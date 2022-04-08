Liên tục khoe cuộc sống bình dị trong biệt thự khủng, chỉ với một hành động, Trường Giang cho thấy đúng chuẩn người đàn ông của gia đình khiến chị em ghen tị với Nhã Phương

Biệt thự triệu đô của 'Mười Khó' không khỏi khiến người xem phải xuýt xoa vì quá đẹp. Tuy nhiên, cuộc sống giản dị, chăm lo từng chút một trong gia đình của Trường Giang mới là điểm khiến netizen phải chú ý.

Trường Giang là một trong những nghệ sĩ đa tài nhất nhì Vbiz, được nhiều người biết đến, ngưỡng mộ bởi lối sống tình cảm và yêu thương gia đình hết mực. Ngay cả sau khi kết hôn với Nhã Phương, ''Mười Khó'' vẫn giữ lối sống giản dị, gần gũi, ngoài ra anh còn đảm nhận hết phần việc trong gia đình như chơi với con, nấu ăn và phụ giúp việc nhà...Tất cả những điều đó khiến netizen khen ngợi Trường Giang đúng là mẫu người đàn ông của gia đình. Thậm chí, một số người còn cảm thấy ghen tị với Nhã Phương khi có một ông chồng quá ư là chu đáo.

Trường Giang khoe thành quả một ngày thu hoạch của mình - Ảnh: cắt từ clip

Trương Giang đúng là mẫu người đàn ông của gia đình mà chị em nào cũng mong ước có được - Ảnh: Internet

''Siêu thị xanh'' trong căn biệt thự của nam nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, thời gian gần đây, Trường Giang thường xuyên chia sẻ cơ ngơi triệu đô tại vùng ngoại ô. Nơi đây được nam danh hài dùng làm khu nghỉ dưỡng cuối tuần cho gia đình, căn nhà được đặt theo tên của ái nữ hào môn. Tuy nhiên, điều làm NHM ngạc nhiên nhất chính là bên trong căn biệt thự này không khác gì một ''siêu thị xanh'' khi có đầy đủ mọi loại rau củ quả. Trong buổi livestream mới nhất, Trường Giang cũng vừa khoe được thành quả một ngày thu hoạch với đầy đủ các rau, củ quả tươi xanh mà không cần phải đi đâu xa. Có thể thấy, gia đình ''Mười Khó'' đang trong những ngày tháng hạnh phúc, mà ai ai nhìn vào cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lien-tuc-khoe-cuoc-song-binh-di-trong-biet-thu-khung-chi-voi-mot-hanh-dong-truong-giang-cho-thay-dung-chuan-nguoi-dan-ong-cua-gia-dinh-khien-chi-em-ghen-ti-voi-nha-phuong-460976.html