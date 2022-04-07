Tối muộn, Đông Nhi còn bắt con gái 'trả bài' môn học 'lạ đời': Màn thể hiện xuất sắc của ái nữ khiến CĐM 'lác mắt', đúng chuẩn 'thần đồng nhí'

Sao Việt 07/04/2022 10:08

Con gái Đông Nhi và Ông Cao Thắng tiếp tục là chủ đề bàn tán xôn xao từ phía NHM vì quá 'đáng yêu' và thông minh.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Đông Nhi tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc đời thường của gia đình cô và bé Winnie với fan hâm mộ. 

"Tối rồi mà mẹ còn bắt con trả bài rồi mới được đi chơi, cô chú cổ vũ con vượt qua môn động vật học này với ạ",  giọng ca Bad boy viết trên MXH.

Theo clip, bé Winnie đang được Đông Nhi chỉ dạy môn "động vật học". Có thể thấy cô bé cực kỳ yêu thích môn học này khi chăm chú quan sát từng cử chỉ của mẹ để đoán đúng tên con vật.

Tối muộn, Đông Nhi còn bắt con gái 'trả bài' môn học 'lạ đời': Màn thể hiện xuất sắc của ái nữ khiến CĐM 'lác mắt', đúng chuẩn 'thần đồng nhí' - Ảnh 1
Tối muộn, Đông Nhi còn bắt con gái 'trả bài' môn học 'lạ đời': Màn thể hiện xuất sắc của ái nữ khiến CĐM 'lác mắt', đúng chuẩn 'thần đồng nhí' - Ảnh 2
Bé Winnie chăm chú quan sát để đưa ra đáp án cho ''cô giáo'' Đông Nhi - Ảnh: cắt từ clip

Với một cô bé chỉ mới 2 tuổi, dân tình cứ ngỡ Winnie sẽ không nhớ được tên nhiều con vật dù đã được dạy trước đó. Trái lại, nhóc tỳ nhà Ông Cao Thắng lại có thể vượt qua thử thách mà ''cô giáo'' Đông Nhi đề ra một cách dễ dàng mà không phải nhờ đến sự trợ giúp của bất kỳ ai. 

Chứng kiến bé Winnie có khả năng ghi nhớ ''siêu phàm'', nhiều người còn tỏ ra ghen tị với cặp đôi Ông Cao Thắng và Đông Nhi khi có một người con quá đỗi đáng yêu, tài giỏi. Bên cạnh đó, cách dạy con của bà xã Ông Cao Thắng cũng được cư dân mạng ngợi khen hết lời.

Bằng chứng là dưới phần bình luận, người hâm mộ không ngớt lời khen cho tài năng nhí nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng. 

Một số bình luận của cư dân mạng:

- "Winnie giỏi quá, nay trông dịu dàng, thiếu nữ ghê nha".

- "Ôi trời, Winnie nay dễ thương quá, chăm học quá trời". 

 



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Từ khóa:   Đông Nhi Ông Cao Thắng bé Winnie Đông Nhi Ông Cao Thắng

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