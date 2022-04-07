Cưới vợ trẻ đẹp kém 21 tuổi, NSƯT Công Ninh: 'Tôi biết mình đã già, có thể đã mất đi sự hấp dẫn đối với người phụ nữ rồi nên tôi sợ'

Sao Việt 07/04/2022 11:20

Chỉ một lần gặp, NSƯT Công Ninh đã thầm thương trộm nhớ cô học trò kém mình 21 tuổi, bị vợ trẻ “tố” có tính hay ghen và sợ đánh mất vợ.

NSƯT Công Ninh sinh năm 1962, được nhiều khán giả biết đến qua vai trò diễn viên và được nhiều khán giả lớn tuổi yêu mến bởi lối sống giản dị, không xô bồ,...Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của anh cũng được nhiều người đánh giá cao.

Có thể ít ai biết, ngoài công việc diễn xuất, đạo diễn, NSƯT Công Ninh còn là Chủ nhiệm khoa Đạo diễn của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Rất nhiều tên tuổi tuổi lớn của showbiz đã từng là học trò được anh nhào nặn như Trường Giang, Nam Thư,....

Cưới vợ trẻ đẹp kém 21 tuổi, NSƯT Công Ninh: 'Tôi biết mình đã già, có thể đã mất đi sự hấp dẫn đối với người phụ nữ rồi nên tôi sợ' - Ảnh 1
NSƯT Công Ninh và bà xã Tuyết Vân - Ảnh: Internet

Được đánh giá là có sự nghiệp thành công, lẫn bề ngoài ''phong độ'' nhưng mãi đến khi chạm qua độ tuổi đầu 50, NSƯT Công Ninh mới quyết định cưới vợ và càng đặc biệt hơn khi người vợ mà anh kết hôn lại là diễn viên lồng tiếng Trần Thị Tuyết Vân và kém anh đến tận 21 tuổi. 

Cả hai gặp nhau lần đầu tại trường Sân khấu, trong một lần Tuyết Vân tới chào hỏi. Nghệ sĩ Công Ninh đã cảm nắng cô học trò ngay lập tức. Ngay sau đó, nam nghệ sĩ đã liên tục tìm đủ cách để tiếp cận cô để có thể làm quen.

Thời điểm đó, Công Ninh đã là một diễn viên nổi tiếng, còn Tuyết Vân lại chỉ là sinh viên ít hơn nhiều tuổi. Vì vậy, ban đầu Tuyết Vân khá e ngại và giữ khoảng cách. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp xúc, Tuyết Vân thấy nam nghệ sĩ cũng có những khoảnh khắc bình dị như một người bình thường nên dần dần cô cũng đã mở lòng với ông xã.

Cưới vợ trẻ đẹp kém 21 tuổi, NSƯT Công Ninh: 'Tôi biết mình đã già, có thể đã mất đi sự hấp dẫn đối với người phụ nữ rồi nên tôi sợ' - Ảnh 2
Gia đình hạnh phúc của NSƯT Công Ninh - Ảnh: Internet

Trả lời với PV Pháp Luật và Bạn Đọc, Tuyết Vân không quên ''tố'' ông xã mình là một người cực kỳ ghen tuông. 

"Chồng tôi có tính ghen chứ không phải không. Nhưng tôi hiểu điều đó xuất phát từ việc ông xã muốn bảo vệ gia đình, không muốn xảy ra việc gì ngoài ý muốn khiến hôn nhân tan vỡ.

Tôi phải thường xuyên khẳng định với chồng rằng, anh ấy là kiểu người tôi thích rồi, không cần lo lắng gì thêm".

Bản thân nam nghệ sĩ cũng thừa nhận: "Tôi biết mình đã già, có thể đã mất đi sự hấp dẫn đối với người phụ nữ rồi nên tôi sợ.

Nhưng sau đó, tôi cũng hiểu mọi thứ không phải như mình nghĩ. Hai thế hệ sống với nhau trong một cuộc hôn nhân có những lấn cấn tôi không giải tỏa được, hai suy nghĩ không đồng nhất".

Được biết đến là một người nghiêm khắc trong công việc nhưng đối với vợ con, nam nghệ sĩ luôn hết lòng yêu thương và chiều chuộng hết mức có thể.

Đến thời điểm hiện tại, cả 2 vợ chồng đã hiểu đối phương hơn để chăm lo cho gia đình của mình trở nên hạnh phúc. Nhìn vợ chồng nam nghệ sĩ hạnh phúc nhiều khán giả còn tỏ ra ngưỡng mộ, thậm chí họ còn muốn ''xin vía'' để sau này có được gia đình hạnh phúc giống như của NSƯT Công Ninh.

 

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