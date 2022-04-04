Khoe nhan sắc 'mỹ nhân' ở tuổi 32, Ngọc Trinh, quyết 'lưu giữ thật nhiều kỷ niệm' chỉ vì một lý do mà ai ai cũng đều muốn

Sao Việt 04/04/2022 07:55

Trong bộ ảnh này, người đẹp được netizen đánh giá nhan sắc của cô như đang dần thăng hạng và chưa hề có dấu hiệu tuổi tác nào làm cản trở đi vẻ đẹp hoàn hảo của cô nàng.

Nói đến Ngọc Trinh, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến một cô gái có vẻ ngoài nóng bỏng, quyến rũ bởi trên trang cá nhân của mình trên MXH, không ít lần người ta đã được chứng kiến hình ảnh nữ diễn viên kiêm người mẫu khoác lên mình những bộ outfit nóng bỏng đến khó cưỡng, khiến người xem không khỏi ngưỡng mộ trước body 'điểm 10' của cô.

Thế nhưng, trong bộ ảnh mới, Ngọc Trinh lại khiến người xem phải thay đổi ý nghĩ khi xuất hiện với tạo hình nhẹ nhàng, thanh tịnh nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp 'chết người' của cô nàng.

Khoe nhan sắc 'mỹ nhân' ở tuổi 32, Ngọc Trinh, quyết 'lưu giữ thật nhiều kỷ niệm' chỉ vì một lý do mà ai ai cũng đều muốn - Ảnh 1
Ngọc Trinh xinh đẹp đến ngất ngây ở tuổi 32.

Chia sẻ bộ ảnh trên trang cá nhân, Ngọc Trinh viết: "Tuổi trẻ, nếu có cơ hội nên đi nhiều nơi, lưu lại thật nhiều kỷ niệm. Sau này già, ngồi ngắm nhìn những tấm ảnh thời thanh xuân để thấy mình đã từng rực rỡ như thế!".

Trong bộ ảnh mới này, Ngọc Trinh mang trên mình một diện mạo mới mẻ với mái tóc dài bồng bềnh, đi cùng đó là thần thái 'ngút trời' không khỏi khiến cho bất kỳ ai khi xem cũng đều phải kinh ngạc trước nhan sắc của người đẹp năm nay đã bước sang tuổi thứ 32.

Khoe nhan sắc 'mỹ nhân' ở tuổi 32, Ngọc Trinh, quyết 'lưu giữ thật nhiều kỷ niệm' chỉ vì một lý do mà ai ai cũng đều muốn - Ảnh 2

Bên cạnh đó, người đẹp còn tinh tế khi lựa chọn bộ trang phục có màu sắc pastel dịu nhẹ để thể hiện vẻ đẹp tinh khiết, mang tới cho người xem cảm giác yên bình. Lối trang điểm makeup nhẹ nhàng này, được netizen đánh giá là rất hợp với cô nàng khi nó không biến cô trông 'gai góc' so với các bộ ảnh trước đó mà biến Ngọc Trinh trở nên vô cùng xinh đẹp, thanh thuần, dễ thương tựa nàng thơ.

Có thể nói, Ngọc Trinh là một trong số ít những nữ nghệ sĩ trong showbiz Việt có thể cân được cả tạo hình quyến rũ, nóng bỏng, trong sáng, thanh thuần và ở bất kỳ outfit nào, cũng được người đẹp chinh phục một cách dễ dàng.

Đặc biệt, không đóng khuôn trong một hình ảnh cố định, người đẹp sinh năm 1989 luôn biết cách làm mới bản thân để công chúng không nhàm chán vì tạo hình một màu. Đây chính là một trong những lý do mà khán giả yêu thích ở Ngọc Trinh.

 

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