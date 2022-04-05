Hiệp hội những mỹ nhân vướng phải thị phi 'hát chùa' : người bị chỉ trích dữ dội, kẻ thì bị bắt phải lên tiếng xin lỗi ngay lập tức

Sao Việt 05/04/2022 17:21

Nam Em không phải là nghệ sĩ đầu tiên bị chỉ trích vì hát ca khúc của người khác mà không xin phép. Trước đó, hàng loạt cái tên có tiếng tăm cũng bị réo gọi khi "thích thì hát".

Nam Em

Hiệp hội những mỹ nhân vướng phải thị phi 'hát chùa' : người bị chỉ trích dữ dội, kẻ thì bị bắt phải lên tiếng xin lỗi ngay lập tức - Ảnh 1
Nam Em ''hát chùa'' khiến 2 nghệ sĩ nổi giận

Hiệp hội những nữ ca sĩ ''hát chùa'' vừa điểm mặt Nam Em làm thành viên mới nhất của "nhóm". Cụ thể, sáng ngày 2/4, nhạc sĩ Kai Đinh viết trên trang cá nhân bày tỏ sự bức xúc đối với Nam Em.

Nguyên nhân được cho là do nàng Hoa hậu sử dụng ca khúc Mình Yêu Đến Đây Thôi do Kai Đinh sáng tác cho Tóc Tiên mà không hề xin phép trước hay giới thiệu tên nhạc sĩ sáng tác bài nhạc. Điều đáng nói hơn ở chỗ là nàng hậu dùng bài hát này vào mục đích thương mại.

Hiệp hội những mỹ nhân vướng phải thị phi 'hát chùa' : người bị chỉ trích dữ dội, kẻ thì bị bắt phải lên tiếng xin lỗi ngay lập tức - Ảnh 2
Nam Em lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm hoàn toàn lỗi sai về mình - Ảnh: chụp màn hình

Dưới bài viết, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cũng để lại bình luận bức xúc khi Nam Em cũng từng hát ca khúc của anh viết lời Việt nhưng không ghi nguồn.

Trước sức ép của dư luận, Nam Em đã lên tiếng xin lỗi và nhận mọi trách nhiệm về bản thân mình.

Văn Mai Hương

Hiệp hội những mỹ nhân vướng phải thị phi 'hát chùa' : người bị chỉ trích dữ dội, kẻ thì bị bắt phải lên tiếng xin lỗi ngay lập tức - Ảnh 3
Lùm xùm ''hát chùa'' khiến Văn Mai Hương nhận không ít những lời chỉ trích

Vốn được biết đến là nữ ca sĩ có tài và cũng đã chứng minh được thực lực của mình qua nhiều năm ca hát. Tuy nhiên, Văn Mai Hương lại thường xuyên vướng phải những lùm xùm thị phi không đáng có trong sự nghiệp. Điển hình nhất là tranh cãi ''hát chùa'' khi thể hiện ca khúc Always Remember Us This Way của Lady Gaga, mà không hề xin phép trước đó.

Chính vì điều này, đã khiến cho lượng anti của cô nàng tăng lên đáng kể và liên tục hướng sự chỉ trích về phía cô nàng. Mặc dù sau đó, Văn Mai Hương lên tiếng giải thích đã xin được cấp phép biểu diễn và trả tiền cho cục bản quyền tác giả trước khi hát Always Remember Us This Way. Tuy nhiên, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam nói rằng Văn Mai Hương đã xin cấp phép biểu diễn còn quyền sao chép và phát hành cần kiểm tra lại.

Hương Ly

Hiệp hội những mỹ nhân vướng phải thị phi 'hát chùa' : người bị chỉ trích dữ dội, kẻ thì bị bắt phải lên tiếng xin lỗi ngay lập tức - Ảnh 4
Hương Ly từng nhận về những cái nhìn không tốt từ phía khán giả sau loạt lùm xùm ''hát chùa'' của mình

Được mệnh danh là “Thánh cover” khi những bản nhạc hot nhất hay mới ra mắt được khán giả để ý đến, đều sẽ được Hương Ly cover lại ngay sau đó. Ban đầu, nhiều cư dân mạng tỏ ra rất thích thú với những bản "hát lại" của nữ ca sĩ, tuy nhiên càng về sau mọi chuyện tệ đi khi họ rằng Hương Ly không tuân thủ bản quyền hay tác quyền khi "cứ thấy bài nào hot là cover". 

Đỉnh điểm, năm 2019, nhạc sĩ Khắc Việt vì quá bức xúc khi Hương Ly mang ca khúc Bước qua đời nhau do anh sáng tác đi diễn mà không một lời hỏi han, thậm chí không giới thiệu tên tác giả. Ngay sau đó, nam ca sĩ đã yêu cầu cô xin lỗi và phải gỡ bản video cover xuống.

Sau sự việc ồn ào nói trên, Hương Ly đã gửi lời xin lỗi đến Khắc Việt và anh cũng đã bỏ qua cho cô nàng. Đồng thời, chủ nhân bản hit Bước Qua Đời Nhau cũng nhắc nhở cô lần sau nên xin phép hoặc hãy để tên người sáng tác ở dưới để tránh xảy ra những hiểu lầm không đáng có.

Từ khóa:   Hương Ly Nam Em Văn Mai Hương hát chùa

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