Hiện tại, tâm lý của gia đình nàng hậu vẫn chưa ổn định, có phần hoang mang trước hành vi quá tinh vi của nhóm trộm này.

Trưa ngày 31/3, Bảo Như gây hoang mang cho người hâm mộ khi cho biết nhà mình vừa mới bị trộm ''ghé thăm'' với một hành vi cực kỳ tinh vi và khuyên mọi người nên cẩn thận. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Á hậu Biển Việt Nam 2016 cho biết vụ trộm diễn ra vào rạng sáng cùng ngày, những người thực hiện hành vi này đã bằng một cách nào đó chuốc thuốc mê cả gia đình nàng hậu để thực hiện hành vi sai trái của mình.

Hình ảnh cơ quan chức năng đến nhà nàng hậu làm việc - Ảnh: FBNV "Ngủ 1 đêm thức dậy thành kẻ trắng tay. Thời buổi dịch bệnh khó khăn, mọi người cẩn thận, đêm qua trộm vào nhà, thổi thuốc mê gom sạch sẽ không còn 1 thứ gì. Cầu mong mọi người chia sẻ giúp em, chỉ mong tìm lại được giấy tờ, mất hết không còn gì", nàng hậu không giấu được sự lo lắng. Trao đổi với Tổ Quốc, Bảo Như kể rằng sau khi kiểm tra sơ bộ camera, phát hiện có nhiều thanh niên đột nhập vào nhà mình khoảng 4 giờ sáng. Chúng lục lọi khắp nơi, lấy hết tất cả tài sản có giá trị như điện thoại, máy tính bảng, tiền mặt, đồ trang sức,... Có một chi tiết nữa không khỏi khiến nhiều người càng trở nên hoang mang vì hành vi của nhóm tội phạm ngày càng tinh vi hơn trước đây và có kế hoạch cụ thể.

Bảo Như và gia đình hiện vẫn đang chưa hết bàng hoàng, hoang mang - Ảnh: Internet Được biết hiện tại, gia đình Bảo Như vẫn đang chưa hết bàng hoàng, hoang mang sau sự việc trên. Hiện cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và đang tiến hành thu thập những bằng chứng nhằm phục vụ cho mục đích điều tra, để tìm ra người đứng đằng sau vụ việc này.

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