Sắp sửa đến sinh nhật Phi Nhung, cháu ngoại làm một hành động bất ngờ : CĐM nghẹn lòng, thương thay cho số phận 'bi thương' của cố nghệ sĩ

Sao Việt 06/04/2022 16:27

Cùng mẹ tới chùa trang trí mừng sinh nhật bà, cháu ngoại Phi Nhung có hành động khiến người xem không khỏi xúc động.

Mới đây, chiều ngày 6/4 Wendy đăng tải loạt ảnh, clip đến chùa chuẩn bị cho sinh nhật sắp tới của mẹ đẻ - cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Được biết, ngày 10/4 tới đây là sinh nhật của Phi Nhung. Chính vì vậy, mà Wendy đã cùng một vài người hâm mộ lau dọn, treo bóng bay và trang trí bàn thờ cố ca sĩ. Đã rất lâu cô mới có dịp để lên thăm và trang trí lại bàn thờ cho mẹ nên ai trong gia đình cũng tỏ ra vô cùng háo hức. Bên cạnh đó Wendy còn nhận được nhiều sự trợ giúp từ người thân dù ở xa.

Sắp sửa đến sinh nhật Phi Nhung, cháu ngoại làm một hành động bất ngờ : CĐM nghẹn lòng, thương thay cho số phận 'bi thương' của cố nghệ sĩ - Ảnh 1
Sắp sửa đến sinh nhật Phi Nhung, cháu ngoại làm một hành động bất ngờ : CĐM nghẹn lòng, thương thay cho số phận 'bi thương' của cố nghệ sĩ - Ảnh 2

Wendy cùng mọi người tới lau dọn và chuẩn bị sinh nhật cho cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: chụp màn hình

Bé Nicholai, cháu ngoại của Phi Nhung cũng theo mẹ tới chùa thăm bà ngoại. Trong lúc Wendy và mọi người trang trí lại không gian thờ cúng, nhóc tỳ chạy nhảy khắp nơi vui chơi. Đáng chú ý, bé Nicholai đã có hành động đặt nụ hôn lên di ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Chứng kiến hành động thể hiện tình cảm cho bà ngoại đó của cậu bé, tất cả mọi người đều không khỏi cảm thấy xúc động và xót xa. 

Sắp sửa đến sinh nhật Phi Nhung, cháu ngoại làm một hành động bất ngờ : CĐM nghẹn lòng, thương thay cho số phận 'bi thương' của cố nghệ sĩ - Ảnh 3
Hình ảnh xúc động từ cháu ngoại của cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: chụp màn hình

Một số bình luận từ netizen:

- Nhìn thấy rất cảm động. Mẹ Phi Nhung Phạm sẽ rất hạnh phúc nơi xa. Gì có cô con gái Wendy Phạm tuyệt vời. Hiếu thảo. Khán giả luôn nhớ về Phi Nhung Phạm dù em đã đi xa...

Bởi trước khi qua đời, nữ nghệ sĩ còn chưa kịp một lần được nhìn thấy cháu ngoại Nicholai do tình hình dịch căng thẳng. Cuối tháng 9/2021, Phi Nhung qua đời sau thời gian điều trị Covid-19. Tro cốt cố ca sĩ sau đó được đưa về Mỹ đoàn tụ với con gái và tổ chức tang lễ. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung vẫn khiến những người ở lại đau lòng, đặc biệt là người thân của cố ca sĩ.

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