Hậu lùm xùm tình ái với Thiên An, Jack rục rịch trở lại với đường đua âm nhạc Việt, netizen ngay lập tức làm một hành động khiến giọng ca ‘’Sóng gió’’ chỉ biết câm nín

Sao Việt 06/04/2022 11:25

Dân mạng đang truyền tai nhau hành động bí ẩn của Jack trên story của anh chàng.

Cũng đã khá lâu rồi người hâm mộ không được nhìn thấy hình ảnh Jack trình diễn các ca khúc của mình tại các show diễn âm nhạc, kể từ khi vướng phải tin đồn tình ái với bạn gái cũ Thiên An. Tuy nhiên, điều đó được cho là có thể xảy ra trong thời gian tới bởi hành động mới nhất của nam ca sĩ trên MXH.

Cụ thể, tối ngày 5/4 Jack bất ngờ có động thái gây chú ý. Trước đó, Jack xoá toàn bộ bài viết của mình trên các trang mạng xã hội để tránh sự chỉ trích từ phía dư luận.

Hậu lùm xùm tình ái với Thiên An, Jack rục rịch trở lại với đường đua âm nhạc Việt, netizen ngay lập tức làm một hành động khiến giọng ca ‘’Sóng gió’’ chỉ biết câm nín - Ảnh 1
Jack thay đổi ảnh đại diện vào tối ngày 5/4/2022 - Ảnh: Internet

Được biết, Jack đã thay ảnh đại diện trên Facebook. Động thái này của giọng ca ''sóng gió'' nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía người hâm mộ. CĐM còn nhận định đây dấu hiệu cho thấy nam ca sĩ đang 'bóng gió' cho việc sắp quay lại với thị trường âm nhạc Việt.

Dẫu vậy, mặc cho ồn ào đã qua được một khoảng thời gian khá dài và sự việc cũng đã lắng xuống nhưng ngay dưới phần bình luận ảnh của nam ca sĩ, vẫn có không ít khán giả cho rằng nam ca sĩ không xứng đáng để làm lại sự nghiệp, việc chối bỏ làm cha và không chăm lo cho chính con ruột mình là một việc làm không thể chấp nhận với một người nổi tiếng như Jack. 

Hậu lùm xùm tình ái với Thiên An, Jack rục rịch trở lại với đường đua âm nhạc Việt, netizen ngay lập tức làm một hành động khiến giọng ca ‘’Sóng gió’’ chỉ biết câm nín - Ảnh 2
Hậu lùm xùm tình ái với Thiên An, Jack rục rịch trở lại với đường đua âm nhạc Việt, netizen ngay lập tức làm một hành động khiến giọng ca ‘’Sóng gió’’ chỉ biết câm nín - Ảnh 3
Jack và Thiên An thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Hiện tại, nam ca sĩ sinh năm 1997 vẫn chưa hề có bất kỳ động thái nào nhằm giải thích hay nói về việc có sắp trở lại với âm nhạc Việt hay không. Có thể thấy, việc vướng phải ồn ào có con riêng với bạn gái Thiên An đang khiến cho sự nghiệp của anh điêu đứng một thời gian dài.

 

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