỏ ra tự ti trước ống kính camera.

Khả Ngân đã nhanh chóng có động thái đáp trả giữa tin đồn nghi vấn trùng tu vòng 1 - Ảnh: chụp màn hình

Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Tôi không còn là cô bé nhẹ nhàng, hay một hotgirl boxing mà nhiều người vẫn nhắc ngày nào nữa, mà sẽ là phiên bản hoàn toàn mới, sexy hơn, gợi cảm hơn, trưởng thành hơn.

Tôi chọn sexy nhưng không phản cảm, kể cả tôi không có số đo 3 vòng chuẩn khỏi chỉnh như mọi người nhưng đó không phải là vấn đề để tôi ngại khoe body của mình. Và chắc chắn đây không phải sự thay đổi hình ảnh duy nhất mà tôi chọn, mà sắp tới sẽ còn nhiều bất ngờ hơn thế nữa".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-giua-nghi-van-su-dung-dao-keo-trung-tu-vong-1-kha-ngan-bat-ngo-dua-ra-loi-dap-tra-khien-netizen-khong-khoi-bat-ngo-461045.html