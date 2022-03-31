Lộ địa điểm tổ chức hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, dự kiến khủng ngang ngửa đám cưới cặp đôi 'Hạ Cánh Nơi Anh'?

Mới đây, Ngô Thanh Vân và tình trẻ Huy Trần đang đi du lịch nghỉ dưỡng tại một khách sạn nổi tiếng bậc nhất tại Đà Nẵng, netizen đồn đoán về một đám cưới khủng trong thời gian sắp tới.
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Hôm 31/3, mạng xã hội "bùng nổ" với thông tin siêu đám cưới của cặp đôi châu Á Hyun Bin - Son Ye Jin. Chứng kiến cặp đôi hot tại Hàn Quốc đã nên duyên vợ chồng, các fan hâm mộ Việt Nam cũng rất muốn được nhìn thấy một cặp đôi khác tại Showbiz cũng được rất nhiều người quan tâm kết hôn với nhau - đó chính là đả nữ Ngô Thanh Vân và tình trẻ Huy Trần.
Mới đây nhất, mỹ nhân họ Ngô đăng tải đoạn story đang nghỉ dưỡng cùng Huy Trần tại một khách sạn nổi tiếng bậc nhất tại Đà Nẵng. Sau màn "say yes" chấn động cộng đồng mạng, dù vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về địa điểm hay thời gian tổ chức đám cưới nhưng người hâm mộ vẫn cực kỳ quan tâm đến cặp đôi Thanh Vân và Huy Trần.
Dựa vào những gì đăng tải trên trang Instagram cá nhân, người đẹp đang có quãng thời gian tận hưởng hạnh phúc cùng bạn trai kém tuổi. Nhiều người còn cho rằng, chuyến đi du lịch này là để "khảo sát nơi hôn lễ giữa cả 2 sắp tới".
Với không gian sang chảnh thế này, một số netizen còn gật gù khen ngợi hôn lễ sắp tới có khả năng sẽ khủng ngang ngửa cặp đôi thế kỷ Son Ye Jin - Hyun Bin vừa diễn ra vào chiều ngày 31/3.