Cuộc sống hôn nhân của diễn viên Quang Tuấn: cát-xê đều "chảy" vào tài khoản của vợ

Cặp đôi Quang Tuấn và Linh Phi luôn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp như mơ của mình. Mới đây, nam diễn viên cũng đã có chút trải lòng về cuộc sống hôn nhân của mình.

Bên cạnh sự nghiệp thành công của mình, nam diễn viên Quang Tuấn còn được khán giả ngưỡng mộ khi có mái ấm gia đình cùng ca sĩ Linh Phi cực kỳ hạnh phúc trong suốt 9 năm vừa qua.

Gia đình êm ấm của nam diễn viên luôn được khán giả ngưỡng mộ

Cả hai kết hôn vào năm 2016, đời sống sau hôn nhân cũng cực kỳ viên mãn khi Quang Tuấn cho biết 2 vợ chồng chưa bao giờ giận nhau được quá 2 ngày trong suốt khoảng thời gian 9 năm yêu nhau. Nam diễn viên cũng cho biết, vợ rất hiểu mình và mỗi lần gặp chuyện cả 2 vợ chồng cũng đều ngồi lại với nhau để nói chuyện, tâm sự.

Quang Tuấn nhiều lần chia sẻ với truyền thông rằng, anh biết ơn vợ đã chấp nhận hy sinh, lùi sự nghiệp của mình để giúp chồng phát triển nghệ thuật. Chính vì vậy, nam diễn viên luôn cố gắng trong công việc để có thể xây dựng tổ ấm của gia đình mình trở nên tốt hơn qua từng ngày.

"Trước khi cưới, tôi phải tự lo lịch quay, đàm phán cát-xê. Giờ, tôi chỉ cần đọc kịch bản, nghiên cứu nhân vật và phối hợp với đồng nghiệp để đóng tốt nhất. Ở nhà, vợ là người đứng đầu về kinh tế. Cát-xê của tôi được chuyển thẳng vào tài khoản vợ" - Nam diễn viên chia sẻ với VnExpress.

Quang Tuấn là gương mặt không hề xa lạ với màn ảnh Việt. Nam diễn viên sinh năm 1985 vốn nổi tiếng sở hữu vẻ điển trai, cộng khả năng diễn xuất siêu đỉnh, đã chiếm được không ít cảm tình từ phía khán giả.

Bên cạnh sân khấu kịch với nhiều vai diễn ấn tượng trong: Cõng mẹ đi chơi, Chuyện hai chàng, Hai chàng bảo mẫu, Họa hầu, Tình yêu nổi loạn…, Quang Tuấn xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình như: Thất sơn tâm linh, 1990, Nghề siêu dễ, Bóng đè, Tro tàn rực rỡ, Gia đình là số 1, Khúc hát mặt trời, Âm tính, Đường đua, Những nàng công chúa nổi tiếng…

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