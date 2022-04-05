Netizen dự đoán trật lất, Thúy Ngân lộ diện cùng người đàn ông lạ trong ngày sinh nhật mình, không phải Trương Thế Vinh, cũng không phải Karik, vậy thì là ai đây ?

Thúy Ngân vừa có cho mình một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ ở tuổi 31.
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Hôm nay (ngày 5/4) cũng là sinh nhật của Thuý Ngân. Trong ngày đặc biệt này, nữ ca sĩ đã hạnh phúc chia sẻ những hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật ấm áp cùng bạn bè.Tuy nhiên, điều mà làm người hâm mộ chú ý hơn cả đó chính là người xuất hiện để chia vui trong ngày sinh nhật của nàng Hậu, không phải là ''người tình tin đồn'' Trương Thế Vinh, càng không phải rapper Karik, mà lại là nam diễn viên Quang Trung. Có thể thấy, cả 2 đã có nhưng giây phút vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau.
Còn nhớ, vào năm ngoái, Thuý Ngân đã đón tiệc sinh nhật cùng với Trương Thế Vinh và hội bạn thân. Đó cũng là khoảng thời gian cô nàng bị đẩy thuyền liên tục với nam diễn viên. Ngoài ra, cô còn vướng phải tin đồn đang quen rapper Karik khi mà cả 2 từng tung ra loạt ảnh ''chú rể , cô dâu'' khiến netizen được một dậy sóng và nhiệt liệt ủng hộ hai người họ đến với nhau.