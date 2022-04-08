Cũng đã lâu lắm rồi NHM mới được thấy cặp đôi Việt Anh và Quỳnh Nga tự tung hint khiến ai ai cũng đều trầm trồ.
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Được biết đến qua nhiều dự án phim đóng chung, cặp đôi Việt Anh và Quỳnh Nga luôn nhận được sự chú ý từ phía netizen. Thậm chí, họ còn được khán giả ''đẩy thuyền" cực kỳ nhiệt tình bởi sự ăn ý của họ trên phim, lẫn ngoài đời có những hành động cực tình ''trên mức tình bạn''.
Dù liên tục bị NHM đưa ra hàng loạt ''hint'' đang quen nhau, tuy nhiên, người trong cuộc từng lên tiếng, thẳng thắn phủ nhận và nói rõ cả hai chỉ là bạn bè, anh em thân thiết.
Thế nhưng mới đây nhất, Việt Anh và Quỳnh Nga lại khiến netizen rần rần khi bị phát hiện cả hai "đánh lẻ" hẹn hò. Chuyện là trên trang cá nhân vào trưa ngày 7/4, cả hai khoe ảnh tại Côn Đảo và cùng check-in tại một địa điểm nổi tiếng nơi đây.
Phía dưới phần bình luận, netizen tỏa ra sướng rần rần với những câu bình luận chúc mừng dành cho cả 2. Tuy nhiên, thì về phía người trong cuộc vẫn chưa hề lên tiếng bất cứ gì về nhận định khán giả.