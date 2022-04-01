Một NTK nổi tiếng tại showbiz Việt bị tố có hành vi 'không chuẩn mực' với đàn em trong nghề, Vương Khang 'nóng máu': 'Đừng hành xử như vậy'

Sao Việt 01/04/2022 10:28

Mới đây, trên trang cá nhân, NTK Vương Khang bất ngờ có bài đăng tố một nam đồng nghiệp "tiếng tăm" đã có hành vi "không đứng đắn" với đàn em là người mẫu mới "ra nhập showbiz" khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Tối 31/3, NTK Vương Khang đã khiến cho dư luận ''nhốn nháo'' cả lên khi đăng tải một bài viết bày tỏ sự bức xúc liên quan đến một ngươi đồng nghiệp trong lĩnh vực thời trang. Cụ thể trong bài viết, Vương Khang tỏ ra cực kỳ bức xúc trước hành vi của người này với đàn em của mình. Được biết đàn em mà anh nhắc tới ở đây cũng đang là mẫu ảnh mới.

Một NTK nổi tiếng tại showbiz Việt bị tố có hành vi 'không chuẩn mực' với đàn em trong nghề, Vương Khang 'nóng máu': 'Đừng hành xử như vậy' - Ảnh 1
Nội dung bài viết ''bốc phốt'' của NTK Vương Khang - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong bài đăng của mình, Vương Khang cho biết NTK kia là một người nổi tiếng hơn anh rất nhiều và được nhiều người biết tới. Tuy nhiên, do đã đụng tới người em của mình, nên Vương Khang cảm thấy vô cùng bức xúc nên muốn đăng lên để cảnh cáo NTK kia. Cụ thể toàn bộ nội dung của bài đăng như sau:

“Đang làm đồ không kịp giao khách, không dám đăng Face sợ bị kêu lo chơi không lo làm. Nhưng chuyện này nghe xong phải nói liền chứ tức quá.

Bạn ơi, đừng mang danh nhà thiết kế rồi hành xử như vậy, mang tiếng 3 chữ nhà thiết kế lắm. Bạn có name (có tên tuổi) hơn tôi, trước giờ tôi không quan tâm vì chén cơm ai nấy xài. Nhưng bữa giờ bạn QUẤY RỐI TÌNH DỤC với mấy thằng đệ tôi là không được rồi.

Bạn có biết là chuyện gì đó nó cũng chia sẻ với tôi không? Tôi nói vậy nếu bạn có đọc được thì bạn biết tôi đang biết những gì.

Mẫu nam đã không có sân chơi rồi, tụi nhỏ mới lớn, tụi nó vì 2 chữ ĐAM MÊ, còn bạn vì 2 chữ D** D**. Tôi không muốn nêu tên bạn ra đâu”.

Ngoài ra thì để giúp cho bài viết của mình thêm phần đáng tin, nhà thiết kế Vương Khang cũng đã đính kèm 2 tấm ảnh về cuộc trò chuyện giữa anh với một người được xem là học trò và là người bị hại trong bài viết trên.

Một NTK nổi tiếng tại showbiz Việt bị tố có hành vi 'không chuẩn mực' với đàn em trong nghề, Vương Khang 'nóng máu': 'Đừng hành xử như vậy' - Ảnh 2
Một NTK nổi tiếng tại showbiz Việt bị tố có hành vi 'không chuẩn mực' với đàn em trong nghề, Vương Khang 'nóng máu': 'Đừng hành xử như vậy' - Ảnh 3

Tin nhắn trò chuyện giữa mẫu nam bị quấy rối và NTK Vương Khang - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, người mẫu trẻ bị quấy rối đang tỏ ra hoang mang đến như thế nào khi cho biết mình bị stress và sợ hãi cả tuần nay.

Trò chuyện với bạn bè dưới phần bình luận, Vương Khang tâm sự: “Anh kèm suốt, anh còn dặn phải tránh những ê-kíp này, né những ê-kíp kia. Dặn hoài luôn. Mà khổ là toàn con nít mới lớn, mê sàn diễn, NTK có tiếng nói chuyện là dễ bị dụ lắm. Nghe kể xong anh tức điên luôn”.

Cuối bài đăng, Vương Khang cũng cho biết thêm việc "mê trai xinh, gái đẹp’’ là chuyện quá đỗi bình thường của mỗi người, nhưng đừng lấy cái danh "NTK nổi tiếng" ra để lợi dụng người khác.

Một NTK nổi tiếng tại showbiz Việt bị tố có hành vi 'không chuẩn mực' với đàn em trong nghề, Vương Khang 'nóng máu': 'Đừng hành xử như vậy' - Ảnh 4
NTK Vương Khang - Ảnh: Internet

Mặc dù không trực tiếp nhắc tên NTK nào cụ thể, song hiện bài viết của Vương Khang vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt là những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trong làng thời trang Việt.

Lộ địa điểm tổ chức hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, dự kiến khủng ngang ngửa đám cưới cặp đôi 'Hạ Cánh Nơi Anh'?

Lộ địa điểm tổ chức hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, dự kiến khủng ngang ngửa đám cưới cặp đôi 'Hạ Cánh Nơi Anh'?

Mới đây, Ngô Thanh Vân và tình trẻ Huy Trần đang đi du lịch nghỉ dưỡng tại một khách sạn nổi tiếng bậc nhất tại Đà Nẵng, netizen đồn đoán về một đám cưới khủng trong thời gian sắp tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhà thiết kế Vương Khang Sao Việt sao bị quấy rối Vpop Vbiz

TIN MỚI NHẤT

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 39 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 4 giờ 19 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"