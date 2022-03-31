Lộ địa điểm tổ chức hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, dự kiến khủng ngang ngửa đám cưới cặp đôi 'Hạ Cánh Nơi Anh'?

Hôm 31/3, mạng xã hội "bùng nổ" với thông tin siêu đám cưới của cặp đôi châu Á Hyun Bin - Son Ye Jin. Chứng kiến cặp đôi hot tại Hàn Quốc đã nên duyên vợ chồng, các fan hâm mộ Việt Nam cũng rất muốn được nhìn thấy một cặp đôi khác tại Showbiz cũng được rất nhiều người quan tâm kết hôn với nhau - đó chính là đả nữ Ngô Thanh Vân và tình trẻ Huy Trần.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần được netizen hối cưới sau khi chứng kiến hôn lễ lãng mạn của cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, mỹ nhân họ Ngô đăng tải đoạn story đang nghỉ dưỡng cùng Huy Trần tại một khách sạn nổi tiếng bậc nhất tại Đà Nẵng. Sau màn "say yes" chấn động cộng đồng mạng, dù vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về địa điểm hay thời gian tổ chức đám cưới nhưng người hâm mộ vẫn cực kỳ quan tâm đến cặp đôi Thanh Vân và Huy Trần.