Nam Em dồn '200% công lực' tại Miss World 2022 nhưng vẫn khiến netizen lắc đầu ngao ngán vì hành động này: Mỹ nhân Tiền Giang có đang thực sự nghiêm túc?

Dù dính nhiều thị phi nhưng không thể phủ nhận rằng Nam Em rất xinh đẹp và tài năng - Ảnh: Internet

Dù xinh đẹp và tài năng là thế nhưng cái tên Nam Em trong nhiều năm qua lại luôn gắn liền với những drama không đáng có. Cách đây không lâu, cô nàng vừa còn được người hâm mộ cảm thông khi nàng Hậu có những lời chia sẻ trên livestream về hành động mình mà mọi người vẫn thường hay thắc mắc. Qua buổi nói chuyện, người hâm mộ đã có thể hiểu một phần lý do mà Nam Em hay làm các hành động khó hiểu ngoài đời.

Mới đây, người đẹp bất ngờ ghi danh tại Miss World 2022. Tuy nhiên, sự yêu mến mà khán giả dành tặng cho cô chưa được bao lâu thì nay nó có nguy cơ sắp biến mất thêm một nữa.

Cụ thể, vào tối ngày 3/4, cư dân mạng đã liên tục truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cận cảnh hình ảnh của Nam Em tại Miss World. Đáng chú ý, trong khi các thí sinh khác đều đang có dáng ngồi rất thanh lịch, thì cô nàng lại lộ diện với dáng ngồi vô tư, tự do, tự tại hệt như đang ở nhà.