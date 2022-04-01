Mới đây, trên trang cá nhân, NTK Vương Khang bất ngờ có bài đăng tố một nam đồng nghiệp "tiếng tăm" đã có hành vi "không đứng đắn" với đàn em là người mẫu mới "ra nhập showbiz" khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Tối 31/3, NTK Vương Khang đã khiến cho dư luận ''nhốn nháo'' cả lên khi đăng tải một bài viết bày tỏ sự bức xúc liên quan đến một ngươi đồng nghiệp trong lĩnh vực thời trang. Cụ thể trong bài viết, Vương Khang tỏ ra cực kỳ bức xúc trước hành vi của người này với đàn em của mình. Được biết đàn em mà anh nhắc tới ở đây cũng đang là mẫu ảnh mới. Nội dung bài viết ''bốc phốt'' của NTK Vương Khang - Ảnh chụp màn hình Cũng trong bài đăng của mình, Vương Khang cho biết NTK kia là một người nổi tiếng hơn anh rất nhiều và được nhiều người biết tới. Tuy nhiên, do đã đụng tới người em của mình, nên Vương Khang cảm thấy vô cùng bức xúc nên muốn đăng lên để cảnh cáo NTK kia. Cụ thể toàn bộ nội dung của bài đăng như sau:

“Đang làm đồ không kịp giao khách, không dám đăng Face sợ bị kêu lo chơi không lo làm. Nhưng chuyện này nghe xong phải nói liền chứ tức quá. Bạn ơi, đừng mang danh nhà thiết kế rồi hành xử như vậy, mang tiếng 3 chữ nhà thiết kế lắm. Bạn có name (có tên tuổi) hơn tôi, trước giờ tôi không quan tâm vì chén cơm ai nấy xài. Nhưng bữa giờ bạn QUẤY RỐI TÌNH DỤC với mấy thằng đệ tôi là không được rồi.

Bạn có biết là chuyện gì đó nó cũng chia sẻ với tôi không? Tôi nói vậy nếu bạn có đọc được thì bạn biết tôi đang biết những gì. Mẫu nam đã không có sân chơi rồi, tụi nhỏ mới lớn, tụi nó vì 2 chữ ĐAM MÊ, còn bạn vì 2 chữ D** D**. Tôi không muốn nêu tên bạn ra đâu”. Ngoài ra thì để giúp cho bài viết của mình thêm phần đáng tin, nhà thiết kế Vương Khang cũng đã đính kèm 2 tấm ảnh về cuộc trò chuyện giữa anh với một người được xem là học trò và là người bị hại trong bài viết trên.

Tin nhắn trò chuyện giữa mẫu nam bị quấy rối và NTK Vương Khang - Ảnh: FBNV Có thể thấy, người mẫu trẻ bị quấy rối đang tỏ ra hoang mang đến như thế nào khi cho biết mình bị stress và sợ hãi cả tuần nay. Trò chuyện với bạn bè dưới phần bình luận, Vương Khang tâm sự: “Anh kèm suốt, anh còn dặn phải tránh những ê-kíp này, né những ê-kíp kia. Dặn hoài luôn. Mà khổ là toàn con nít mới lớn, mê sàn diễn, NTK có tiếng nói chuyện là dễ bị dụ lắm. Nghe kể xong anh tức điên luôn”. Cuối bài đăng, Vương Khang cũng cho biết thêm việc "mê trai xinh, gái đẹp’’ là chuyện quá đỗi bình thường của mỗi người, nhưng đừng lấy cái danh "NTK nổi tiếng" ra để lợi dụng người khác. NTK Vương Khang - Ảnh: Internet Mặc dù không trực tiếp nhắc tên NTK nào cụ thể, song hiện bài viết của Vương Khang vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt là những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trong làng thời trang Việt.

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