Thiều Bảo Trâm tung poster comeback, tựa đề ẩn ý thâm sâu cỡ nào mà khiến netizen gọi ngay tên "trà xanh"?

Sao Việt 03/04/2022 15:20

Sau chuỗi thời gian im ắng mặc cho bị dân tình réo gọi trong drama "trà xanh" và chủ tịch cuối cùng Thiều Bảo Trâm đã có động thái mới.

Lùm xùm nam ca sĩ Sơn Tùng MTP "động tay động chân" với người tình tin đồn Hải Tú nổ ra, không ít cư dân mang ngoài việc "hóng" phản ứng của 2 nhân vật trong cuộc thì còn rất trông đợi vào các động thái của "tình cũ" Thiều Bảo Trâm, tuy nhiên, suốt khoảng thời gian ấy nữ ca sĩ không hề lên tiếng hay có động thái phản ứng gì với sự việc trên. 

Mới đây Thiều Bảo Trâm đã chính thức hé lộ  poster tựa đề bài hát comeback đầu tiên trong năm 2022 mang tên Sau Lưng Anh Có Ai Kìa. Cùng với đó, teaser MV cũng đã lên sóng ra mắt người hâm mộ. Trước những thước phim ma mị với hình ảnh bóng lưng một cô gái cùng với mái tóc dài và những con số bí ẩn người không mộ không khỏi rùng mình, sởn tóc gáy. 

Thiều Bảo Trâm tung poster comeback, tựa đề ẩn ý thâm sâu cỡ nào mà khiến netizen gọi ngay tên 'trà xanh'? - Ảnh 1
Poster comback của Thiều Bảo Trâm Ảnh:Internet

Người hâm mộ không khỏi hào hứng muốn biết được nội dung của MV liệu sẽ ẩn chứa điều gì, những comment bàn tán về nội dung cũng được rất nhiều quan tâm, Đáng chú ý nhất là comment nhắc đến 2 chữ "trà xanh". Cụ thể, nội dung bình luận khẳng định: "Sau lưng anh có ai cũng được, miễn không phải trà xanh là được".

Thiều Bảo Trâm tung poster comeback, tựa đề ẩn ý thâm sâu cỡ nào mà khiến netizen gọi ngay tên 'trà xanh'? - Ảnh 2
Nội dung cmt ám chỉ drama "trà xanh" - Ảnh chụp màn hình

Thông tin chia tay với Sơn Tùng liên tục được CĐM đồn thổi được một thời gian dài, dù cả hai chưa một lần lên tiếng xác nhận quan hệ thực sự. Chính điều này cũng làm cho dư luận thêm phần thương cảm cho nữ ca sĩ khi đã bỏ ra 8 năm thanh xuân mà không nhận được bất kỳ lời công bố chính thức nào từ chủ tịch MTP. 

Thiều Bảo Trâm tung poster comeback, tựa đề ẩn ý thâm sâu cỡ nào mà khiến netizen gọi ngay tên 'trà xanh'? - Ảnh 3
Mối quan hệ của Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng - Hải Tú được cộng đồng mạng quan tâm Ảnh: Internet

Chính vì lẽ đó, mà tại thời điểm nổ ra ồn ào trà xanh, Hải Tú chính là nhân vật bị công kích dữ dội nhất. Thậm chí "gà cưng" nhà Sơn Tùng còn phải ở ẩn suốt gần 1 năm trời để tránh bão dư luận.

Từ khóa:   Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm Thiều Bảo Trâm Hải Tú Sơn Tùng Hải Tú

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