Được biết đến qua nhiều dự án phim đóng chung, cặp đôi Việt Anh và Quỳnh Nga luôn nhận được sự chú ý từ phía netizen. Thậm chí, họ còn được khán giả ''đẩy thuyền" cực kỳ nhiệt tình bởi sự ăn ý của họ trên phim, lẫn ngoài đời có những hành động cực tình ''trên mức tình bạn''.

Dù liên tục bị NHM đưa ra hàng loạt ''hint'' đang quen nhau, tuy nhiên, người trong cuộc từng lên tiếng, thẳng thắn phủ nhận và nói rõ cả hai chỉ là bạn bè, anh em thân thiết.