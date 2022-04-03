2 "hoa hậu cổ phiếu" Mai Phương Thuý và Ngọc Hân, hé lộ những câu chuyện đằng sau sự thành công trong đầu tư chứng khoán khiến netizen phải 'há hốc mồm' kinh ngạc

Sao Việt 03/04/2022 08:14

Không chỉ được biết đến với nhan sắc thuộc hàng 'mỹ nhân' ,cả Mai Phương Thuý và Ngọc Hân đều là những người thành công trong lĩnh vục chứng khoán với số tiền kiếm được khiến nhiều người phải ao ước.

Mới đây cả 2 nàng hậu đã có những lời chia sẻ về quan điểm đầu tư chứng khoán của bản thân. Cụ thể, cuối năm 2021, Mai Phương Thuý đã tổng kết một năm chơi chứng khoán trên Facebook. Nàng hậu cũng đã "khoe khéo" tổng tài sản trong tài khoản chứng khoán của cô tăng lên từ 3-5 lần trong năm qua.

2 'hoa hậu cổ phiếu' Mai Phương Thuý và Ngọc Hân, hé lộ những câu chuyện đằng sau sự thành công trong đầu tư chứng khoán khiến netizen phải 'há hốc mồm' kinh ngạc - Ảnh 1
2 'hoa hậu cổ phiếu' Mai Phương Thuý và Ngọc Hân, hé lộ những câu chuyện đằng sau sự thành công trong đầu tư chứng khoán khiến netizen phải 'há hốc mồm' kinh ngạc - Ảnh 2
Vừa sở hữu nhan sắc 'mỹ nhân', lại vừa có sự nghiệp thành công Mai Phương Thúy, cô nàng rõ ràng là tấm gương sáng cho nhiều bạn trẻ noi theo - Ảnh: Internet

Chia sẻ về tư duy kiếm tiền và cách để có được thành công khi đầu tư vào chứng khoán trong một bài phỏng vấn Mai Phương Thúy từng cho biết: "Tôi nghĩ phải kiếm tiền dễ dàng. Mình phải kiếm nhiều và kiếm một cách có hệ thống, theo cấp số nhân. Tôi không thích kiểu nay kiếm nhiều mai kiếm ít, không biết tương lai ra sao. Nói chung tôi muốn mình kiếm tiền có hệ thống và không phải nghĩ nhiều. Nhưng vì thế mình phải đầu tư chất xám nhiều".

Theo 'Hoa hậu Việt Nam' 2006, để có thể kiếm tiền một cách đều đặn và có được thành công trong công việc, cái đầu đầu tiên bạn cần làm là thay đổi tư duy kiếm tiền của mình, tiếp đến là thay đổi thói quen xấu để giúp cho công việc trở nên thuận lợi hơn. Nàng hậu cũng nhấn mạnh, nếu bạn có thể làm được như điều ở trên, cuộc sống của mình sẽ thay đổi mà mọi thứ tự động tốt lên. Còn nếu cứ giữ thói quen, tư duy cũ thì đừng trông mong cuộc đời khác đi".

Cũng giống như Mai Phương Thúy, Hoa hậu Ngọc Hân cũng được mệnh danh là 'Hoa hậu cổ phiếu' khi cô cho biết mình đã tham gia đầu tư vào chứng khoán từ năm 2017. Thậm chí, nàng Hậu còn cho biết thêm bản thân đã từng lỗ vốn rất nhiều cũng chỉ bởi vì không đầu tư theo cảm xúc và không lập ra một kế hoạch cụ thể, đường lối rõ ràng nên khoảng thời gian đầu tương đối khó khăn đối với cô.

2 'hoa hậu cổ phiếu' Mai Phương Thuý và Ngọc Hân, hé lộ những câu chuyện đằng sau sự thành công trong đầu tư chứng khoán khiến netizen phải 'há hốc mồm' kinh ngạc - Ảnh 3
2 'hoa hậu cổ phiếu' Mai Phương Thuý và Ngọc Hân, hé lộ những câu chuyện đằng sau sự thành công trong đầu tư chứng khoán khiến netizen phải 'há hốc mồm' kinh ngạc - Ảnh 4
Hoa hậu Ngọc Hân -Ảnh: Internet

Hiện tại, bản thân Ngọc Hân đang đầu tư đến 50% tổng số tài sản của mình vào thị trường chứng khoán và cô cũng khuyên các nhà đầu tư trẻ tuổi hãy bỏ ngay suy nghĩ việc đầu tư chứng khoán là chuyện hết sức dễ dàng và ai cũng đều có thể đầu tư được. Vì vậy, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định đầu tư.

Cụ thể cô nói: "Lướt sóng rất khó, ngay cả với các chuyên gia. Các nhà đầu tư lâu đời nhất tổng kết là: những người thành công nhất là những người đầu tư lâu dài, theo dạng tích sản. Chính câu nói đó đã giúp thay đổi hẳn cách đầu tư của mình vào thị trường chứng khoán, giờ đây tôi thường lựa chọn các mã cổ phiếu tốt, tôi cảm thấy vừa nhàn hơn, vừa có hiệu quả lâu dài hơn". 

Ông Cao Thắng đu trend 1 tay nhấc bổng vợ con, cười ngất với biểu cảm "phát tín hiệu" của ái nữ!

Ông Cao Thắng đu trend 1 tay nhấc bổng vợ con, cười ngất với biểu cảm "phát tín hiệu" của ái nữ!

Đi đầu đường đua đu trend lần này đích thị là Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Phương Thúy Ngọc Hân Nữ hoàng cổ phiếu Hoa hậu Mai Phương Thuý hoa hậu ngọc hân

TIN MỚI NHẤT

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 38 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 4 giờ 19 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"