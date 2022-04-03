Thiều Bảo Trâm tung poster comeback, tựa đề ẩn ý thâm sâu cỡ nào mà khiến netizen gọi ngay tên "trà xanh"?

Lùm xùm nam ca sĩ Sơn Tùng MTP "động tay động chân" với người tình tin đồn Hải Tú nổ ra, không ít cư dân mang ngoài việc "hóng" phản ứng của 2 nhân vật trong cuộc thì còn rất trông đợi vào các động thái của "tình cũ" Thiều Bảo Trâm, tuy nhiên, suốt khoảng thời gian ấy nữ ca sĩ không hề lên tiếng hay có động thái phản ứng gì với sự việc trên.

Mới đây Thiều Bảo Trâm đã chính thức hé lộ poster tựa đề bài hát comeback đầu tiên trong năm 2022 mang tên Sau Lưng Anh Có Ai Kìa. Cùng với đó, teaser MV cũng đã lên sóng ra mắt người hâm mộ. Trước những thước phim ma mị với hình ảnh bóng lưng một cô gái cùng với mái tóc dài và những con số bí ẩn người không mộ không khỏi rùng mình, sởn tóc gáy.