Thông báo tin vui trọng đại, hàng loạt sao Việt thay nhau chúc mừng Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Sao Việt 03/04/2022 17:17

Vụ ồn ào năm xưa với đại gia Cao Toàn Mỹ bất ngờ bị đào lại, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga cũng báo tin vui về công ty của mình.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vừa chia sẻ thông tin sau 2 năm làm việc, sự chăm chỉ của nàng Hậu đã được đền đáp một cách xứng đáng khi cô đã lên được chức giám đốc Marketing của công ty.

“Đây là một bước tiến lớn và tôi thực sự biết ơn vì có được cơ hội này. Công việc mới đem lại cho tôi sự háo hức nhiều hơn là thách thức vì đối với một người làm marketing, không có gì tuyệt hơn là có rất nhiều câu chuyện thực để kể” – cô viết.

Thông báo tin vui trọng đại, hàng loạt sao Việt thay nhau chúc mừng Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga - Ảnh 1
Thông báo tin vui trọng đại, hàng loạt sao Việt thay nhau chúc mừng Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga - Ảnh 2

Trương Hồ Phương Nga ở nơi làm việc mới.

Bên dưới bài viết hàng loạt lời bình luận của giới nghệ sĩ chúc mừng Phương Nga. Cụ thể, nghệ sĩ Chí Trung bình luận: “Chúc mừng búp bê Nga nhé em”, hoa khôi Thu Hương, ca sĩ Văn Mai Hương, Trung Quân Idol… cũng có lời nhắn nhủ đến người đẹp 8x.

Thông báo tin vui trọng đại, hàng loạt sao Việt thay nhau chúc mừng Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga - Ảnh 3
Hàng loạt lời chúc mừng của giới nghệ sĩ dành cho người đẹp 8x - Ảnh: chụp màn hình

Trương Hồ Phương Nga là Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Cô tốt nghiệp Đại học tại Nga sau đó trở về nước tham gia các hoạt động giải trí. Cô từng là nghệ sĩ sáng tác, người mẫu, diễn viên và MC hoạt động trong showbiz tại Việt Nam

Năm 2015, lùm xùm giữa cô và đại gia Cao Toàn Mỹ từng là đề tài bàn tán xôn xao của dư luận. Tuy nhiên, sau 18 tháng bị bắt tạm giam, tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án và cho cả hai được tại ngoại hầu tra. 

Cũng kể từ đó trở đi, khán giả ít có cơ hội được nhìn thấy hay nghe ngóng cái tên Trương Hồ Phương Nga xuất hiện trên các mặt báo. Nàng hậu chia sẻ, bản thân phải mất một khoảng thời gian khá lâu sau vụ lùm xùm ''lừa đảo chiếm đoạt tài sản''. Giờ đây người đẹp 8x, đã mạnh dạn và tự tin hơn trong việc ''update'' đời sống của mình lên trên trang mạng xã hội cá nhân.

 

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Thời trang đi "nhún nhảy" trên phim của mỹ nhân Việt khá đa dạng và hầu như mọi outfit của họ đều thu hút những ánh nhìn của mọi người xung quanh.

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Từ khóa:   Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga Trương Hồ Hương Nga cao toàn mỹ và phương nga

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