Nam Em dồn '200% công lực' tại Miss World 2022 nhưng vẫn khiến netizen lắc đầu ngao ngán vì hành động này: Mỹ nhân Tiền Giang có đang thực sự nghiêm túc?

Sao Việt 04/04/2022 11:59

Netizen lại thêm một lần nữa dậy sóng trước những hành động khó hiểu của Nam Em.

Dù xinh đẹp và tài năng là thế nhưng cái tên Nam Em trong nhiều năm qua lại luôn gắn liền với những drama không đáng có. Cách đây không lâu, cô nàng vừa còn được người hâm mộ cảm thông khi nàng Hậu có những lời chia sẻ trên livestream về hành động mình mà mọi người vẫn thường hay thắc mắc. Qua buổi nói chuyện, người hâm mộ đã có thể hiểu một phần lý do mà Nam Em hay làm các hành động khó hiểu ngoài đời.

Nam Em dồn '200% công lực' tại Miss World 2022 nhưng vẫn khiến netizen lắc đầu ngao ngán vì hành động này: Mỹ nhân Tiền Giang có đang thực sự nghiêm túc? - Ảnh 1
Nam Em trong buổi livestream trò chuyện cùng với fan - Ảnh: chụp màn hình
Nam Em dồn '200% công lực' tại Miss World 2022 nhưng vẫn khiến netizen lắc đầu ngao ngán vì hành động này: Mỹ nhân Tiền Giang có đang thực sự nghiêm túc? - Ảnh 2

Dù dính nhiều thị phi nhưng không thể phủ nhận rằng Nam Em rất xinh đẹp và tài năng - Ảnh: Internet

Mới đây, người đẹp bất ngờ ghi danh tại Miss World 2022. Tuy nhiên, sự yêu mến mà khán giả dành tặng cho cô chưa được bao lâu thì nay nó có nguy cơ sắp biến mất thêm một nữa. 

Cụ thể, vào tối ngày 3/4, cư dân mạng đã liên tục truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cận cảnh hình ảnh của Nam Em tại Miss World. Đáng chú ý, trong khi các thí sinh khác đều đang có dáng ngồi rất thanh lịch, thì cô nàng lại lộ diện với dáng ngồi vô tư, tự do, tự tại hệt như đang ở nhà.

Nam Em dồn '200% công lực' tại Miss World 2022 nhưng vẫn khiến netizen lắc đầu ngao ngán vì hành động này: Mỹ nhân Tiền Giang có đang thực sự nghiêm túc? - Ảnh 3
Dáng ngồi khiến netizen nóng mắt của Nam Em - Ảnh: chụp màn hình

Netizen cũng liên tục đưa ra lời nhận xét Nam Em về hành động này. Đa phần đều cho rằng cô nàng đang không nghiêm túc trong chương trình, thậm chí không tôn trọng những thí sinh khác. Hy vọng nàng Hậu có thể rút kinh nghiệm để không phải chịu những lùm xùm không đáng có rơi từ trên trời xuống như vài năm gần đây.

Cuộc sống hôn nhân của diễn viên Quang Tuấn: cát-xê đều "chảy" vào tài khoản của vợ

Cuộc sống hôn nhân của diễn viên Quang Tuấn: cát-xê đều "chảy" vào tài khoản của vợ

Cặp đôi Quang Tuấn và Linh Phi luôn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp như mơ của mình. Mới đây, nam diễn viên cũng đã có chút trải lòng về cuộc sống hôn nhân của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa Hậu Nam Em Nam Em miss world Miss World Vietnam 2022

TIN MỚI NHẤT

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 39 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 4 giờ 20 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"