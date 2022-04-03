2 "hoa hậu cổ phiếu" Mai Phương Thuý và Ngọc Hân, hé lộ những câu chuyện đằng sau sự thành công trong đầu tư chứng khoán khiến netizen phải 'há hốc mồm' kinh ngạc

Không chỉ được biết đến với nhan sắc thuộc hàng 'mỹ nhân' ,cả Mai Phương Thuý và Ngọc Hân đều là những người thành công trong lĩnh vục chứng khoán với số tiền kiếm được khiến nhiều người phải ao ước.

Mới đây cả 2 nàng hậu đã có những lời chia sẻ về quan điểm đầu tư chứng khoán của bản thân. Cụ thể, cuối năm 2021, Mai Phương Thuý đã tổng kết một năm chơi chứng khoán trên Facebook. Nàng hậu cũng đã "khoe khéo" tổng tài sản trong tài khoản chứng khoán của cô tăng lên từ 3-5 lần trong năm qua. Vừa sở hữu nhan sắc 'mỹ nhân', lại vừa có sự nghiệp thành công Mai Phương Thúy, cô nàng rõ ràng là tấm gương sáng cho nhiều bạn trẻ noi theo - Ảnh: Internet Chia sẻ về tư duy kiếm tiền và cách để có được thành công khi đầu tư vào chứng khoán trong một bài phỏng vấn Mai Phương Thúy từng cho biết: "Tôi nghĩ phải kiếm tiền dễ dàng. Mình phải kiếm nhiều và kiếm một cách có hệ thống, theo cấp số nhân. Tôi không thích kiểu nay kiếm nhiều mai kiếm ít, không biết tương lai ra sao. Nói chung tôi muốn mình kiếm tiền có hệ thống và không phải nghĩ nhiều. Nhưng vì thế mình phải đầu tư chất xám nhiều".

Theo 'Hoa hậu Việt Nam' 2006, để có thể kiếm tiền một cách đều đặn và có được thành công trong công việc, cái đầu đầu tiên bạn cần làm là thay đổi tư duy kiếm tiền của mình, tiếp đến là thay đổi thói quen xấu để giúp cho công việc trở nên thuận lợi hơn. Nàng hậu cũng nhấn mạnh, nếu bạn có thể làm được như điều ở trên, cuộc sống của mình sẽ thay đổi mà mọi thứ tự động tốt lên. Còn nếu cứ giữ thói quen, tư duy cũ thì đừng trông mong cuộc đời khác đi". Cũng giống như Mai Phương Thúy, Hoa hậu Ngọc Hân cũng được mệnh danh là 'Hoa hậu cổ phiếu' khi cô cho biết mình đã tham gia đầu tư vào chứng khoán từ năm 2017. Thậm chí, nàng Hậu còn cho biết thêm bản thân đã từng lỗ vốn rất nhiều cũng chỉ bởi vì không đầu tư theo cảm xúc và không lập ra một kế hoạch cụ thể, đường lối rõ ràng nên khoảng thời gian đầu tương đối khó khăn đối với cô.

Hoa hậu Ngọc Hân -Ảnh: Internet Hiện tại, bản thân Ngọc Hân đang đầu tư đến 50% tổng số tài sản của mình vào thị trường chứng khoán và cô cũng khuyên các nhà đầu tư trẻ tuổi hãy bỏ ngay suy nghĩ việc đầu tư chứng khoán là chuyện hết sức dễ dàng và ai cũng đều có thể đầu tư được. Vì vậy, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định đầu tư. Cụ thể cô nói: "Lướt sóng rất khó, ngay cả với các chuyên gia. Các nhà đầu tư lâu đời nhất tổng kết là: những người thành công nhất là những người đầu tư lâu dài, theo dạng tích sản. Chính câu nói đó đã giúp thay đổi hẳn cách đầu tư của mình vào thị trường chứng khoán, giờ đây tôi thường lựa chọn các mã cổ phiếu tốt, tôi cảm thấy vừa nhàn hơn, vừa có hiệu quả lâu dài hơn".

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